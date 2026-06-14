"Время Первого": партнерство в Африке, судебное сотрудничество, кадры, интервью "Аль-Арабии"

Рабочий график нашего Президента на неделе был посвящен преимущественно международным контактам. Китай, Гана, Россия, Саудовская Аравия - география гостей, побывавших во Дворце Независимости. Приезжали за мнением Александра Лукашенко по ключевым вопросам геополитической повестки. Ради такого журналисты готовы ждать даже годами. Запросов на интервью с белорусским лидером множество. Беларусь выполняет обязательства перед партнерами и готова подставить плечо новым.

Для нас теперь открыты ворота в Западную Африку. Укрепляем сотрудничество и с нашим стратегическим и всепогодным партнером - Китаем. Покажем бэкстейдж официального приема высоких гостей - от красной дорожки до торжественного обеда. Кстати, "Коммунарке", похоже, придется в срочном порядке запускать конвейер. Конфеты "Президент" были нарасхват у зарубежных гостей. "Время Первого" по традиции в воскресенье открывает для вас двери Дворца Независимости.

С визитами в Беларуси побывали заместитель Си Цзиньпина, президент Ганы, глава Верховного суда России и журналистский пул телеканала "Аль-Арабия" из Саудовской Аравии.

При нашей дождливой погоде самое время говорить про всепогодное и стратегическое партнерство. Прогноз для отношений - стабильный. Китай для Беларуси - ключевой торговый и инвестпартнер. И мы всегда умели договариваться.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e1ab50-cfc5-4b96-82bb-c37acda9f172/conversions/99a077d2-7469-4262-8716-290168412af6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e1ab50-cfc5-4b96-82bb-c37acda9f172/conversions/99a077d2-7469-4262-8716-290168412af6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e1ab50-cfc5-4b96-82bb-c37acda9f172/conversions/99a077d2-7469-4262-8716-290168412af6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e1ab50-cfc5-4b96-82bb-c37acda9f172/conversions/99a077d2-7469-4262-8716-290168412af6-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Домой не торопитесь, побудьте больше у нас", - сказал Александр Лукашенко.

За 10 лет товарооборот между странами вырос втрое, две сотни белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на китайский рынок - от сырья до готовой продукции.

"У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной, поэтому я предложил вам не торопиться домой. В Китае все нормально. Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности", - сказал белорусский лидер.

Китай много инвестирует в Беларусь и щедро делится своими технологиями. Народные автомобили, биотехнологии и подарки всегда грандиозные. Из последних - стадион и бассейн.

Хань Чжэн, заместитель председателя КНР:

"Я хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Под руководством глав наших государств отношения Беларуси и КНР достигли высокого уровня".

Протокольные нюансы - и все готово к встрече лидера Ганы. Визит официальный. Вот что значит жизнь в стране, где 365 дней в году солнце. Привычка носить очки - неотъемлемая часть любого дресс-кода. Но этот жест мы оценили.

"Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь мы заинтересованы в ваших товарах. Если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь", - сказал глава белорусского государства.

Джон Драмани Махама, президент Ганы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd6b76a-12dd-49d4-a3ea-840d16e80214/conversions/ecc5a2c5-9e38-46ab-ae7c-e3a39d292684-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd6b76a-12dd-49d4-a3ea-840d16e80214/conversions/ecc5a2c5-9e38-46ab-ae7c-e3a39d292684-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd6b76a-12dd-49d4-a3ea-840d16e80214/conversions/ecc5a2c5-9e38-46ab-ae7c-e3a39d292684-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd6b76a-12dd-49d4-a3ea-840d16e80214/conversions/ecc5a2c5-9e38-46ab-ae7c-e3a39d292684-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джон Драмани Махама, президент Ганы:

"В настоящий момент Африка поднимается с колен. Это уже совсем другая Африка. Если в прошлом отношения с Западом развивались на основе колониализма, то сейчас на равных. С учетом наших интересов строим партнерские отношения, Беларусь является партнером для нашей страны".

Будущее за Африкой - дальновидные слова нашего Президента.

Лет 5 назад мы начали плотно работать с Зимбабве, потом с Экваториальной Гвинеей. Теперь для нас открыты ворота в Западную Африку. И это сотрудничество на взаимовыгодной основе.

Фред Дюхо, сотрудник по связям со СМИ министерства иностранных дел Ганы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1607cb7b-58f6-44dd-9d9c-5d8474259e32/conversions/941af92a-b4e6-4968-82d4-567042f7f280-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1607cb7b-58f6-44dd-9d9c-5d8474259e32/conversions/941af92a-b4e6-4968-82d4-567042f7f280-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1607cb7b-58f6-44dd-9d9c-5d8474259e32/conversions/941af92a-b4e6-4968-82d4-567042f7f280-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1607cb7b-58f6-44dd-9d9c-5d8474259e32/conversions/941af92a-b4e6-4968-82d4-567042f7f280-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фред Дюхо, сотрудник по связям со СМИ министерства иностранных дел Ганы:

"Гана - это ворота в Африку, поэтому, ведя бизнес с Ганой, вы буквально ведете бизнес со всем континентом, где проживает почти полтора миллиарда человек. Вы очень сильны в сельском хозяйстве, мы это понимаем и верим, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы расширять сотрудничество и расти вместе".

