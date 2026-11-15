Саммит ОДКБ, переговоры с Путиным, развитие льноводческой отрасли - итоги недели Президента

Краткий пересказ от ИИ

Рабочий график Президента Беларуси Александра Лукашенко на неделе (9-15 ноября 2026 года) был наполнен различными мероприятиями, встречами и визитами.

Глава государства провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, принял участие в саммите ОДКБ в Москве. Выступление Александра Лукашенко в Кремле на саммите ОДКБ как всегда было на злобу дня.

Также на неделе в центре внимания главы государства были вопросы развития регионов и льняной отрасли. Рабочее совещание в Шклове на уровне Президента стало финалом большого семинара для местной вертикали. Александр Лукашенко расставил все акценты. МТК - опора, возможность зарабатывать на молоке и мясе. А агросервис с комплексным обслуживанием техники станет хорошим подспорьем и для местного населения, и для сельского хозяйства. Ну и в целом районы должны развивать то, в чем сильны, опираясь на сырьевую базу.

О том, что происходило в Кремле, а также все о командировочном графике Президента Беларуси - в рубрике "Время Первого".

Три командировки за неделю: Шклов, Москва, Орша. В таком ритме журналисты только и успевали за Президентом. Приехали, поменяли чемоданы и поехали дальше.

Совещание в Шклове

Глава государства занимался региональным развитием. В понедельник, 9 ноября, в Шклове состоялось итоговое рабочее совещание по этой теме.

Въездной знак города Шклова

"Я далек от того, что Шкловщина и Шкловский район сегодня в идеале, что мы уже все сделали и здесь ничего делать не нужно. Нет, я такого мнения не придерживаюсь, но дай бог, чтобы все районы, все у нас были такими, как Шкловский район", - сказал Александр Лукашенко.

Все, что сделано в Шкловском районе за последние несколько лет, можно назвать экспериментом.

"Учиться всегда полезно. У меня такой принцип: когда посещаем какие-то предприятия, новые места, мы всегда ищем самое хорошее, что можно применить у себя. В Шкловском районе это ухоженность территории, ухоженность баз. Все достаточно компактно, достаточно технологично", - отметил председатель Гродненского райисполкома Валерий Хелский.

Президент сказал прямо: не нужно рассчитывать на агродотации. Конечно, помогать будут, но там, где есть отдача. Нужно видеть стратегию: сильные регионы - приоритет на пятилетку.

Александр Лукашекно отметил: главными направлениями, от которых Беларусь никогда не откажется, останутся лесопереработка, деревообрабатывающие предприятия и сельское хозяйство. Более 40 % территории страны занимает лес, поэтому глубокая переработка древесины должна оставаться в приоритете, чтобы вся добавленная стоимость оставалась внутри страны.

"Я просто вас призываю быть хозяевами на своей земле. И вообще председатель райисполкома должен быть президентом на этом куске земли. Жестко требовать за дисциплину. У нас в районах у Президента один руководитель - председатель райисполкома. Все остальные должны выстраиваться и действовать. Если не выстраиваются - виноваты вы. Значит, у вас не служебные с ними отношения. Порядок должен быть в стране", - подчеркнул глава государства.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Сразу после Президент улетел в Москву. Поводов два: переговоры с Президентом России Владимиром Путиным и участие в саммите ОДКБ.

Лидеры провели двустороннюю встречу только после восьми вечера. У российского президента напряженное время - переговорный процесс по Украине. Зато у операторов, фотографов был запас, чтобы настроить аппаратуру.

Политики были в настроении. Под конец года нет неразрешенных вопросов. Взаимная торговля Беларуси и России показывает рост в 2026 году плюс 20 %. Правительства со своими задачами справляются, союзники выполняют взаимные обязательства.

Александр Лукашенко отметил, что при той поддержке, о которой стороны договорились в рамках ОДКБ, на западном направлении белорусской армии находятся российские Вооруженные силы и формирования. Они, по его словам, очень боеспособны и готовы защищать Беларусь.

"Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска. И при всей сложности каких-то вопросов они никогда не направлялись в зону боевых действий в Украине. Это для нас очень важно. Поэтому я вам очень благодарен", - подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, несколько вопросов, которые он хотел обсудить, уже решены, и речь идет лишь о консультациях и советах на будущее.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Президент России Владими Путин в свою очередь поблагодарил за помощь в организации гуманитарных обменов: "Мы высоко это ценим. Большое спасибо вам и всем вашим коллегам, которые это делают, этим занимаются. Спасибо".

