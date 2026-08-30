"Время Первого": переговоры Лукашенко и Путина, управленческая эффективность, импортозамещение

Совместными усилиями можно добиться большего в экономике, торговле и промышленной сфере. Вместе проще выдерживать и удары внешнего давления - таков, пожалуй, главный лейтмотив белорусско-российских переговоров. Минск публично, в отличие от многих других стран, заявляет о поддержке союзника и намерении активно продвигаться на двустороннем треке. Кооперационные усилия (где крайне важны белорусские компетенции) уже дают ощутимый эффект и позволяют нивелировать последствия несправедливых санкций.

Смотрим шире: свои идеи более интенсивного взаимодействия Беларусь предлагает и для Шанхайской организации сотрудничества, которую негласно называют "противовесом Западу". Саммит организации готовится принять Бишкек. Чего ждать от встречи? Как прошли переговоры Лукашенко и Путина? И какую роль все-таки должен сыграть бизнес для страны? Главные темы недели и политическое закулисье - смотрите "Время Первого" прямо сейчас.

Пока на крыльце резиденции в Ново-Огарево лидеры Беларуси и России обменивались первыми приветствиями, услышали лишь фразу: "Разумно!"

В переговорной на низком старте президентские пулы.

Белая полоса наметилась в белорусско-российском товарообороте в последнее время. Растет даже с рекордной базы 2025 года.

И этот позитив президенты отметили под камеры. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

"Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива", - подчеркнул глава белорусского государства.

Говоря о регулярности белорусско-российских контактов, в том числе на высшем уровне, Александр Лукашенко объяснил это не только желанием лидеров двух стран. "Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. Что мы вместе будем, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, вы в этом можете даже не сомневаться", - сказал белорусский лидер.

Президент России тепло приветствовал белорусского коллегу: "Не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда говорю в таких случаях, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, согласовать, отрегулировать. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это все же".

И это мягко сказано - Запад не перестает ставить палки в колеса. Санкциями бьет по финансовому сектору и платежам, технологической блокадой по промышленности, стоп-решениями по логистике. Первые шоки давно позади - адаптировались. Союзное государство взялось за совместную промышленную кооперацию и активно включилось в работу над технологическим суверенитетом.

В этой связи он особо подчеркнул значительную роль главы белорусского государства. "Благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза, и сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику и некоторые другие направления", - сказал Владимир Путин.

"Мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров - микроэлектроники. Мы сегодня абсолютно все создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В работе - несколько десятков импортозамещающих кооперационных проектов. Всего вовлечено в этот процесс более 8 тыс. предприятий Союзного государства. Помимо микроэлектроники это ещ и машиностроение, и авиапром. Белорусские предприятия участвуют в связке с россиянами в производстве самолетов. О перспективном "Освее" говорили в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. И судя по тезисам Первого - не только о нем.

"Время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы в отличие от всех других стран (которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать) не открещиваемся ни от каких-либо удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что считаем за честь сотрудничать с Россией, и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. А дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад - и свято его придерживаемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Денис Мантуров, первый зампредседателя Правительства России:

"У нас появились возможности не только в рамках Союзного государства, но мы используем механизмы поддержки и развития в рамках Евразийского экономического союза. Имею в виду те средства, которые формируются в Евразийской экономической комиссии от отчислений, от импортных пошлин, которые поступают в страны ЕАЭС, финансируются совместные проекты. Условием является (участие - Прим.ред.) не менее трех стран. Могу констатировать, что все первые 6 проектов, которые были реализованы, они именно с белорусским участием и с другими странами Евразийского экономического союза. Поэтому такой подход, понятный, программный, дает возможность нам стабильно совместно работать и осваивать совместные рынки".

Учитывая масштаб белорусско-российского сотрудничества, беспрерывно идет работа правительств. Пролить свет на процесс мы попросили нашего премьера.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин отметил, что экономический спектр белорусско-российских взаимоотношений широк. Страны, например, сотрудничают в энергетической и промышленной сферах, в вопросах обеспечения продовольственной безопасности.

"Идет планомерная работа по всем направлениям. Сказать, что все хорошо и все замечательно, наверное, так не скажешь и так не должно быть, потому что у каждой стороны есть свои интересы. Но мы находим взаимовыгодные решения, которые нам позволяют наращивать объем взаимного товарооборота, реализовывать совместные проекты. Это ежедневная работа, которая сегодня идет, и идет неплохо", - подчеркнул глава белорусского правительства.

Находясь в Москве, Александр Лукашенко провел важную встречу в российском Доме Правительства, где в преддверии саммита на высшем уровне договаривался с Михаилом Мишустиным. О том, насколько сильно внешние факторы и события в регионе влияют на союзную повестку, можно было понять лишь по одной краткой ремарке.

"На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно - проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, - сказал глава государства. - А как кому хочется, не хочется, - мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас".

Одними из первых, кто прочувствовал, какую реальную выгоду, могут дать контакты с Беларусью да еще и напрямую - были регионы. В Минск зачастили российские губернаторы.

