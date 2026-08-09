"Время Первого": поля Минщины, торговля на селе, новый вуз и внешнеполитические планы

Краткий пересказ от ИИ

Региональные вопросы были и остаются в приоритете президентской повестки. Урожай этого года, развитие производств в районах и создание комфорта на селе - все эти темы обсуждали на неделе. Качество и ассортимент товаров, справедливые цены, перспективные предприятия - все то, что касается простых людей.

Общаясь с жителями Вилейки, Александр Лукашенко не скрывал главную мотивацию: не дать загубить деревню. Нужно свести к минимуму все различия с городом по условиям жизни. Отсюда и принципиальные поручения по организации торговли на селе.

Новые возможности появятся для талантливой молодежи и не только - обсуждают создание Академии интеллектуальных технологий.

А еще - какие внешнеполитические планы у Президента на вторую половину года и почему европейцы сегодня пожинают плоды своей политики? А также негласное соревнование белорусских губернаторов и эмоции, которые невозможно скрыть.

Что ни неделя, то новый регион. В этот раз Президент улетел на северо-запад страны.

Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел состояние полей и сказал: "Спасать поля!"

В связи с этим председателю Минского облисполкома была поставлена конкретная задача. "От меня железобетонное требование: все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот. Нужно пахать, сеять, убирать вовремя", - поручил Президент.

Пока у Александра Лукашенко шли рабочие мероприятия и совещание в исполкоме, в центр подтянулись люди.

Для Вилейки это событие и возможность поговорить с Президентом о том, что волнует. Александр Лукашенко даст оценки району, посоветует подтягивать результаты и дисциплину. В такие моменты люди говорят как есть - о том, что на душе.

"Мы молимся за Вас, - сказала женщина. - Спасибо, что у нас чистое мирное небо над головой!".

Мы много лучше стали жить", - сказала другая.

"Сейчас все мечтают, чтобы был мир. И еще неизвестно, как будет. Для того чтобы мир был, я вам простую формулу назову: надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию - будет мир, - уверен Александр Лукашенко. - Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать у тех, кто работает. Начнется драка - придем к войне. Война в Украине начиналась именно с внутренней неразберихи. Вот этого допустить нельзя".

Работа, жилье, дороги, социалка... Комфорт жизни на селе для Президента важен. За это спрашивает и с местных властей, и с правительства. Свою мотивацию объясняет просто.

"Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников. Не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде, - сказал Александр Лукашенко. - Непопулярно скажу: люди намного лучше стали жить. И тот, кто хочет хорошо жить, может хорошо жить".

"Так сложилось сегодня: война там, война там… Россия, Восток через Беларусь сегодня общаются с Западом - Европой. Огромный поток идет через нас, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Кто-то тормозит - это конкуренция, идет борьба. Но нашим белорусам надо не спать, надо шевелиться",

Гродненский губернатор помог малышам пробиться поближе к Первому. И вовремя - ребят как раз угостят президентским шоколадом.

Михаил и Олеся Филистовичи пришли в центр Вилейки всей семьей - в семье, между прочим, 11 детей.

Одна из дочерей, Екатерина, попросила председателя облисполкома Алексея Кушнаренко пожать от нее руку главе государства. Но так сложилось, что смогла это сделать лично во время общения с Президентом. А еще девочка призналась, что в будущем хочет стать крановщицей. Александр Лукашенко оценил такой необычный выбор. "Ну ты и шагнула! Я-то высоты боюсь", - сказал он.

В завершение многодетная семья сделала фото на память с Президентом. "11 детей - это редкость, молодец", - вновь отметил Александр Лукашенко.

Одной из главных тем этой президентской поездки станет организация торговли на селе. Эксперимент идет в 9 районах: помимо автолавок потребкооперации в дальние уголки доезжают мини-маркеты на колесах крупных сетей.

Контролер-кассир автолавки Светлана Новикова рассказала, что спрос большой на продукцию и ассортимент хороший. Люди ждут магазины на колесах, потому что не во всех деревнях есть стационарные.

