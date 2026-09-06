"Время Первого": ШОС и новая архитектура безопасности, образование и порядок в Минске

Эту неделю в графике Президента условно можно поделить на "международную" и "внутреннюю" части. Участие в саммите ШОС дало возможность услышать белорусскую точку зрения на то, как должна работать организация.

В Минске вторую половину недели Президент занимался образованием, ситуацией в сельском хозяйстве, выслушал доклады губернаторов, премьера и мэра Минска.

Чтобы узнать, как обстоят белорусские дела в конкретной стране, нужно ехать в первую очередь в посольство. Журналисты пула практически сразу по прилете в Бишкек отправились туда. Плюс три часа по времени, две пересадки, лететь полсуток - и сразу попали на "белорусскую территорию".

В Кыргызстане живет не так много белорусов. Это последствия развала Союза. В том моменте истории Кыргызстан не видел себя многонациональным. Это привело к тому, что уехали инженеры. А в стране просто разобрали большую часть производств на металлолом. Сегодня страна не обеспечивает себя ни промышленно, ни продовольственно.

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

"Мы открыли крупный торговый дом "Белорусские продукты", где представлена широкая линейка продуктов питания наших производителей".

Сейчас кыргызы стремятся не только торговать, но хоть что-то производить. Тут белорусские компетенции могут сильно помочь. Прилетевший за сутки до Президента министр иностранных дел сразу поехал на одну из белорусско-кыргызских площадок: производить совместно будут трансформаторы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Надеемся, верим, что этот проект будет способствовать энергетической безопасности Кыргызстана, наших добрых друзей".

Кыргызы действительно люди открытые. Хлебосольные. Готовы накормить и одеть в каждом доме. Отказаться просто невозможно. Ну и мы не с пустыми руками.

Максим Рыженков вручил коробку: "Это белорусский зефир, лучше нет".

Хорошее настроение и на улицах. Бишкек и вся страна, по словам местных жителей, расцветает. Китайские и российские партнеры вносят в этот процесс большой вклад. Бум строительства, рост зарплат, быстро растущий туризм.

К белорусам относятся хорошо, батьку знают.

К саммиту ШОС Бишкек готовился основательно. В первую очередь в плане безопасности. Кроме лидеров государств одновременно сюда приезжали еще и спортсмены на игры кочевников - World Nomad Games. В общем, Бишкек действительно на два-три дня стал евразийской столицей.

Белорусского лидера в аэропорту встречал глава кыргызстанского правительства вместе с баурсаками - это как белорусские "хлеб и соль", только маленькие пирожки. Традиционность здесь, мы убедились в этом уже в сотый раз, имеет огромное значение.

Дальше практически сразу главы государств, не только наш Президент, поехали на игры кочевников. "Бишкек Арена" вмещает огромное количество людей - 50 тыс. человек. Очень рано темнеет, здесь кортежами передвигаются до определенного момента, а дальше - "на лошадях".

Кыргызы - народ кочевой. И игры соответствуют этой истории. 43 дисциплины. Очень много скачек, стрельбы, из понятного нам есть борьба, в которой участвовали и белорусские спортсмены. Из "не очень понятного" - например, "кок бору". Это когда всадники борются за тушу козла. Неожиданно масштабными и крутыми были эти игры, начиная с открытия.

В моменты, когда камер нет рядом, пул Первого сразу зафиксировал переговоры на ногах. Президенты Индии, Азербайджана, Таджикистана, Пакистана, Того - соседи по ложе и не только.

Официально ШОС стартовал на следующий день. "Ырыс Ордо" - конгресс-холл, который построили специально под событие.

У пула получилось попасть в район гостевых домов, где жили главы государств.

Белорусская временная резиденция с названием "Жалал-Абад". Третий по величине город в Кыргызстане. Рядом Чуй - самое популярное место у туристов в Кыргызстане: его заняла делегация Узбекистана, казахи жили в "Ош" - так называют здесь южную столицу страны. Главное - все лидеры по соседству. В связи с этим, конечно, немало охраны.

Внутри сразу залы для переговоров и лестница в личные апартаменты.

Сам саммит ШОС в этом году традиционно проводился в двух форматах. Заседание Совета глав государств, куда входят 10 стран. Мы последнее государство, которое присоединилось два года назад. И формат "ШОС+". Это круглый стол лидеров уже 18 государств. Есть формат партнерства и формат наблюдателей. В любом случае, вне зависимости от состава, голоса тех, кому важны процессы на территории евразийского пространства, здесь слышат.

"Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление - это реалии сегодняшнего дня. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества", - заявил Президент Беларуси на саммите в Бишкеке.

Экономика: страны ШОС торгуют друг с другом на миллиарды. Отказ от доллара, переход на свои валюты. Создание банка развития организации - это деньги на общие проекты. Научный фонд. Но главное во всем этом - конкретика. Очень отличает Беларусь жесткость позиции: ШОС должна быть "с зубами", при этом выдерживая все нормы дипломатии.

Александр Лукашенко на примерах пояснил, какие конкретные дела имеет в виду: "Против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. И что? Тишина. Пытаются США там придушить Китай пошлинами - торговая война. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против страны-члена ШОС - Ирана. И что?"

"Хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Хотя бы собраться, поговорить и осудить, показать свою роль. Этого, к сожалению, не произошло", - добавил Александр Лукашенко.

