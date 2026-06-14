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"Время Первого": партнерство в Африке, судебное сотрудничество, кадры, интервью "Аль-Арабии"
Рабочий график нашего Президента на неделе был посвящен преимущественно международным контактам. Китай, Гана, Россия, Саудовская Аравия - география гостей, побывавших во Дворце Независимости. Приезжали за мнением Александра Лукашенко по ключевым вопросам геополитической повестки. Ради такого журналисты готовы ждать даже годами. Запросов на интервью с белорусским лидером множество. Беларусь выполняет обязательства перед партнерами и готова подставить плечо новым.
Для нас теперь открыты ворота в Западную Африку. Укрепляем сотрудничество и с нашим стратегическим и всепогодным партнером - Китаем. Покажем бэкстейдж официального приема высоких гостей - от красной дорожки до торжественного обеда. Кстати, "Коммунарке", похоже, придется в срочном порядке запускать конвейер. Конфеты "Президент" были нарасхват у зарубежных гостей. "Время Первого" по традиции в воскресенье открывает для вас двери Дворца Независимости.
С визитами в Беларуси побывали заместитель Си Цзиньпина, президент Ганы, глава Верховного суда России и журналистский пул телеканала "Аль-Арабия" из Саудовской Аравии.
При нашей дождливой погоде самое время говорить про всепогодное и стратегическое партнерство. Прогноз для отношений - стабильный. Китай для Беларуси - ключевой торговый и инвестпартнер. И мы всегда умели договариваться.
"Домой не торопитесь, побудьте больше у нас", - сказал Александр Лукашенко.
За 10 лет товарооборот между странами вырос втрое, две сотни белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на китайский рынок - от сырья до готовой продукции.
"У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной, поэтому я предложил вам не торопиться домой. В Китае все нормально. Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности", - сказал белорусский лидер.
Китай много инвестирует в Беларусь и щедро делится своими технологиями. Народные автомобили, биотехнологии и подарки всегда грандиозные. Из последних - стадион и бассейн.
Хань Чжэн, заместитель председателя КНР:
"Я хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Под руководством глав наших государств отношения Беларуси и КНР достигли высокого уровня".
Протокольные нюансы - и все готово к встрече лидера Ганы. Визит официальный. Вот что значит жизнь в стране, где 365 дней в году солнце. Привычка носить очки - неотъемлемая часть любого дресс-кода. Но этот жест мы оценили.
"Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь мы заинтересованы в ваших товарах. Если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь", - сказал глава белорусского государства.
Джон Драмани Махама, президент Ганы:
"В настоящий момент Африка поднимается с колен. Это уже совсем другая Африка. Если в прошлом отношения с Западом развивались на основе колониализма, то сейчас на равных. С учетом наших интересов строим партнерские отношения, Беларусь является партнером для нашей страны".
Будущее за Африкой - дальновидные слова нашего Президента.
Лет 5 назад мы начали плотно работать с Зимбабве, потом с Экваториальной Гвинеей. Теперь для нас открыты ворота в Западную Африку. И это сотрудничество на взаимовыгодной основе.
Фред Дюхо, сотрудник по связям со СМИ министерства иностранных дел Ганы:
"Гана - это ворота в Африку, поэтому, ведя бизнес с Ганой, вы буквально ведете бизнес со всем континентом, где проживает почти полтора миллиарда человек. Вы очень сильны в сельском хозяйстве, мы это понимаем и верим, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы расширять сотрудничество и расти вместе".
Беларусь поможет Гане механизировать сельское хозяйство, обеспечить продовольственную безопасность. Будем делиться технологиями, поставлять свою технику и будем готовы открывать совместные предприятия. Чтобы дело продвигалось быстрее, планируется открытие посольств.
А межправкомиссии предстоит систематизировать все проекты в дорожную карту. Александра Лукашенко пригласили с визитом в Гану.
"Мы не неоколониалисты. Мы идем к вам как друзья", - отметил Президент Беларуси.
Бабка, говяжьи щеки с перлотто и террин из судака - вот чем угощали на торжественном приеме делегацию Ганы.
Но суперповышенным спросом пользовались знаменитые конфеты "Президент". Гана, кстати, ключевой поставщик какао-бобов для белорусской кондитерки.
"Люди здесь очень дружелюбные, я просто в восторге от города, а еда здесь замечательная. Я только что увидел президентский шоколад, взял две штуки, подарю их своей жене", - поделился впечатлениями участник делегации из Ганы.
Итоги визита подводит министр иностранных дел Беларуси
"В ходе моего визита уже было видно, что перспективы огромные у наших отношений. Прежде всего, в связи с тем, что мы будем иметь этот политический зонтик, - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. - Вы видели, как сегодня в ходе встречи лидеров взаимное доверие и искренность увеличились с каждым новым тезисом, с каждой новой идеей. И мы в этом абсолютно не ошиблись. У президентов сразу возникла политическая симпатия, которая действительно нам позволяет надеяться, что все те договоренности, которые мы достигнем, будут реализованы. Кроме сельского хозяйства, Гану очень интересуют медицина, фармацевтика, производство ветеринарных препаратов и вопросы образования. И это не только вопросы подготовки медицинских, инженерных кадров. Сегодня очень остро стоит в Африке тема предотвращения дальнейшего развития терроризма, террористической угрозы. У них очень интересные наработки Беларуси по противодействию террористическим угрозам, подготовке специалистов, использованию, например, нашего оборудования по борьбе с беспилотными летательными системами".
