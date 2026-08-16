"Время Первого": премия за многополярность, уборочная, дети как тренд, рецепт Зюганова, дары Полесья

Краткий пересказ от ИИ

Рабочий график Первого: на этой неделе пул поработал везде - во Дворце, под Минском, в Гомельской области и даже успел на Полесский фест.

Главные темы: что еще нужно успешным белорусским фермерам? В Гомельской области Президент пообщался на эту тему с теми, у кого получается вести частный бизнес в этой сфере.

Подождать с детьми или рожать? Как ориентировать белорусок на второй вариант? Совещание с правительством - вопрос вызвал серьезный резонанс

И "Зов Полесья" - фестиваль, о котором стоит знать, даже если вы никогда не были на Полесье.

Этот понедельник в графике Первого начался, можно сказать, с дружеской встречи. Но какой понедельник без кофе с утра?

"Мне надо очень крепкий кофе, желательно с хорошими сливками", - сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Андреевич Зюганов - фигура в политике, начиная с "союзных времен" заметная. Скажет - всегда поддерживал Александра Григорьевича. В белорусском курсе вообще видит лучший исход для всех постсоветских стран.

Перед кабинетом - специально пойдет оценить караваи - в них, оказывается, может быть и пшеница "зюгановка" - говорят, очень высокопроизводительный сорт.

С гектара 185 центнеров

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ:

"Мы подарили Брестской области (высокоурожайные орловские сорта пшеницы - Прим. ред.), Орел и Брест - города-побратимы. Они 530 га в этом году посеяли. Блестящий урожай".

Сельское хозяйство, машиностроение, воспитание молодежи, геополитика, в целом - темы общения, как это свойственно людям, которые давно друг друга знают - были разные.

"Я очень ждал этой встречи, - сказал Александр Лукашенко. - Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует".

Многое было уже без прессы, но из того, что попало в объективы камер: традиции ЦК КПРФ неизменны.

Президенту вручили Ленинскую премию за вклад в деятельность по утверждению идей многополярного мира. И вот это очень точное определение того, чем глобально сейчас занята Беларусь.

Вторник на этой неделе выглядел как концентрация внутренней повестки. Финансирование закупок удобрений, не все так просто в этом секторе. Предложения по решению демографических проблем, довольно резонансные. Структура и система работы Министерства природы - с учетом нового главы ведомства. Все это решали на совещании с руководством Совмина.

Одной из ключевых тем стала закупка сельхозорганизациями минеральных удобрений. Это то, чем мы действительно "богаты" и без чего сегодня сложно представить успешное сельское хозяйство. Но нужен контроль за механизмами, как и на каких условиях распределять такую помощь.

На 1 августа было выбрано 92 % от квот. Но тут остатков быть не может, потому что все это легко ушло бы за рубеж.

Президент обратил внимание на, по сути, тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированной выручки. "Товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, ни на внешний продать не могут. Как я говорил раньше, в нынешней мировой ситуации предприятия спокойно могли бы продать (удобрения. - Прим. ред.) на внешнем рынке, причем по более высокой цене", - констатировал глава государства.

Итоговое решение приняли так, чтобы не оставалось условно на складах ничего, и для аграриев эти удобрения были дешевле: траты поделят пополам. 50 % будут платить аграрии и 50 - государство из консолидированного бюджета.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Но есть оговорка: 50 % средств консолидированного бюджета будут направлены заводам-производителям минеральных удобрений только при оплате сельскохозяйственными организациями своей части".

Так будет видно, кто умеет распоряжаться деньгами, и не будет проблем с " не хватило" - вся схема с 2028 года пойдет под итоговый контроль губернаторов.

Еще один вопрос, который висел в воздухе определенное время, - объединять ли Министерство природы с Госинспекцией охраны животного и растительного мира. Обе эти структуры следят за порядком.

Леса, недра, воздух, вода - все под их контролем. В этих сферах не бывает просто и идеально, в том числе поэтому структур две. Одна из них была в какое-то время жестко сконцентрирована на браконьерстве. И вот сейчас вопрос: объединять их или нет? Споры были.

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Я был за объединение. Я не скрываю, и сегодня озвучил, конечно, потенциал инспекции при Президенте. Это форма, оружие, финансирование в составе Минприроды дало бы свой эффект. Но принято решение оставить все в том виде, в каком есть".

Что еще вызвало тут уже не споры, скорее обсуждения, - самая общественно резонансная тема недели - возможность привязки уровня детского пособия в стране к зарплате того, кто идет в декрет. Касается мам и пап. Всего 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, считают по ВВП, при этом малышей рождалось в 2 раза больше.

"Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два: двое родителей - двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше - трое и больше, - подчеркнул Президент. - Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы. Во-вторых, станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население".