Беларусь поможет Гане механизировать сельское хозяйство, обеспечить продовольственную безопасность. Будем делиться технологиями, поставлять свою технику и будем готовы открывать совместные предприятия. Чтобы дело продвигалось быстрее, планируется открытие посольств.

А межправкомиссии предстоит систематизировать все проекты в дорожную карту. Александра Лукашенко пригласили с визитом в Гану.

"Мы не неоколониалисты. Мы идем к вам как друзья", - отметил Президент Беларуси.

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Бабка, говяжьи щеки с перлотто и террин из судака - вот чем угощали на торжественном приеме делегацию Ганы.

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Но суперповышенным спросом пользовались знаменитые конфеты "Президент". Гана, кстати, ключевой поставщик какао-бобов для белорусской кондитерки.

"Люди здесь очень дружелюбные, я просто в восторге от города, а еда здесь замечательная. Я только что увидел президентский шоколад, взял две штуки, подарю их своей жене", - поделился впечатлениями участник делегации из Ганы.

Итоги визита подводит министр иностранных дел Беларуси

"В ходе моего визита уже было видно, что перспективы огромные у наших отношений. Прежде всего, в связи с тем, что мы будем иметь этот политический зонтик, - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. - Вы видели, как сегодня в ходе встречи лидеров взаимное доверие и искренность увеличились с каждым новым тезисом, с каждой новой идеей. И мы в этом абсолютно не ошиблись. У президентов сразу возникла политическая симпатия, которая действительно нам позволяет надеяться, что все те договоренности, которые мы достигнем, будут реализованы. Кроме сельского хозяйства, Гану очень интересуют медицина, фармацевтика, производство ветеринарных препаратов и вопросы образования. И это не только вопросы подготовки медицинских, инженерных кадров. Сегодня очень остро стоит в Африке тема предотвращения дальнейшего развития терроризма, террористической угрозы. У них очень интересные наработки Беларуси по противодействию террористическим угрозам, подготовке специалистов, использованию, например, нашего оборудования по борьбе с беспилотными летательными системами".

На неделе приезжал и глава Верховного суда России Игорь Краснов.

"Я очень бы Вас просил, чтобы Вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане. Где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит совершенствование судопроизводства, которое у нас существует".

Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум. Он гармонизирует судебную практику, усилит правовую защиту граждан и бизнеса в Союзном государстве. А еще совместно будем внедрять цифровые технологии в судопроизводство.

Игорь Краснов, председатель Верховного суда России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3e16fa-f94b-48a9-bc54-199844412673/conversions/0ce3dab2-b11b-4b14-a17e-f781fa633101-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3e16fa-f94b-48a9-bc54-199844412673/conversions/0ce3dab2-b11b-4b14-a17e-f781fa633101-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3e16fa-f94b-48a9-bc54-199844412673/conversions/0ce3dab2-b11b-4b14-a17e-f781fa633101-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3e16fa-f94b-48a9-bc54-199844412673/conversions/0ce3dab2-b11b-4b14-a17e-f781fa633101-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Краснов, председатель Верховного суда России:

"Встреча прошла отлично. Александр Григорьевич твердый человек, настоящий лидер государства Республики Беларусь. Мы обсудили очень много вопросов, связанных с дальнейшим развитием судебной системы наших стран. Мы уже используем элементы искусственного интеллекта. Он, безусловно, помогает судебной системе. Но тут же самое главное, чтобы человек управлял искусственным интеллектом, а не искусственный интеллект человеком и решениями, которые выносит человек. Поэтому мы сейчас в России готовим базу проверенных судебных решений, на основе которых уже будут обучаться языковые модели, которые в дальнейшем будут помогать судьям при принятии решений, именно помогать".

Состоялся и пул кадровых назначений. Президент особое внимание уделил укреплению промышленности и работы на местах. Назначены новые руководители на Белкоммунмаш и Лидсельмаш. Главы райисполкомов - в Петриковском и Ошмянском районах.

В Беларуси новый министр природных ресурсов. В нагрузку к министерству присоединят Госинспекцию охраны животного и растительного мира, которая раньше подчинялась Президенту.

"Меня, конечно, настораживает работа министерства. И вы как человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за это ответственность. Неважно, где будет эта инспекция. Вы - министр, Вы должны видеть все. И не просто ходить, голову опустивши, а требовать с соответствующих людей. Это министерство министерств, - подчеркнул белорусский лидер. - Для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь".

После такой критики и прошлого коррупционного фона в министерстве придется существенно повышать имидж. Новый министр природных ресурсов в первую очередь хочет разобраться с ситуацией в геологоразведке и с переработкой отходов.

