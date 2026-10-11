"Время Первого": СНГ и экономика, обнуление дронов, диалог с Польшей

Краткий пересказ от ИИ

Укреплять единство, и прежде всего в экономике. К этому Александр Лукашенко призвал коллег по СНГ. Переговоры лидеров прошли в Туркменистане на берегу Каспийского моря. Пресловутое президентское "время конкретных дел" было нужно и Содружеству. Чтобы не потерять общее экономическое пространство, которое было сформировано еще в советское время. Лакомый кусок для западников.

Не так много на этом саммите было официальных переговоров, но, судя по кадрам, которые увидели авторы рубрики "Время Первого", возможности для общения лидеры использовали. Местный колорит, особенности туркменистанского протокола, инсайды от дипломатов и реакция на то, что происходит на Западе.

Белорусский борт во время рабочего визита приземлился не в столице. В этот раз в портовом городе Туркменбаши.

К этому моменту в аэропорту была полная парковка самолетов первых лиц. У трапа Президента Беларуси встретили туркменским хлебом-солью, по традиции лепешку завернули в сачак, такое шерстяное покрывало. Символ достатка и гостеприимства.

За волнение детям вручили подарки от белорусского Президента. В полной мере прочувствовать весь местный колорит у журналистов не получилось. Строгие рамки принимающей стороны. Видимо, масштаб события повлиял. Экстремально коротким был и протокол на встрече президентов Беларуси и Туркменистана. Она прошла без двух слов под камеры, это отметил даже Александр Лукашенко и прокомментировал вслед личному фотографу.

"Протокол здесь жесткий очень", - сказал Александр Лукашенко.

Саммит на Каспии собрал 9 лидеров СНГ. Это традиция, главы государств Содружества ежегодно сверяют часы. В этот раз у моря атмосферу Национального туристического комплекса "Аваза" прочувствовали некоторые политики без галстуков.

По пути на фэмили-фото Александр Лукашенко что-то бурно обсуждал с главой Кыргызстана. Наш Президент, видя все центробежные силы в Евразии, а главное понимая, как много страны из-за этого могут потерять, всегда призывает к сближению, чтобы и в жизни, как на этом фото, были рядом.

Кстати, накануне на официальном приеме именно с премьером Армении успел пообщаться белорусский Президент. Неформальная обстановка, для гостей концерт, но было непохоже, что обсуждали культурную программу.

Встреча в Туркменистане прошла в юбилейный для Содружества год. СНГ - 35 лет. Не так уж и плохо для "геополитического фантома", и это даже не самое жесткое, что звучало в адрес интеграции. Особенно когда политики из-за личных амбиций решают вдруг все-таки хлопнуть дверью.

В апреле 2027 года из СНГ де-юре выходит Молдова. "Это конечно же не выбор простых молдаван, а решение руководства. Полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в Договоре о зоне свободной торговли", - заметил глава государства.

В этой связи он призвал руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан этой страны не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что имеем", - отметил он.

Александр Лукашенко верит в СНГ, но сказал прямо, в повестке объединения явно не хватает конкретных дел.

Ну почему нет в итоге вот этих инициатив, которые сохранили бы единство наших девяти государств? - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что недавно, встречаясь в Минске с руководителями правительств стран Евразийского экономического союза, он говорил о том, что в мире растет конкуренция, и "нас нигде не ждут". "Особенно, и прежде всего, это связано с экономикой. Ну давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо для каждого государства увеличивать ценность присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет", - констатировал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что не только Исполкому СНГ, но прежде всего упомянутым крупным и мощным странам, обладающим ресурсами, надо подумать о принятии более серьезных решений.

"Единство нам обеспечит прежде всего экономика", - подчеркнул белорусский лидер.

Что это может быть: общие проекты, кооперация, работа по импортозамещению и логистике. Не СССР 2.0, а сотрудничество независимых государств с общим бэкстейджем.

"Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Мы готовы в этом всячески участвовать", - заявил белорусский лидер.

"Прежде всего, чисто с человеческих позиций, я вижу роль 3-4 государств, которые я только что назвал. Богатых, богатейших государств. Которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе нужны впереди идущие. Можно их называть лидерами. Где они? Надо двигаться вперед", - призвал Президент.