Предложение правительства: сейчас мамы получают пособие (не говоря о всех выплатах при родах, там единовременно платятся суммы больше пяти и семи тысяч) - если у вас первый ребенок, то так называемые декретные не составят 1057 рублей в месяц, второй - 1208 рублей. Ниже вот этой планки не будет ни для кого. Предлагают как раз таки ее поднять, считая определенным процентом от зарплаты. Каким конкретно - пока еще не определились. Но сумма будет больше, но тоже ограничена. Чем плохо? Логика тут поддерживается простая: подтолкнуть к материнству много работающих белорусок.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"По расчетам мы видим, что эта новая мера коснется почти половины потенциальных рожениц".

Глобально идею поддержали. Цифры еще будут дорабатываться. Но как раз из хороших новостей для тех, кто "откладывал" семью по причинам "построить квартиру", "купить машину", "чтобы у детей своя комната" - кто не хочет лучшей жизни для своей семьи.

Эти ребята про свои семьи думают точно.

"Вы не поверите, буквально час назад мне позвонили и сказали приехать сюда. Я был шокирован немного", - рассказал Андрей Алексейчик.

Андрей Алексейчик возил зерно в прошлом году, в этом - организовывает процесс, практически не "вылезая с поля". Только так можно сделать "не одну тысячу". Комбайнер Павел Шутило ставит рекорды на гомельской машине, пять тысяч тонн уже есть. Виталий Кишко урожай отвозит - больше шести тысяч тонн на его счету. Это колоссальный труд, важный для всего региона.

Президент в полях в такое время всегда. Конечно, для людей это большое событие - и поговорить с главой государства, и лично от него получить в этот раз ключи от уже их собственных машин.

Обязательно в такие моменты Президент спрашивает, вот не отходя от земли, и какие есть проблемы, и тут же решают, как "хорошее" масштабировать.

В связи с этим Президент уточнил у Павла Шутило, что нужно доработать в отечественном комбайне. По словам механизатора, машина хорошая и оборудована всеми необходимыми удобствами.

"Надо, чтобы таких сотня была, две сотни, чтобы рвались в бой, - подчеркнул Президент. - Помогите нам создать резерв молодых людей. Со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане".

Впечатлений от встречи у аграриев, конечно, "более чем". Главное - очень легко понимать друг друга.

"Президент разговаривает, как будто он все знает об уборке и находится на земле, как и простые люди, - поделился впечатлением от встречи с белорусским лидером тракторист-машинист ОАО "Кухчицы" Павел Шутило. - Свой".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Наша задача - вот, никого не обделить вниманием. На сегодняшний день, к примеру, свыше 600 комбайнеров намолотили более тысячи тонн зерна. Свыше 100 - 2 тысячи. Шесть человек – 3 тысячи. Два - 4 тысячи. Вот мы перед собой задачу ставим: каждому сказать спасибо, потому что это очень-очень нелегкий труд".

На этом поля в президентском графике только начались. Уже меньше чем через сутки пул был в Гомельской области, на территориях одного из самых известных хозяйств региона - Михаила Шруба.

Главная тема - развитие фермерства. Хозяйство Шруба - пример игры бизнеса в долгую. Начинали в 90-е с 30 гектаров. Сейчас работают на 7 тыс. Это только поля. А еще держат стада, продают молоко, сами выращивают и перерабатывают овощи. Это достаточно большой бизнес, который тем не менее тоже использует госдотации. Но этого и хотят от Полесья, и на это готовы тратить деньги.

Цель этой стратегии - прийти к конкретному результату, на что и указал глава государства. "В этом результате суть всей полесской программы, которую мы делаем, вкладываем немалые деньги", - подчеркнул Президент.

Обращаясь к Михаилу Шрубу, Александр Лукашенко подчеркнул, что для принятия решения нужно в полной мере понимать его точку зрения. "Говори правду, так, как ты думаешь. В противном случае для чего я сюда приехал? Для будущего развития страны мне нужна истина", - констатировал он.

Обсудят буквально все: и сколько тратят на строительство, и по какой цене продают молоко, и зарплаты, и как увеличивают стада. Нет мелочей в сельском хозяйстве. Потому что каждый шаг - деньги. Одна из тем, которая актуальна конкретно для Полесья, - пойма рек. Это часть прибрежья, которая находится выше русла и заливается водой только во время паводка. Трава там - идеальный, почти бесплатный корм. Но чтобы с ним работать, нужны машины.

Белорусский лидер отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. В связи с этим он предложил подумать, какая техника позволяет провести соответствующие работы на должном уровне. "Нам надо подумать над техникой для кошения пойм рек, - отметил Президент. - Я о чем говорю? Малые косилки, малые тракторы, рулонный пресс - скосил и в пленку завернул".

Что при этом получается в итоге в хозяйстве - на прилавке. Кстати, купить можно в минских магазинах. Товарная марка - по имени основателя – "Шруб". Мясо, сало, даже голубцы есть, не говоря уже об овощах, почти готовых "прыгнуть" в кастрюлю. Отдельно соленья. Запоминаем Зюгановский рецепт похудения.

