"Время Первого": суверенная связь армии, калий и США, Потанин и БЕЛАЗ, домофоны и лицензии

Краткий пересказ от ИИ

Безопасность и суверенитет страны начинаются там, где есть железная дисциплина и независимые технологии. Инспекция Александра Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области стала мощным сигналом для всех: белорусскую армию ждет масштабная встряска, и поблажек не будет. Президент поставил стратегическую точку в вопросе модернизации - за этот и следующий год войска связи будут полностью переоснащены передовыми суверенными комплексами отечественного производства. Беларусь не просто сохранила, она приумножила свои сложнейшие компетенции, ведь в современных конфликтах скорость управления решает все.

Командировка главнокомандующего на полигон Обуз-Лесновский, который находится недалеко от Барановичей, состоялась на этой неделе. В ходе этой поездки Президенту доложили о боевых возможностях и перспективах развития войск связи Беларуси. Особое внимание было уделено опыту, накопленному в современных вооруженных конфликтах.

Беларусь не собирается ни на кого нападать, но обеспечить свою безопасность обязана. Армия должна быть оснащена новейшими технологиями. Модернизация систем связи - одна из задач.

Павел Прасол, начальник связи ВС, начальник управления связи Генштаба ВС Беларуси:

"Здесь представлена полная линейка подвижных комплексов связи, которые успешно эксплуатируются в войсках, получили положительные отзывы и выполняют задачи по предназначению. Все очень важно - труд личного состава, воинов-связистов Вооруженных Сил, труд предприятий промышленности нашего оборонного сектора экономики. Все это вместе и создает систему связи вооруженных сил, которая позволяет организовывать и осуществлять управление подразделениями различного уровня".

Среди связистов немало девушек. Ирина Чуйкевич. Уникальный для страны специалист. Передает 280-300 зашифрованных знаков в минуту, это приблизительно 60 групп. 10-кратная чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии, серебряная призерка чемпионатов Европы, многократная чемпионка Беларуси. Сейчас обучает новую смену.

Ирина Чуйкевич, инженер отделения направлений 62-го Центрального узла связи Министерства обороны Беларуси:

"Научить до определенного уровня можно любого человека, но если нет ни чувства такта, ни ритма, ни усидчивости, ни музыкального слуха, то больших высот вряд ли достигнет человек. С возрастанием скорости теряется маленькая грань между точкой и тире, она сокращается очень сильно, и это звучит уже как мелодия. Натренировать это невозможно".

В начале года по поручению Президента прошла масштабная проверка Вооруженных Сил, теперь - внутренних войск МВД. Президент анонсировал - проверки готовности в войсках продолжатся.

"Армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал глава государства.

"Делаем все, как будет в войне, - сказал Президент, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов (СВО, война израильтян и американцев против Ирана). - Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб это все обобщает и смотрит: это нам надо, это не надо".

Инсайдов из президентской командировки на Брестчину было много. В том числе о сотрудничестве с США. "Вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки", - сказал Президент.

Кстати, спецпосланник Трампа Джон Коул снова едет в Минск. "15-го должен приехать к нам", - сообщил Александр Лукашенко.

Отдельно - об инвестициях и приходе частного капитала со всего мира в Беларусь. Как говорится: ваши деньги в обмен на возможности.

"Деньги не пахнут. Я не против частной собственности, - отметил глава государства, - только я аккуратен с приватизацией".

Ну и личное. Младший сын Президента Николай - теперь в армии.

"Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (Министр обороны Виктор Хренин. - Прим. news.by) призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении", - сказал Президент.

На прошлой неделе в Минск приезжал российский бизнесмен Владимир Потанин, известный по списку Forbes. Как он сам о себе говорит, он на четверть белорус. Его дедушка родом из Могилевской области. У Владимира Потанина так много регалий и должностей, что поначалу были вопросики - как "правильно" представлять его общественности.

"Я начальник всего, сегодня еще добрал, - улыбнулся Владимир Потанин. - Представляете, как есть".

Бизнес Потанина охватывает множество сфер - от металлургии и горнодобывающей промышленности до информационных технологий. Кроме того, он активно инвестирует в спорт, в частности принимал участие в строительстве горнолыжного курорта "Роза Хутор".

Потанин известен как меценат, который поддерживает искусство и образование. Наш Президент рассказывал, что в Беларуси будут учреждены стипендии имени Потанина. Это очень своевременное решение, поскольку в стране как раз создается Академия интеллектуальных технологий.

"Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества, - заверил Президент Беларуси. - И хотели бы, чтобы ваша успешная компания даже в этих сложных таких временах сотрудничала с Беларусью. Ну и земляки же мы по своим корням".

В Минске Потанин подписал соглашение о сотрудничестве с нашим БЕЛАЗом.

Владимир Потанин, бизнесмен, руководитель компаний "Интеррос" и "Норникель" (Россия):

"Объективно, БЕЛАЗ является одним из лидеров на рынке горной техники. По некоторым видам этой техники занимает 30-40 % рынка, успешно конкурируя с тем же самым "Катерпиллером" и с другими брендами. С точки зрения приспособляемости к неблагоприятным внешним условиям БЕЛАЗ продемонстрировал способность выживать. Значит, его коллектив, инженеры и руководители тоже такие крутые дядьки".

Во вторник, 15 сентября, открывается новая сессия парламента. В начале работы состоялось традиционное совещание председателя Палаты представителей с Президентом, в ходе которого были обсуждены ключевые вопросы, требующие внимания.

"Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Каких-то особых настороженностей я не вижу. Как бывший депутат понимаю, что дела идут спокойно и неплохо, - сказал Александр Лукашенко. - Законотворческая работа - тяжелый труд. Он не терпит каких-то всплесков. Наш парламент занимается своим делом".

Много важных законов в работе. Президент попросил тщательно рассмотреть бюджетно-налоговый пакет на 2027 год. Корректировка ждет Кодекс о здравоохранении, законы о местном управлении и самоуправлении и об обращениях граждан.

Отвечая на вопрос, облегчила ли телевизионная программа "В понедельник дойдет до Лукашенко" работу, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко отметил, что проект весьма интересный.

В своей деятельности мы стремимся действовать на опережение, сказал председатель Палаты представителей Национального собрания БеларусиИгорь Сергеенко. По его словам, когда они разбираются с какими-либо информационными вбросами, оказывается, что не все так однозначно, как преподносит тот или иной человек, желающий донести информацию до Президента и органов власти. "Но некоторые вопиющие факты действительно заставляют задуматься и становятся поводом для серьезных разбирательств", - сказал он.

Кстати, еще один законопроект будет полностью переработан парламентариями по поручению Александра Лукашенко. И он касается лицензирования. На неделе на президентский уровень выносили новации для сферы образования. Лицензия теперь будет нужна и для дополнительного образования.

"Те педагоги, которые работают с нашими детьми, вне зависимости от формы собственности, должны иметь профильное педагогическое образование", - считает министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, это должны быть педагоги и люди, которые не привлекались к ответственности за экстремистскую деятельность, распространение наркотиков или нарушение половой неприкосновенности. Ведь такие деяния представляют реальную угрозу для наших детей. "Поэтому сегодня Президент еще раз сказал, что если есть вопрос, если есть проблема, ее необходимо решить. И здесь не надо ждать изменения законодательства. В наших руках есть все инструменты. Срок поставлен до 1 января следующего года", - отметил он.

Также обсуждаются изменения в сфере здравоохранения. Пока это только предложение. Чтобы получить право работать в частных медицинских центрах, потребуется не три, а семь лет опыта работы в государственном учреждении. Кроме того, необходимо будет иметь квалификационную категорию не ниже первой.

Отвечая на вопрос о реакции медицинских работников на данную тему, министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев подчеркнул, что в этом контексте речь идет о проекте. По его словам, очень важно, чтобы проект был глубоко обсужден с профессиональным сообществом и вынесен на общественное обсуждение. Это позволит получить более широкую информацию и оценить ее. В начале года не было критических замечаний и большого количества вопросов по этому направлению, подчеркнул он.

Департамент охраны Министерства внутренних дел будет отвечать за лицензирование установки и обслуживания домофонных систем. Поручено действовать оперативно и решительно. По другим вопросам необходимо провести публичные обсуждения и, при необходимости, оформить их в виде отдельных документов.

"Не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. Представлять надо Президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно - иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законами", - обозначил основной подход Президент.

И, конечно, не можем не отметить: День рождения главы Комитета государственного контроля Василия Герасимова прошел на рабочем месте во Дворце Независимости.

Присоединяемся к поздравлениям!