Владимир Путин, президент России:

"Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры".

По словам Путина, руководители стран ведут работу в практической сфере, но известно, что "иногда на национальном уровне" вводятся ограничения.

"Таким образом мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть действительно, как Александр Григорьевич говорил, мог бы быть и повыше. Тем не менее принимаемые решения позволили нам выстроить на пространстве Содружества достаточно эффективную работу", - сказал российский лидер.

Зона свободной торговли, 90 % расчетов в национальных валютах, новые евразийские транспортные цепочки. Это все хорошо, но нужно больше. СНГ это точно по силам. Экономика и конкуренция в основе многих современных конфликтов. На Ближнем Востоке в том числе. Именно с президентом Ирана Александр Лукашенко зашел на заседание в расширенном формате. Тегеран приглашенный гость. Пезешкиан предложил формат "СНГ+".

И Беларусь, и Иран на себе ощутили санкционное давление и двойные стандарты: что позволено, например, Парижу, не может быть позволено другим.

"То, что происходит во Франции, сейчас уже происходит и в Испании, до этого происходило в Бельгии, Великобритании, - это все издержки той политики, которую ведут элиты ряда стран ЕС по поддержке военного конфликта в Украине, многих других конфликтов, по безудержной гонке вооружений в своих странах за счет прежде всего социальной политики в своих государствах", - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

По его словам, события в странах ЕС вызывают возмущение европейских народов, поскольку выделение огромных денег на вооружения сказывается на недостаточном финансировании здравоохранения, образования, поддержки социально уязвимых слоев общества, инфраструктуры.

"Мы видим, что происходит у наших соседей (в Литве, Латвии), в Эстонии: там же инфраструктура бешеными темпами приходит в упадок. А те страны, где молодежь активная, себя проявляют, как во Франции, Испании сейчас, - вызваны беспорядки в связи с огромным повышением ставок аренды. Это все выражение отношения народа к той политике, которая ведется", - сказал министр.

МИД Беларуси в начале октября выразил глубокую обеспокоенность массовыми арестами несовершеннолетних во Франции, подчеркнув, что вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам, что лишь усиливает радикализацию протестов.

"Самое интересное, что европейские страны очень избирательны. Когда, условно говоря, какого-нибудь мерзавца, который устраивает потасовки в России, в Беларуси, других странах СНГ, приведут к порядку - это они везде показывают как самое большое преступление против демократии. Когда у себя тысячами хватают детей (пять или шесть тысяч детей посадили в тюрьмы), это у них все нормально. Это другое", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Вернувшегося из США главу белорусской дипломатии в этой командировке спросили и про эхо Нью-Йорка.

Отвечая на вопрос, станут ли теплее отношения между Беларусью и Польшей после встречи глав внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке, Максим Рыженков заявил, что надеется на это.

"Разговор был очень содержательный, очень насыщенный обсуждением вопросов - не какими-то взаимными претензиями. Взаимных претензий не было вообще, потому что и мы, и поляки понимаем, что двигаться вперед надо. Очень хорошо, что такая встреча состоялась. Она была своевременна. Вопросы, которые мы обсуждали, в принципе, очень актуальны для наших стран", - сказал глава МИД.

По его словам, в польском обществе также позитивно оценили факт встречи двух министров. Абсолютное большинство граждан и экспертов, если судить по комментариям в социальных сетях, были обрадованы политическими сигналами с обеих сторон, которые позволяют говорить о том, что отношения между странами начинают нормализовываться. "Этого ждут все: общество ждет и в Польше этого, и общество ждет этого в Беларуси", - отметил Максим Рыженков.

Вместе с тем он напомнил, что это не Беларусь вводила первой санкции или закрывала погранпереходы, прекращая сотрудничество по линии правоохранительных ведомств по охране границы.

"Я сказал: мы готовы к восстановлению отношений, торгового сотрудничества, более активного взаимодействия на границе. Польская сторона это уже видит, и упрекнуть нас не в чем", - заявил дипломат.