"Мы вложили немалые деньги в это. Уделили на уровне Президента внимание этому - не только Белкоопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения. И упаси вас Господь, если люди будут жаловаться. Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что люди работают на комбайнах и тракторах в 40-градусную жару, и не везде есть кондиционеры, а потом приходят в лавку, а там "гнилье лежит". "Это что, нормально? - спросил белорусский лидер. - Имейте в виду (это всех касается - и Белкоопсоюза, и частных предприятий), мы вас гнобить не будем, - сказал Александр Лукашенко. - Я хорошо знаю, что такое торговля. Ваш хлеб я знаю. Как экономист, я понимаю, что должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. Вы просили, я подписал указ - решил вопросы. Вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу. Мы от вас это будем требовать. Если "Евроопт", "Евроторг" взяли какую-то "золотую жилу" и нормально работают, рентабельность у них за 30, а то и 50, прихватите по дороге или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни".

"Мы должны нормально обслуживать сельское население. Другого не дано. Я это буду контролировать жестко", - предупредил Александр Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю: нет цели задушить торговлю. Будем присматривать за ценами. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно, но и вы не в убыток работали. В противном случае завтра развалится торговая компания… Нам это не надо. Будем вас поддерживать, все делать, но и требовать будем", - подчеркнул Президент.

Спрос за деревню жесткий. Президент требует свести к минимуму различия с городом. Что касается торговли - не все гладко. Есть вопросы к качеству продукции и ассортименту, работе потребкооперации, маршрутам и режиму работы автолавок. Прозвучит и про ответственность сетевиков, и про справедливые цены, и про свое на торговых полках.

"Белорусское - то, что мы производим, - должно быть. И точка! - потребовал Президент. - Не производим - хорошо, завезли. Пусть покупают и едят".

"Люди не требуют от нас импортного. Они не требуют испанский хамон. Требуют обычное мясо завезти (в магазины на селе и автолавки. - Прим. ред.), молочные продукты, но чтобы свежие, нормальные".

Кстати, по ходу уборочной, о которой прозвучит во Дворце Независимости, появляются караваи-миллионники из регионов - уже есть три. Настоящие шедевры! Похоже, негласное соревнование губернаторов, чей каравай краше и выше! Такой задор будет на пользу на страде!

За рекордами не гонится вилейский "Зенит", хотя в свое время гремел на весь Союз. Сменили профиль, он теперь работает под крылом БелОМО, сегодня львиная доля промышленной площадки занята под оптику - есть спрос.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Год прорывной будет. Проходят испытания системы EBS для грузовых машин и системы ABS для грузовых машин. В этом году у нас закончатся испытания этих систем, и со следующего года мы будем поставлять на конвейеры КАМАЗ, "Урал", МАЗ. Компетенции мы здесь сохраняем, развиваем. И даем тот продукт рынку, который сегодня востребован".

Во время посещения ОАО "Зенит-БелОМО" главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга "БелОМО", в состав которого входит данное предприятие. Продукция предприятий холдинга включает аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое.

Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, Президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники.

"Тебе задача: гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевичу (заместителю премьер-министра Виктору Каранкевичу. - Прим. ред.) - пресс-подборщик и доильный робот, так тебе - гидравлику", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Видеть тех, кто способен генерировать прорывные идеи. Они нужны в сфере искусственного интеллекта, новых материалов, цифровой промышленности, квантовых технологий. Собрать лучшие умы - задача академии интеллектуальных технологий, которую хотят создать в стране.

"Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов. Но это должно быть прикладное направление, прежде всего для жизни. Пускай на определенную перспективу. Желательно не на отдаленную, - обратил внимание Президент. - Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Мы видим сегодня, что это должны быть те направления и те высшие школы, которые мы предложили, которые нужны реальному сектору экономики. Это высшая школа естественных наук. Здесь фундаментально-прикладная математика, физика, химия. Три крупных направления, которые будут готовить соответствующих специалистов. Вторая высшая школа - инженерных технологий. Это очень важный аспект, потому что наш технологический суверенитет и экономика во многом держатся на инженерных школах, инженерном образовании. Поэтому внутри нее будут соответствующие профили, которые будут касаться прикладного материаловедения, аэрокосмических исследований, физико-химической инженерии. Третья высшая школа - это цифровые технологии. Стоят задачи достаточно амбициозные для того, чтобы без раскачки уже в следующем году приступить к набору и подготовке. Но это очень серьезная работа, которая уже должна начинаться сегодня, поэтому в жесткий недельный срок надо внести соответствующие документы для подписания главе государства".