На неделе приезжал и глава Верховного суда России Игорь Краснов.
"Я очень бы Вас просил, чтобы Вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане. Где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит совершенствование судопроизводства, которое у нас существует".
Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум. Он гармонизирует судебную практику, усилит правовую защиту граждан и бизнеса в Союзном государстве. А еще совместно будем внедрять цифровые технологии в судопроизводство.
Игорь Краснов, председатель Верховного суда России:
"Встреча прошла отлично. Александр Григорьевич твердый человек, настоящий лидер государства Республики Беларусь. Мы обсудили очень много вопросов, связанных с дальнейшим развитием судебной системы наших стран. Мы уже используем элементы искусственного интеллекта. Он, безусловно, помогает судебной системе. Но тут же самое главное, чтобы человек управлял искусственным интеллектом, а не искусственный интеллект человеком и решениями, которые выносит человек. Поэтому мы сейчас в России готовим базу проверенных судебных решений, на основе которых уже будут обучаться языковые модели, которые в дальнейшем будут помогать судьям при принятии решений, именно помогать".
Состоялся и пул кадровых назначений. Президент особое внимание уделил укреплению промышленности и работы на местах. Назначены новые руководители на Белкоммунмаш и Лидсельмаш. Главы райисполкомов - в Петриковском и Ошмянском районах.
В Беларуси новый министр природных ресурсов. В нагрузку к министерству присоединят Госинспекцию охраны животного и растительного мира, которая раньше подчинялась Президенту.
"Меня, конечно, настораживает работа министерства. И вы как человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за это ответственность. Неважно, где будет эта инспекция. Вы - министр, Вы должны видеть все. И не просто ходить, голову опустивши, а требовать с соответствующих людей. Это министерство министерств, - подчеркнул белорусский лидер. - Для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь".
После такой критики и прошлого коррупционного фона в министерстве придется существенно повышать имидж. Новый министр природных ресурсов в первую очередь хочет разобраться с ситуацией в геологоразведке и с переработкой отходов.
Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Скрывать не буду, проблем хватает. Обращение с отходами сегодня одна из таких очень наболевших. Мы видим, сколько упаковки. Каждый продукт питания в какой-то упаковке, которая, к сожалению, зачастую может идти на захоронение, а должна идти на переработку. Нужно, чтобы население сегодня подходило более ответственно к сортировке, к природе. Поэтому в этом направлении сегодня нужно работать".
Комментируя проблему, когда приезжает машина и загружает контейнеры с отсортированным мусором в один бак, министр сказал: "Это теперь одна из задач Министерства природных ресурсов, чтобы контролировали, чтобы такого не было".
Новый медиабосс - Ольга Ануфриева. Бывший главред газеты "Звезда" возглавила целый холдинг "Издательский дом "Беларусь сегодня".
Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту. Но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом: "Кроме своей основной работы вам придется работать с людьми. Информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться, все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как министрам, так и вам придется этим заниматься - пропагандой хорошего и агитацией лучшего".
Ольга Ануфриева, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":
"Команда там абсолютно работоспособная. Президент всегда об этом говорит, что не должно быть революции и не нужна революция. Да, всегда какой-то происходит эволюционный путь развития, потому что у каждого из нас есть свое видение, есть своя траектория развития. Поэтому, конечно, какие-то новые элементы будут, это, безусловно, даже неоспоримо. Но чтобы прийти и начать ломать, нет, конечно, такого не будет".
На этот раз повезло телеканалу "Аль-Арабия". После продолжительного ожидания одобрен запрос на интервью с Президентом Беларуси. Телеканал вещает круглосуточно более чем в 150 странах. Суммарный охват интервью с Александром Лукашенко с учетом всех платформ составит 400 млн зрителей.
В течение полутора часов о геополитических процессах. Возможен ли мир в Украине и на Ближнем Востоке? И ключевой вопрос - когда?
"В этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - сказал Александр Лукашенко.
"Вы упомянули о том, что США как будто бы тянут к завершению этого конфликта, но в то же время президент Трамп обвиняет иранцев в том же самом, что они затягивают с мирными переговорами, не хотят начинать этот процесс. Как Вам кажется, стоило ли Ирану действовать быстрее в этой ситуации, стоило ли им пойти первыми на этот шаг?", - задала вопрос ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия" Мелинда Карен Нусифора.
"Если пользоваться вашей терминологией, прежде всего Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул белорусский лидер.
Мелинда Карен Нусифора, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия":
"Я была очень удивлена профессионально и довольна его откровенностью. Ваш Президент был очень открыт. У нас состоялось обширное интервью, как журналист, скажу, не на все вопросы мировым лидерам бывает комфортно отвечать, особенно в такие неспокойные для мира времена. Президент не уклонился ни от одного вопроса, который мы задали. Он давал твердые, прямые комментарии, поэтому я очень благодарна за его готовность обсудить такой широкий круг тем".
Полная версия интервью на телеканале "Аль-Арабия" выйдет 15 июня в 21:00 по минскому времени. Телеведущая обещала ничего не резать, показать разговор в полном объеме. Пул Первого готовит телеверсию. Посмотреть можно будет 15 июня после "Панорамы" на "Беларусь 1".