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко продолжить общение дома за ужином. В итоге политики общались тет-а-тет почти четыре часа.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов рассказал о ходе двустороннего сотрудничества и о том, что мешает ускорить совместную работу.

По его словам, по некоторым направлениям темпы взаимодействия хотелось бы нарастить. Дипломат привел пример с белорусской машиной: на нее уже есть определенный спрос и интерес, однако, пока она не прошла соответствующее испытание, продать ее нельзя. В результате опытный образец уже довольно давно "колесит по просторам Российской Федерации".

"Конечно, хочется, чтобы была возможность быстрее предложить ее нашим российским коллегам", - отметил посол.

Он добавил, что есть и много других направлений, где хотелось бы ускорить работу. Но где-то сдерживают бюрократические процедуры с обеих сторон, а где-то нужно просто активнее браться за дело.

"Где-то просто необходимо, как Президент говорит, раздеваться и работать и начинать шевелиться, чтобы можно было дойти в нашем общем товарообороте и до 100 млрд в обозримом будущем", - сказал Юрий Селиверстов.

Участие Президента Беларуси в саммите ОДКБ

11 ноября в Кремле состоялся саммит ОДКБ. Начался он вечером. Причина все та же - плотный график российского лидера на фоне трехсторонних переговоров по Украине. "Пятерка" и генсек организации вышли к прессе для памятного фото, но остановились по пути в Андреевском тронном зале.

Об Армении, которая уже несколько лет не принимает никакого участия в ОДКБ, напоминал только флаг. На этом саммите Ереван лишили права голоса в организации и возможности назначать своих представителей на ответственные должности. Страна задолжала ОДКБ, не платила членские взносы на протяжении двух лет.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказал уверенность, что Армении будет ограничен будет к документам, которые носят закрытый характер.

"Зачем нам такому псевдосоюзнику давать полный доступ к документации, которая носит достаточно закрытый характер?" - задал он риторический вопрос. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что речь может идти и о гипотетических вещах, когда подобный доступ мог бы быть использован не совсем на пользу интересам тех стран, которые намерены дальше развивать интеграционное объединение в солидарном и консолидирующем ключе.

Максим Рыженков

Ситуация в зоне ответственности ОДКБ непростая. Много острых и замороженных конфликтов, плюс угрозы Запада, хотя там Беларусь и Россию считают номер один.

"Хоть нас упрекают, особенно Беларусь и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Беларуси и России нет. Мы уже несколько раз говорили об этом, - заявил Александр Лукашенко. - Наоборот, мы видим приличные траты европейцев на так называемую безопасность. Вопрос: от кого?"

В качестве одного из примеров глава государства указал на инженерное оборудование границ и приграничных территорий Польшей и странами Балтии. На эти цели выделено около 15 млрд долларов.

"Опасность вызывает то, что у наших границ идет тренировка войск и спецподразделений, и опасность состоит в том, что продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратятся на закупки вооружений, - констатировал он. - Ясно, что не мы рассчитываем воевать, а тот, кто покупает это оружие".

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ

Каждый саммит с участием Президента Беларуси запоминающийся. Такую острую риторику и про ОДКБ, и остальные интеграционные структуры другие политики себе не позволяют. Александр Лукашенко публично критикует проблемные моменты и подталкивает коллег к более решительным действиям на благо общей безопасности и экономического развития. Белорусский лидер предложил усилить военный потенциал ОДКБ.

Президент Беларуси заявил о необходимости более серьезного отношения к повестке дня и приоритизации уже принятых решений.

По словам белорусского лидера, высшие органы - МИД, Минобороны и другие - свои документы рассматривают, однако на уровне встречи глав государств желательно сосредотачиваться на ключевых вопросах, которые касаются судеб стран-участниц.

"Чтобы Таджикистан, имея проблемы на границе, о чем Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Прим. news.by) часто говорит, видел, как будет решаться эта проблема. Если у нас с Россией (имею в виду Калининградскую область, Беларусь) проблемы на Западе, чтобы мы с россиянами видели отдачу или хотя бы запланированную отдачу, не дай бог какие-то конфликты возникнут. Чтобы Казахстан, Кыргызстан видели какую-то пользу от работы этой организации", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул необходимость предпринимать конкретные шаги. В противном случае, по его оценке, встречи будут сводиться лишь к общению и обмену взглядами. При этом двусторонние контакты белорусский лидер считает важными, однако настаивает на коллективном планировании того, что действительно заинтересует все государства.