Говорили ли об этом президенты в кулуарах саммита? Знает только протокол. Вот, например, фото, которое может войти в историю политической хроники: Лукашенко, Путин и Эрдоган.

Не обошлось и без дипломатических казусов. Вот, например, Си Цзиньпин чуть не ушел чуть раньше с фото.

А Алиев и Лукашенко за поведение на фотографировании "первого сентября" рисковали быть "рассаженными за разные парты".

Вообще, если серьезно, каждое движение лидеров во время таких событий разбирают до деталей. О смещении центра принятия глобальных решений с Запада на Восток может свидетельствовать одно ключевое "рукопожатие".

Что касается двусторонних отношений, договорились о сотрудничестве с Того - это ворота в Западную Африку.

Фор Гнассингбе, председатель совета министров Того:

"Мы уже на протяжении некоторого времени импортируем из Беларуси ваши тракторы. Министр сельского хозяйства сидит рядом со мной. И то, что мы покупаем в Беларуси, помогает нам механизировать наше сельское хозяйство. Поэтому первый шаг, господин Президент, если вы позволите, я хотел бы выразить слова благодарности".

Актуализировали вопросы товарооборота с Пакистаном. Это, напомним, рынок на 250 млн человек. И, похоже, будем вместе с Лаосом добывать золото. Сейчас там происходит настоящая революция. Страна активно переходит от простой добычи сырья к созданию полноценной индустрии мирового уровня.

Тхонглун Сисулит, президент Лаоса:

"Мы можем совместно работать в области добычи полезных ископаемых, золота. Мы могли бы совместно построить завод по переработке золота. Такое предприятие у нас уже есть, но мы можем построить еще один".

По итогам саммита лидеры подписали Бишкекскую декларацию 25-летия ШОС. Это главный документ саммита. В нем прописаны основные подходы стран к безопасности и развитию. Лидеры также внесли корректировки в Хартию ШОС. А это уже документ, который совершенствует работу организации.

После чего председательство в организации перешло к Пакистану. Так что готовимся к работе в Исламабаде. На этом саммит в Кыргызстане был завершен.

Дома работа началась утром следующего дня. Пока все собирались "переворачивать календарь на 3 сентября", губернаторы Могилевской, Витебской и Гомельской областей отчитывались о выполнении поручений, ситуации в промышленности и сельском хозяйстве.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов:

"Достаточно неплохо подготовились и выполним эту работу качественно".

Глава государства заслушал и доклад премьера. Если коротко:

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Все перспективы успешно закончить текущий год у нас есть".

И закончить, и хорошо начать. Первое сентября на этой неделе мобилизовало и родителей, и детей, и тех, кто отвечает за образование.

Реформ ждать не стоит. Это читается между строк: и так в сфере принято достаточно решений, но всегда есть что доработать. В сентябре доклад министра образования обязательно стоит в президентском графике.

Министр образования Андрей Иванец пояснил, что в этом году заканчивается реализация трехлетнего плана по модернизации школ. "За эти три года капитально отремонтировали более 300 школ", - сказал он.

"Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть. Если кто-то чего-то не понимает, вовремя докладывай. В 2027 год не тащи эти проблемы, их надо решить сейчас", - поставил задачу Президент.

1 млн 25 тыс. учеников в Беларуси в этом году сели за парты. Из нового: к 1 сентября в школах пересмотрели планы питания. Обещают - будет вкуснее. Изменили программу по физподготовке. Три урока в неделю обязательны. И по новым нормативам. Приняты решения и по принципиально новому для Беларуси учреждению образования - Академии интеллектуальных технологий.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Это тот образовательный центр, в который смогут прийти абсолютно все. Это касается ребят-выпускников школ, студентов, специалистов, которые работают в научных институтах либо в реальном секторе экономики. Это принципиальное требование главы государства. Каждый человек, который имеет свою идею, свое предложение и готов реализовать тот или иной проект, он должен иметь возможность прийти в Академию и это сделать вместе с командой высококлассных специалистов".

Еще одним докладчиком в четверг стал мэр Минска. Неожиданно, но…

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

"Это была моя инициатива. Я попросился на доклад главе государства, чтобы доложить ему по выполнению его поручений, которые давались по городу Минску, а также обсудить вопросы, которые требуют серьезных решений для города, потому что они являются важными для развития города, для жителей города".

Как живет Минск? Как развивается Минск? Как сохраняет порядок? Это видно невооруженным глазом, и тем не менее в кабинете главы всегда звучат или вопросы, или корректировки, чтобы все время расти. Это касается всего: от дорог до промышленности. Вот тут баланс: рост производства и заработков должен быть сопоставимым.

В этой связи глава государства особо подчеркнул необходимость обратить внимание на сферу производства. "Не должно получиться так, что зарплата, доходы населения неимоверно растут, а производство падает. Слава богу, ни в Минске, ни по республике этого нет. Но за этим надо наблюдать - чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают", - поставил задачу Президент.

От людей в этих вопросах зависит тоже немало. И в школах, и на заводах, неважно, в регионах или в столице, официальный Минск сегодня делает все, чтобы Беларусь и "белорусское" знали в мире. На этой неделе наш голос был слышен в Евразии. Кто знает, где он будет слышен завтра.