Главе Архангельской области важны техника - в частности харвестеры - и загрузка порта.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:

"Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, в том числе и производственных. Поэтому, что касается сегодняшней встречи, мы больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании лесозаготовительной техники. Это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Плюс увеличение товарооборота - поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга".

По сути, на двустороннем треке начали делать то, о чем Лукашенко твердит давно. Совмещая усилия и сильные стороны, страны смогут больше.

Примерно в таком же духе Минск предлагает работать и Шанхайской организации сотрудничества - этот формирующийся блок называют "противовесом Западу". Саммит объединения готовится принять Бишкек - ждут больше десятка мировых лидеров.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы понимаем, что организация требует какой-то моторности в своей работе. И, конечно, белорусская сторона все время выступает с какими-то очень интересными новыми инициативами, которые призваны укреплять взаимодействие по самому широкому аспекту: трансграничное сотрудничество, вопросы безопасности, снижения антитеррористической угрозы, вопросы экономического характера. И я скажу, что и Президент будет готов выступить с рядом инициатив".

"Вы видите: периметр организации очень большой, это фактически вся Центральная Азия. Ядро - Китай, Индия, Пакистан - занимает большую часть евразийского пространства. Огромный рынок (больше 3 млрд жителей), причем динамично развивающийся, научно-технически развивающийся, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. - Я считаю, что наша организация - это тоже основа формирующегося евразийского мира".

Большие надежды государства возлагают на работу Банка развития ШОС, создание которого было принципиально согласовано на прошлогоднем саммите в китайском Тяньцзине. "Он призван усилить расчеты между странами в национальных валютах, решить вопросы финансового характера и наметить планы по расширению инвестиционного сотрудничества за счет средств Банка развития в странах, где это необходимо", - рассказал глава МИД.

Министр также обозначил научно-техническое сотрудничество. "Естественно, понятно, что такие большие страны, обладающие серьезным научно-техническим потенциалом, тоже должны наращивать взаимодействие в научно-техническом развитии и взаимодополнять друг друга новыми интересными разработками. Особенно в условиях санкций, западных ограничений и так далее, формируя свой продукт, развивая свои какие-то идеи", - считает Максим Рыженков.

Управленческая эффективность выходит на первый план - и это подтвердил разговор Президента с правительством и бизнесом. Решалась судьба сельхозпроизводства в Дубровенском районе. Обсуждали передачу плохо работающих аграрных активов частному инвестору. Для него это не подарок, а скорее нагрузка. Нужно вложиться и в хозяйство, и в район.

"Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там все было нормально с точки зрения государства. Передавать и особенно продавать предприятия вы должны, как свои. Конечно, частник хочет получить подешевле, не платить лишние деньги - это естественно. А вы должны продать подороже. Но мы должны понимать, что главное - не получить какие-то деньги. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство. "Железобетонно с них будет спрос, чтобы свое сырье было. Вот земля: произведи там (сырье. - Прим. ред.), хорошо заплати тем, кто будет его производить. Заплати этим людям. Это очередной вопрос, чтобы все вы понимали мою политику в этом плане: мы должны быть железобетонно государственными людьми", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Первые результаты мы уже получили по работе Оршанского мясокомбината. Эффективность по прибыли уже более чем в 10 раз. И те решения, которые в отношении Витебской области вырабатываются, на мой взгляд, приведут нас к успеху. Сегодня мы уже закончили подборку проектов в части мясной переработки, сейчас в стадии завершения все, что касается молочной переработки. И мы полагаем, что именно эффективная переработка начнет подтягивать сельское хозяйство области".

Осторожное отношение Александра Лукашенко к приватизации в глобальном смысле - а многие предприниматели сами готовы включаться в процессы, а значит, видимо, и к частникам - не помешало Президенту открыть Дворец Независимости для бизнеса. Экскурсия - это хорошо для новых впечатлений, но Президент поручил поучаствовать во встрече и главе правительства. Готовы слышать запросы бизнеса.

Иван Добудько, гендиректор компании "Морозпродукт":

"Самое главное для нас - это сохранить мир, порядок в нашей стране. Самое главное, чтобы была справедливость в рамках ценообразования. Самое главное для нас, чтобы мы просто могли работать, создавать рабочие места, и просто простому белорусу было хорошо. Конечно, большая ответственность перед нами всеми сегодня стоит: и перед частниками, и государственниками. Сегодня мы находимся в том периоде времени, когда мы должны принимать решения не в пользу какого-то обогащения частной формы собственности или чьих-то каких-то личных интересов, а мы должны думать сегодня прежде всего о людях и о тех трудовых коллективах, которые сегодня работают. Зарабатывать нужно предприятию. Ключевой момент: надо зарабатывать предприятию, чтобы оно имело возможность развиваться, чтобы оно могло расти, чтобы могли создаваться новые рабочие места. И для этого есть все предпосылки, для этого есть банки развития, и банки с сегодняшней моделью. Посмотрите, кто хочет сегодня заработать, тот заработает".

По традиции самый живой интерес и море эмоций у гостей Дворца Независимости вызвал Музей подарков - сотни презентов Первому, за которыми стоят истории межгосударственных отношений, важных событий, людей и регионов. Но кажется, лучший подарок в нынешнее время - ответственный подход каждого к стране и к своему делу.