По завершении посещения фермерского хозяйства Михаила Шруба Александру Лукашенко была представлена выставка-дегустация продукции: разнообразные овощи, мясные и кулинарные изделия, сделанные по традиционным белорусским рецептам, без использования искусственных консервантов, - бочковые огурцы, квашеная капуста, сальтисон, сало и прочее.

Президент поинтересовался, есть ли ферментированная квашеная капуста, которая хорошо заквасилась, и рассказал, что Зюганов поделился рецептом стройности, по словам которого обязательно надо есть один раз в день квашеную капусту. "И я ищу сейчас квашеную эту капусту", - сказал Александр Лукашенко с улыбкой.

По полям, инвестициям и вообще условиям для фермерства и конкретного этого хозяйства - договариваться. Видеть тех, кто работает в регионе, и поддерживать и есть суть полесских программ. Пинский, Столинский, Лунинецкий, Ивановский, Дрогичинский, Кобринский, Малоритский, Мозырский, Калинковичский, Пружанский, Хойникский, Лельчицкий, Житковичский, Наровлянский, Ельский районы - это ведь все про Полесье. Говорят, и у региона, и у людей, которые здесь живут, "очень заметный", "свой" характер. Но если видят, что к их земле - хорошо, благодарны будут вдвойне.

Михаил Русый, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждые полгода люди должны осознавать и видеть: реально появился новый объект, дорога, предприятие, МТК, появилась выручка. Вот это самое главное. В 94-м год от Житковичей до Лясковичей можно было приехать только на тракторе по колее в колено. И вот сейчас, посмотрите".

Посмотреть тут точно есть на что. Фестиваль "Зов Полесья" начал писать свою историю в 10-м году. Говорят, тогда тут просто ставили настилы и своими силами старались делать праздник. Сейчас это десятки тысяч гостей. Бесконечные ряды с нашими прысмаками, ремеслами, играми - ярмарка для души.

Приезд Президента, конечно, для всех важное событие. Тем более есть и хороший повод в цифрах по уборочной Гомельской области - за несколько секунд до прибытия губернатор подтвердит.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Сегодня есть миллион тонн - то, что вчера обещали главе государства. 1 млн 5 тыс. тонн намолочено аграриями, хлеборобами Гомельской области. Осталось 4 % уборки. Я думаю, за воскресенье-понедельник мы уборку закончим. В целом это будет около 1 млн 50 или 60 тыс. тонн".

Глава государства пройдется по самому фесту - рядам народных умельцев. Вот она, белорусская культура, в своей колыбели.

"Он такой простой, общительный. Сразу очень сильно переживали, как это, что это. А на самом деле все такое просто, как родные. Как брат", - поделилась участница фестиваля впечатлениями от встречи с Президентом.

Знаете, вообще, почему полешуков назвали полешуками? Потому что прародители этих людей поле шукали. Местность непростая, с одной стороны, - болотистая. А с другой - это ведь вода и те самые пресловутые "легкие Европы". Просто надо создавать комфорт с этой поправкой на природу.

"Изучив ваше мнение, учитывая интересы нашего государства, будем строить главное для вас - дороги и мосты. Без них ничего не может быть. Мы живем, как говорят, на болоте. Не на болоте - к нашему счастью, здесь (на Полесье. - Прим. ред.) огромное количество воды, без чего страдает весь мир. А у нас этого добра хватает".

Из глобальных посылов: основной ориентир сегодня для белорусов - мир. Сохранять его дается тяжело. Но тут отступлений даже на полшага не будет. Это люди юга, и они должны знать, что они под защитой.

"Война совсем рядом. Даже не за забором, как я часто говорю. Она у вашего порога, и вы, как никто другой из белорусов, понимаете, что такое мирная жизнь", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы будем делать все для того, чтобы был мир, - заявил Президент. - Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий. - Прим. ред.), и живут нормально".

"Посмотрите, что творится вокруг. С точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы - спокойно. Не я - вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И мы будем жить спокойно, если не будем отбирать чужое и раскладывать по карманам, если будем трудиться и крепить нашу страну. Главное - экономика. Поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно - экономику, все остальное - за мной".

Обещания на полесской земле - обещания серьезные. А если еще и дает их "полешук", которым Президент стал прямо во время феста - это звание за вклад в развитие региона - ну тогда все точно "железно". Попросили уже "земляка" увезти с собой в Минск улей и яблоки - Спас надо уважать.

Александру Лукашенко во время фестиваля "Зов Полесья" передали в подарок улей с пчелами.

Подарок передал Сергей Поддубный, ставший обладателем звания "Ганаровы паляшук".

Глава государства поблагодарил за подарок и с улыбкой выразил некоторые опасения по поводу его размещения во Дворце Независимости, куда традиционно направляются предметы и изделия, переданные в подарок Президенту.

Такой была эта неделя в графике Первого.

Лето в самой своей горячей поре - жатвы - и пусть эта тема будет главной для белорусов на многие годы вперед. Работа, праздники и будущее, которое в этой стране строят десятилетиями.