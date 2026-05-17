"Время Первого": укрепление безопасности, кадровые назначения, духовный мост с США

От глобальной геополитики до кадрового порядка на местах. На неделе Дворец Независимости работал на максимальных оборотах, доказывая: Минск успешно ломает любые сценарии изоляции. Географический охват поражает: Америка, Африка, Южная Азия. Говорили о миллиардных контрактах, большой политике и неожиданно - о вере, причем лицом к лицу с гостями из Вашингтона. Главный посыл очевиден: Беларусь открыта для всех, кто готов к честному диалогу, независимо от полушария.

Параллельно жесткий фокус на внутренние дела. Никакой расслабленности. Гомель, Мозырский район, БМЗ - везде назначены новые рулевые. Сигнал от Президента предельно ясен: экономика - это фундамент нашей безопасности. А чтобы этот фундамент стоял крепко, тут же стратегическое совещание с военными. Спокойствие граждан - наш безусловный приоритет.

Громкие заявления, кулуарные инсайды и то, что обычно остается за кадром. Все смыслы этой сверхнасыщенной недели корреспонденты "Первого информационного" собрали в рубрике "Время Первого".

Министерство обороны и Госкомвоенпром - это 2 ключевых игрока на военных совещаниях, где решения всегда не конфликт мнений, поскольку задача у всех одна, но и не самый легкий процесс. Решения, которые, увы, стоят перед белорусским управлением сегодня. Конфликт в Украине, амбиции американцев, война на Ближнем Востоке - все это заставляет так или иначе, но обращать повышенное внимание на военную сферу. За 5 лет белорусская армия смогла повысить удельный вес современных образцов, которые есть на вооружении с 40 до 45 %. Это и машины, и самолеты, и само оружие.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Для нас важен принцип разумной достаточности, чтобы экономика нашей страны выдержала".

Патрон стоит примерно доллар. Нужны миллионы. Танк - 2 млн. Истребитель - примерно 60 млн. Воевать ни с кем Беларусь не собирается, но в Украине сейчас стоит натовский контингент, Польша собирается довести свою сухопутную армию до 500 тыс. человек. Из недавних новостей: завод BELMA получил контракт на поставку 360 тыс. противотанковых мин. Заказ запланирован до 2029 года. В Минобороны Польши заявили, что это шаг для обороны восточного фланга Европейского союза и НАТО.

При таких раскладах "ничего не делать" - не вариант. Глава государства ориентирует на то, что "мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы умеем обращаться".

news.by

Кроме того, подчеркнул Президент, следует учитывать и особенности территории Беларуси - потенциального театра военных действий в случае внешней агрессии. "Это не пустыня, даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно", - констатировал он.

Здесь в дело вступает Госкомвоенпром. На что делают ставку? Средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, разведки, связи, малой противовоздушной обороны. Есть ли страна, которая может все это производить сама - нет. Часть - да. У белорусов покупают и мы покупаем в 60 странах мира.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Мы стараемся делать все, что интересно нашим ВС, так и то, что будет продаваться и находить свою нишу на рынке. В последние годы вроде неплохо получается".

Что нужно производить и покупать по позициям - достаточно тонкая тема. Те же дроны, несмотря на то что ход ведения последних войн изменился именно из-за них, не гарант выигрыша. Ближний Восток - показательный пример.

"Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят", - сказал Президент.

В качестве примера Александр Лукашенко привел вооруженное столкновение Израиля и США с Ираном: "Последний конфликт, например, Израиль, Иран и США, что показал? Бомбили и забрасывали (американцы и израильтяне - прим. ред.) бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. А наземная операция - это обученный солдат, наши офицеры и то оружие, которое необходимо для ведения боя на земле".

Совсем недавно в Беларуси проводили масштабную проверку боеготовности армии по принципам: секретность и внезапность. В таких условиях очень важно "кто командиры", насколько подготовлены они, соответственно их подчиненные. Эта тема станет одной из тем в докладе министра обороны буквально через сутки после совещания.

"Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится на этом: "Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки".

Александр Лукашенко еще раз напомнил свой тезис о том, что хоть Беларусь и настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. "Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - добавил Александр Лукашенко.

Кадровые вопросы при этом на контроле министра остаются. Нужно четко понимать, с кем нести службу дальше - то, на чем акцентирует Президент. Тема, которая сейчас вынужденно находится в зоне постоянного внимания, как и министр обороны. 2 дня подряд во Дворце - всегда повод для обсуждения

Во Дворце не может не нравиться, но что делать, если ситуация обязывает.

Что касается новой программы вооружения на пятилетку и гособоронзаказа, в целом предложенные подходы главой государства были поддержаны.

Возвращаясь во вторник, кто еще был во Дворце, так это новые кадры. Ну, как новые.. Например, Руслана Пархамовича все знают и как экс-министра архитектуры и строительства, и как, на момент нашего диалога, помощника Президента по Гомельской области.

"Это очередной этап в моей трудовой деятельности. Учитывая тот факт, что государству, скажем так, нужно, чтобы я продолжал отдавать все свои силы, все свои знания на благо, я с удовольствием", - сказал Руслан Пархамович.

Несмотря на понимание, с какими должностями они отсюда уйдут, в кадрах до последнего сохраняется неизвестность. До разговора с главой государства назначения "не подписаны". А значит, все может меняться. Представляет новых руководителей глава Администрации традиционно, по дороге в кабинет, как правило, говорят о работе.

Это акцент для Александра Веремеева. Его Президент уже один раз назначал внезапно руководить Петриковским районом. Быстро - не значит в таких ситуациях незаслуженно. Произошло это после оценки работы предприятия "Полесье-Агроинвест", которым на тот момент управлял нынешний уже глава Мозырского района.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома.