Открытие нового производства на Оршанском льнокомбинате

Из Москвы в Оршу глава белорусского государства приехал открыть новое кольцепрядильное производство на льнозаводе. Теперь здесь будут выпускать тонкую высокономерную пряжу с добавлением вискозы и хлопка.

Президент Беларуси во время церемонии запуска новой производственной линии на Оршанском льнокомбинате

Начальник кольцепрядильного производства Оршанского льнокомбината Максим Витюгов рассказал о том, как на предприятии организовано взаимодействие человека и автоматики.

По его словам, все роботизированное оборудование требует обслуживания. Производство здесь сухое и немного пыльное, поэтому за машинами нужен присмотр.

"Да, они делают это быстрее, чем человеческий труд. Но взаимопонимание должно быть между роботом и человеком. Без этого ничего не получится, потому что роботы ломаются", - отметил Максим Витюгов.

Он подчеркнул, что благодаря автоматизации с человека в значительной степени снят тяжелый физический труд - степень нагрузки снижена. При этом заправка нити на прядильных машинах по-прежнему выполняется трудом женщин, а операторами работают и мужчины. Ровничницы также устраняют обрывы - и делается это только человеческими руками.

Команда на предприятии молодая, удивительная. На Оршанском льнозаводе вот уже 4 года работает международный мастер спорта по пауэрлифтингу.

Оператор ленточного оборудования оршанского льнокомбината София Сорока рассказала, как совмещает работу на производстве с занятиями большим спортом.

По ее словам, работа сама по себе довольно непростая - значительную часть времени приходится проводить на ногах. У Софии начала болеть спина, и девушка решила подтянуть свою физическую форму. Попался хороший тренер и предложил ей попробовать себя в большом спорте. "Началось все где-то месяцев 9 назад", - вспоминает София.

Первым соревнованием для нее стал Кубок Минска по пауэрлифтингу. Там она заняла первое место по хип-трасту, подняла 205 кг и получила КМС. "И вот буквально в июле я забрала у мастера - спортсмена-международника 245 кг", - рассказала девушка.

Сейчас София получает высшее образование и надеется вернуться на предприятие уже в роли начальника.

Лен - культура политическая

Лен для Беларуси культура политическая. В свое время одним из первых решений для молодого Президента было спасти льноводческую отрасль. Это и личный момент. На заводе работала мать Александра Лукашенко.

"Это мое родное. Я в соседнем доме первые три года прожил. И моя Трофимовна работала на этом комбинате. На этой фабрике", - рассказал белорусский лидер.

В мире только три страны выращивают лен - Беларусь, Франция и Бельгия. И только наша страна занимается комплексной переработкой. Культура капризная, очень затратная и по финансовым вложениям, и по всему, что касается труда, агротехнологий. Но результат того стоит.

"Наши еще люди не очень понимают, что лен - это действительно здоровье для человека. Свое носить надо", - сказал Александр Лукашенко.

Льноводческая отрасль в Беларуси получит дальнейшее развитие. Поручение Президента - к 2030 году полностью перерабатывать короткое волокно. Определен штат ответственных - от технологий до продаж.

Александр Лукашенко: "Деньги за эти годы вложены немалые и в уборочную технику, в модернизацию льнозавода, в разработку технологий возделанных, в научное сопровождение. У нас работает аж целый Институт льна в Академии наук. И как мы видим сегодня, определенный результат есть. Конечно, не без замечаний. Мы уже обсуждаем не выживание льноводческой отрасли, а говорим о ее развитии по всей цепочке создания добавленной стоимости. И это наш в таком составе и в такой тематике последний с вами разговор. Дальше - конкретика и будем действовать. По этому году мы видим, что лен умеют выращивать во всех регионах страны. Средний номер длинного волокна 9,7, короткого - 2,8. Но при соблюдении технологической дисциплины можно и лучше".

На совещании не обошлось без инсайдов, в первую очередь кадровых.

"На следующей неделе будет определен губернатор Витебщины. И по итогам года на совещании с командирами Витебской области мы посмотрим, каких успехов коллектив Витебской области достиг за истекший год", - сказал Президент.

Продукцию из белорусского льна знают более чем в 40 странах. Наш Президент часто привозит различные изделия в подарок своим коллегам.