"Моцарт есть в каждом ребенке, - философски заметит глава Академии наук. - Важно дать ему раскрыться. Тем более если живем в эпоху искусственного интеллекта".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Искусственный интеллект дает определенное преимущество. И не пользоваться им в настоящий момент - значит потерять свою конкурентоспособность в развитии научно-технической экономики. Но, с другой стороны, это определенные риски, которые надо учитывать. Искусственный интеллект - это риск в кибербезопасности: получить доступ к закрытым системам, быстрее найти уязвимости и получить несанкционированный доступ к информации. Второе, периодически надо контролировать ту информацию, которую дает ИИ, поскольку он может ввести в заблуждение. Следующие риски в том, что пройдет трансформация рынка рабочей силы. Многие специальности, которые были востребованы, которые были перспективными и высокооплачиваемыми, сейчас потихоньку становятся ненужными, потому что этих специалистов заменяют языковые модели. И нам надо этих людей не потерять, помочь им найти новое место в жизни, использовать их потенциал".

Отвечая на актуальный вопрос, на кого сейчас идти учиться, Владимир Караник ответил, что каждый выбирает сам. "Это зависит от способностей человека, от того, что ему ближе. Наша задача - способности каждого ребенка трансформировать в востребованную специальность", - отметил он.

Высокие технологии и новейшие разработки важны и в промышленности, и в АПК. Его технологичность - залог успеха.

"Надо шевелиться. Продовольствие будет только дорожать. Более 10 млрд долларов мы заработали на продовольствии за прошлый год (2025 год). На нефти столько люди не получают, - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я почему границы открываю с европейцами? Не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся - это не чужие нам люди, наши соседи от Бога, - сказал Президент. - Они к нам приезжают, покупают, что надо, и сами возят (к себе в страну. - Прим. ред.). Не надо туда везти продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для того чтобы жить, чтобы была валюта. Вот и все".

Пока мы открываем, соседи пытаются закрывать. В политические игры с границей вдруг зачем-то попробовали ввязаться латыши.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В сухом остатке - стремление получить экстрафинансирование из европейских структур. То, что проходила уже Польша, прошла Литва. Сейчас латыши решили тоже показать какой-то пик активности на границе, показать, что именно они тут сдерживают орды мигрантов, чтобы обратиться в Европейский союз, выкачать из них деньги налогоплательщиков всего ЕС себе. А там уже они как реализуют, так реализуют".

Министр обратил внимание на то, что происходит на африканской морской границе Европейского союза в Марокко и Испании, куда прибывает большое количество мигрантов на маленьких суднах.

"Даже представители Евросоюза говорят, что настолько преувеличена тема нелегальной миграции через белорусскую территорию. Тем более среди этих мигрантов нет именно белорусов, то есть мы не являемся источником нелегальной миграции. Напомним, что это третьи страны, которые находятся за многие тысячи километров от Беларуси. Те граждане в первую очередь пытаются попасть в ЕС. И это на фоне тех сотен тысяч, которые проникают в Европу через Ливию, через Тунис, через Египет, через Сирию. Вы видели десятки тысяч только одномоментно проникли в испанскую Сеуту из Марокко. Ну, займитесь вы серьезными вещами. Зачем тут ерундой?" - призвал Максим Рыженков.