Пока интеграцию обсуждали на востоке, на западе Польша наращивает войска у наших границ. Новая мотобригада, батальон ПВО и дронные войска. И разрабатывает новый закон для военного времени.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Мы пытаемся все-таки выйти на диалог, чтобы не произошло самого плохого. Оно может с мелкого конфликта разгореться в большой. Поэтому смотрим, не спим сами, готовим свои Вооруженные Силы, готовим свою военную организацию государства, своих людей, свой народ для того, чтобы если нужно, то, как Президент сказал, мы ни пяди земли своей не собираемся никому отдавать. Встанем все на защиту".

В любом случае обороноспособность сегодня нужно укреплять. За результат в обеспечении безопасности Александр Лукашенко спрашивает и с ученых. На испытательном полигоне института порошковой металлургии самый серьезный разговор с академиками.

"Мужики, я хочу, чтобы вы понимали: вот эти разговоры общие никому не нужны. Военным мы задачи ставим серьезные, чрезвычайные. Надо мгновенно решить те задачи, которые надо решить. Без науки никуда. Нужен результат", - сказал глава государства.

Многое из того, что показывали, стоит на вооружении или проходит испытания.

Разработки для гражданки и военки, были конкретные поручения в части ракетостроения, производства пороха, беспилотников для мониторинга полей и армейских задач и, конечно, средств борьбы с дронами.

"Но если вы умные, как мы хвастаемся, боеспособные, продвинутые, с характером, ну так сделайте. Обнулите эти беспилотники. Не надо гонку устраивать, кто лучше беспилотник сделает. Да, надо хороший беспилотник, никуда не денешься. Но главное - научиться бороться с беспилотниками", - заявил Президент.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Это нужно как воздух, особенно нам, людям военным. Мы видим, насколько изменились формы и способы ведения боевых действий по опыту специальной военной операции. Вот буквально я в конце недели вернулся с учений "Центр-2026", которые проводились в Российской Федерации на Чебаркульском полигоне. В воздухе одновременно висело 500 дронов. Но это очень мало. Цифры доходят до десятков тысяч. И с этим всем надо бороться. Была игрушка, а превратилась в очень грозное оружие, которое выполняет львиную часть задач огневого поражения на поле боя. Рецепт сегодня ищет весь мир. Мы, в том числе, наша наука, наши производители ищем эти рецепты, как с этим бороться".

Модернизация и укрепление Вооруженных сил, генеральная линия работы на безопасность. Все президентские поручения для того, чтобы ни в коем разе не упустить эту сферу.

Владимир Караник, председатель президиума НАН Беларуси:

"В 90-х была мысль о том, что все купим: и технологии купим, и готовые изделия купим, но, как показала практика, в определенный момент с покупкой могут быть проблемы. И то, что наука не имеет границ, это была иллюзия. И критическими технологиями никто делиться не спешит и не желает. И, слава Богу, что благодаря главе государства мы сохранили научные школы. Где-то компетенции надо немного восстанавливать, где-то их приумножать, но у нас сохранился тот базис, который позволяет по многим технологичным направлениям быть независимыми от прихоти кого-то из иностранных государств. Приоритетные направления определены указом Президента. Это и новые материалы, это биотехнологии, это, конечно, микроэлектроника, это искусственный интеллект. И это вопросы применения абсолютно в различных сферах".

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"С Академией наук мы плотно работаем. Сегодня порядка 15 направлений определено. Они сегодня сведены в единый план, по ним организована соответствующая работа. Поэтому основным трендом сегодня, конечно же, является борьба с беспилотными летательными аппаратами. Здесь надо отметить, что определенные успехи уже есть. Для примера, лазерный комплекс "Шафран" отечественного производства успешно принят уже на вооружение. И нами продолжается работа уже по его модернизации с целью увеличения мощности, увеличения дальности и иных технических характеристик. Мы постоянно мониторим обстановку, надо постоянно быть в тренде. Это и средства радиоэлектронной борьбы, радиолокации".

"За последние полгода только две самые современные станции для определения низколетящих целей отечественного производства были также приняты на вооружение. Работа продолжается по всем направлениям", - отметил он.

Президент побещал ученым и разработчикам поддержку. Но только в одном случае, если видит результат. Жесткие подходы и по экономике, и по безопасности не просто так, такое сейчас время.