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72703fd8-9f7d-4e64-acf0-476287b03576/conversions/752632b9-b07f-4326-9db6-e9c78474db87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72703fd8-9f7d-4e64-acf0-476287b03576/conversions/752632b9-b07f-4326-9db6-e9c78474db87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72703fd8-9f7d-4e64-acf0-476287b03576/conversions/752632b9-b07f-4326-9db6-e9c78474db87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72703fd8-9f7d-4e64-acf0-476287b03576/conversions/752632b9-b07f-4326-9db6-e9c78474db87-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Скрывать не буду, проблем хватает. Обращение с отходами сегодня одна из таких очень наболевших. Мы видим, сколько упаковки. Каждый продукт питания в какой-то упаковке, которая, к сожалению, зачастую может идти на захоронение, а должна идти на переработку. Нужно, чтобы население сегодня подходило более ответственно к сортировке, к природе. Поэтому в этом направлении сегодня нужно работать".

Комментируя проблему, когда приезжает машина и загружает контейнеры с отсортированным мусором в один бак, министр сказал: "Это теперь одна из задач Министерства природных ресурсов, чтобы контролировали, чтобы такого не было".

Новый медиабосс - Ольга Ануфриева. Бывший главред газеты "Звезда" возглавила целый холдинг "Издательский дом "Беларусь сегодня".

Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту. Но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом: "Кроме своей основной работы вам придется работать с людьми. Информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться, все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как министрам, так и вам придется этим заниматься - пропагандой хорошего и агитацией лучшего".

Ольга Ануфриева, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff79d1e0-3a54-4b88-ab7e-8c24acb1bba4/conversions/b24c5dcc-0aab-4026-ae25-b335ecf6dcfa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff79d1e0-3a54-4b88-ab7e-8c24acb1bba4/conversions/b24c5dcc-0aab-4026-ae25-b335ecf6dcfa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff79d1e0-3a54-4b88-ab7e-8c24acb1bba4/conversions/b24c5dcc-0aab-4026-ae25-b335ecf6dcfa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff79d1e0-3a54-4b88-ab7e-8c24acb1bba4/conversions/b24c5dcc-0aab-4026-ae25-b335ecf6dcfa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Ануфриева, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":

"Команда там абсолютно работоспособная. Президент всегда об этом говорит, что не должно быть революции и не нужна революция. Да, всегда какой-то происходит эволюционный путь развития, потому что у каждого из нас есть свое видение, есть своя траектория развития. Поэтому, конечно, какие-то новые элементы будут, это, безусловно, даже неоспоримо. Но чтобы прийти и начать ломать, нет, конечно, такого не будет".

На этот раз повезло телеканалу "Аль-Арабия". После продолжительного ожидания одобрен запрос на интервью с Президентом Беларуси. Телеканал вещает круглосуточно более чем в 150 странах. Суммарный охват интервью с Александром Лукашенко с учетом всех платформ составит 400 млн зрителей.

В течение полутора часов о геополитических процессах. Возможен ли мир в Украине и на Ближнем Востоке? И ключевой вопрос - когда?

Александр Лукашенко, Мелинда Карен Нусифора news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f89928-b440-4784-91c4-8c6d436d03ee/conversions/ad2d2841-228b-41fd-a355-853af0b71c39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f89928-b440-4784-91c4-8c6d436d03ee/conversions/ad2d2841-228b-41fd-a355-853af0b71c39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f89928-b440-4784-91c4-8c6d436d03ee/conversions/ad2d2841-228b-41fd-a355-853af0b71c39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f89928-b440-4784-91c4-8c6d436d03ee/conversions/ad2d2841-228b-41fd-a355-853af0b71c39-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы упомянули о том, что США как будто бы тянут к завершению этого конфликта, но в то же время президент Трамп обвиняет иранцев в том же самом, что они затягивают с мирными переговорами, не хотят начинать этот процесс. Как Вам кажется, стоило ли Ирану действовать быстрее в этой ситуации, стоило ли им пойти первыми на этот шаг?", - задала вопрос ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия" Мелинда Карен Нусифора.

"Если пользоваться вашей терминологией, прежде всего Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул белорусский лидер.

Мелинда Карен Нусифора, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/260cf9b1-67db-4d28-aca9-e5b97e98ee84/conversions/9d3a165a-2e21-4b9c-a0f6-ba6420279a20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/260cf9b1-67db-4d28-aca9-e5b97e98ee84/conversions/9d3a165a-2e21-4b9c-a0f6-ba6420279a20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/260cf9b1-67db-4d28-aca9-e5b97e98ee84/conversions/9d3a165a-2e21-4b9c-a0f6-ba6420279a20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/260cf9b1-67db-4d28-aca9-e5b97e98ee84/conversions/9d3a165a-2e21-4b9c-a0f6-ba6420279a20-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мелинда Карен Нусифора, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия":

"Я была очень удивлена профессионально и довольна его откровенностью. Ваш Президент был очень открыт. У нас состоялось обширное интервью, как журналист, скажу, не на все вопросы мировым лидерам бывает комфортно отвечать, особенно в такие неспокойные для мира времена. Президент не уклонился ни от одного вопроса, который мы задали. Он давал твердые, прямые комментарии, поэтому я очень благодарна за его готовность обсудить такой широкий круг тем".