Второй момент, который отметил глава внешнеполитического ведомства, - это то, что некие молодые политики в Латвии любят "баловаться" подобными действиями, рассчитывая, что это им даст политические очки как в своей стране, так и в Европейском союзе среди элит, которые сегодня выступают с ярой антироссийской, антибелорусской позицией. "Вот попытка была неких таких политиков засветиться, - считает он. - Сразу отреагировала латвийская общественность и определенные политические силы. Это была проба пера, чтобы посмотреть, что из этого всего выйдет. И когда оказалось, что эта мера непопулярна ни в обществе, ни среди политических элит в самой Латвии, от нее и отошли немножко в сторону".

Беларусь была и остается привержена политике сотрудничества, а не конфронтации. Так что соседям лучше не кивать в сторону Минска, а смотреть в корень проблемы. Вот и сейчас в Сеуте - испанский стыд. Лукашенко предупреждал западников, за что им еще не раз "прилетит" миграционный бумеранг.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Это, в первую очередь, плоды их политики. И в таких условиях, когда они не хотят признавать свои откровенные просчеты и действия по разделению мира на "золотой миллиард" и на тех, кто живет не в "райском саду", и безумные действия, которые приводят к удорожанию удобрений, нефти и газа, и тоже сказываются на ухудшении уровня жизни, особенно в тех государствах, из которых эмигрируют. И боевые действия, всевозможные развязанные конфликты в этих государствах приводят к массовой миграции, к побегу людей из стран "третьего мира" в цивилизованные государства Европы и не только. Чтобы не признавать свои ошибки и просчеты, они начинают обвинять кого угодно, но в первую очередь приграничные с "райским садом" государства. Тогда это были претензии в адрес Республики Беларусь, что, мол, мы что-то организовывали, хотя они сами приглашали. Теперь это обвинение в сторону Марокко".

"Безумные действия бьют по хвостам, вместо того чтобы решать глобальные проблемы или, по крайней мере, не создавать эти глобальные проблемы и не увеличивать количество мигрантов, - считает Владимир Перцов. - Рано или поздно такие массовые передвижения приведут к существенным изменениям геополитического ландшафта, этнического ландшафта Европы и Великобритании. Вы видите, что уже Европа далеко не такая, как была 10-20 лет назад. Ни к чему хорошему это не приведет. Нужно сотрудничать, нужно сосуществовать. Не нужно перекрывать каналы развития тех государств, которые равные среди равных, по крайней мере, как написано в уставных документах ООН".

О реальном сотрудничестве на севере Африки Александр Лукашенко будет говорить с главным дипломатом Алжира. Декабрьские переговоры президентов стали большим стартом для стран.

"Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня (а может, и завтра) необходимо Алжиру, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение".

Ахмед Аттаф, министр иностранных дел Алжира:

"От имени президента Теббуна я подтвердил Президенту Лукашенко высокие оценки результатов договоренностей, которые были достигнуты в ходе его визита в Алжир. Он придал дополнительный импульс тем направлениям, которые ранее уже существовали в двустороннем сотрудничестве, и открыл новые сферы для двустороннего взаимодействия, в том числе сотрудничеству в продвинутых высокотехнологичных отраслях. И то, что реализуется, оценивается нами очень позитивно. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем сделать еще больше. Президент Теббун обещал приехать в Минск, и мы надеемся, что этот визит состоится в ближайшее время".

Насыщенное внешнеполитическое лето для Минска – считай, на финише. Но МИД уже верстает для белорусского Президента новый план на вторую половину года.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Кроме мероприятий внешнеполитического характера непосредственно у нас (визиты на уровне президентов, на уровне министров, руководителей парламентов зарубежных государств, с кем мы выстраиваем сегодня прочные отношения, премьер-министров ряда стран), у Президента будет очень напряженный выездной график, именно международной повестки дня. Это и саммит ШОС, саммит БРИКС, мероприятия по линии СНГ, ЕАЭС. Осень у нас будет международно-дипломатическая в графике Президента. Хотя по "двусторонке" будет тоже много интересных визитов к нам: и Африка, и Азия, и Центральная Азия, страны СНГ".

Пока Президент работал в регионе, возле Дворца Независимости появился новый арт-объект. Скульптуру Савушки презентовали брестчане - символ благополучия и большого труда, без которого результата не будет.