"Голова не закружится от таких взлетов у тебя?" - спросил глава государства.

"Нет, товарищ Президент", - ответил Александр Веремеев.

В кабинете главы государства, естественно, немного волнуются. Еще одну серьезную должность во вторник занял Александр Сакович. Причем в реальный сектор экономики он уходит с поста начальника управления промышленной политики аппарата Совета Министров. Смена картинки в этом случае существенная.

Александр Лукашенко

"Скидки тут никакой не будет. Тем более - начальник управления правительства (Александр Сакович ранее занимал пост начальника управления промышленной политики аппарата Совета Министров - прим. ред.). То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И металлургический завод наш, БМЗ, - это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать, - напутствовал белорусский лидер. - Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать - это уже твое дело".

В составе холдинга БМЗ сейчас 5 предприятий. По словам нового руководителя, нужно перестроить "экономику" внутри самого завода. Что касается внешних рынков, трудно конкурировать с российскими и китайскими производителями, но, например, новое направление БМЗ для себя видит в том же Казахстане в больших строительных проектах.

Александр Сакович, гендиректор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"

Александр Сакович, гендиректор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания":

"Завтра представление, надо начинать работать".

Что касается Руслана Пархамовича, он выйдет из кабинета главы государства мэром Гомеля и с очень по-человечески приятным посылом.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Гомель - это действительно крупнейший город страны, если не учитывать столицу - город Минск. "Красивый город. Немало там сделали в последнее время для того, чтобы он смотрелся. Воды там хватает. Реки там наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Только вперед", - напутствовал глава государства.

Примерно с таким же настроением во Дворце в четверг встретили министра иностранных дел Шри-Ланки.

Шри-Ланка

Но до приезда гостя "экономику", которая складывается у нас с островным государством, разложил министр иностранных дел Беларуси.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Экспорт наших образовательных услуг составляет более 20 млн долларов. Это то, что мы зарабатываем на обучении ланкийских студентов. По прошлому году, по статистике ланкийской стороны, более 10 тыс. белорусских туристов там побывало. Подписано 3 соглашения в ходе визита: в здравоохранении, авиационном сообщении, меморандумы сотрудничества между министерствами".

По его словам, у ланкийской стороны увеличивается желание к сотрудничеству между нашими странами.

В дополнение к прямому сообщению с 25 мая - отмена виз. Чуть меньше десяти часов лету и перед вами одни из лучших пляжей Индийского океана. Да, это не самая простая логистика для товарооборота и все же.

"В сфере экономики что нам надо? От вас, а вам, что надо от нас. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт", - считает Президент.

Из больших цифр Минск в Шри-Джаяварденепура-Котте (именно так называется столица Шри-Ланки) хорошо торгуют чаем. Беларусь закупает много в регионе. На очереди- морские продукты и драгоценные камни.

Виджита Херат, министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки

Виджита Херат, министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки:

"У нас есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки".

Говоря о международных переговорах, в этот же день Президент Беларуси примет Президента Зимбабве. Сотрудничество с африканскими странами остается ключевым, если говорить о рынках дальней дуги. Напоминаем, что по прогнозам в ближайшие 50 лет население континента удвоится и превысит 2.5 млрд человек, а к концу века там будет жить 40 % всего человечества. Представьте, "каким" может быть туда экспорт.

Александр Лукашенко

Еще одни переговоры, которыми завершится неделя, будут как будто бы "неэкономического характера". Знакомьтесь, Франклин Грэм - президент и генеральный директор евангелистской ассоциации Билли Грэма, который служил неофициальным советником президентов с 60-х годов до Обамы. Франклин Грэм - личный духовник Дональда Трампа.

Здесь же в накопителе жена американского спецпосланника Джона Коула Грета Ван Сустерен. Помните, она брала интервью у главы государства? Частые визиты заокеанских гостей становятся у нас нормой.

news.by

Церковь, верования которой проповедует Франклин Грэм, - это церковь протестантов. Последователи христианства главными своими принципами считают спасение личной верой и абсолютный авторитет Библии. Этих же идей придерживается немало белорусов.

"Уверен, знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси, - подчеркнул белорусский лидер. - В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено".

Александр Лукашенко отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания. "В советские времена (Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились), когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства - это были протестанты. Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома - протестантов наших. Я вам должен сказать - добрейшие люди, трудяги неимоверные", - добавил он.

Конечно, разговор о вере, и вообще религиозная часть визита - не единственная цель, как это всегда бывает в переговорах на таком уровне. Есть параллельная сверка часов, насколько стороны готовы к принятию друг друга, насколько открыты к взаимопониманию. В белорусско-американских отношениях сейчас очевидно есть диалог.

"Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул (спецпосланник США Джон Коул - прим. ред.) во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения", - отметил глава государства.

"Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники", - сказал белорусский лидер.

Франклин Грэм, президент и генеральный директор евангелистской ассоциации Билли Грэма (США):

"В данном случае неважно, какой вере вы принадлежите - протестантской, католической. Мы все здесь равны".

"Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи", - с улыбкой попросил Александр Лукашенко.

Франклин Грэм, президент и генеральный директор евангелистской ассоциации Билли Грэма (США)

"Ну, завтра вечером, - с улыбкой пообещал Франклин Грэм. - Библия, слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать и вознести молитву за вас как лидера".

"Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете", - сказал Президент.

"Завтра исправлюсь. Завтра 10 тыс. человек будут молиться", - пообещал Франклин Грэм.

Уже разговаривая с журналистами, духовник Трампа обозначит надежду на скорую встречу двух лидеров.

Франклин Грэм, президент и генеральный директор евангелистской ассоциации Билли Грэма (США)