"Время Первого": визит лидера Монголии, орден для Беглова, новая инфекционная больница

Краткий пересказ от ИИ

Насыщенной на международные контакты была эта рабочая неделя у белорусского Президента. Прилетал с визитом лидер Монголии, а также гости из России - из Санкт-Петербурга и Республики Алтай. Но вообще "гости" - скорее, привычная протокольная формулировка.

Как подчеркнул Александр Лукашенко: россиянин - свой человек. И для всех тех, кто пытается вбить клин в отношения Беларуси и России, "подразумевая некий разворот", у главы белорусского государства есть четкий ответ - мы не предатели. Исторически были вместе и в самое непростое время верны своим обязательствам.

На недел началась серия подарков для страны к 7 Ноября.

В отличном настроении и фанаты хоккея. Первый матч Республиканской хоккейной лиги подарил незабываемые эмоции.

Из страны бескрайних степей, горных хребтов и пустыни - с визитом в Беларуси побывал лидер Монголии. Заядлый охотник, мотоциклист и музыкант-любитель.

По сложившейся традиции наш Президент сначала принимал высоких гостей в домашней обстановке.

Сам Александр Лукашенко уже рассказывал публично, что в таком формате можно обсудить вопросы, которые на официальных переговорах не затронешь так подробно.

"Да, мы торгуем, но, согласитесь, объемы той торговли, которая сегодня у нас есть, это просто смешные. Поэтому сутью наших переговоров станет то, что мы должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы и отношений", - отметил глава белорусского государства.

"Посетить Республику Беларусь и ознакомиться с Минском - это совершенно другой мир. Потому что в отличие от других столиц, это рай на земле, потому что здесь климат, природа замечательная. Вы также сейчас предложили мне реализовать конкретно 2-3 проекта, я с этим предложением полностью согласен", – отметил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Монголия хочет втрое увеличить торговлю с Беларусью. С ЕАЭС у страны есть временное торговое соглашение. Преференциальный режим существенно снижает ввозные таможенные пошлины. Так что дело должно пойти. Беларусь и чисто по-человечески всегда готова подставить плечо партнерам.

Наша страна готова оказать Монголии всяческое содействие в ее планах на экономическое развитие. Мы определились с нашей дорожной картой сотрудничества до 2029 года.

Монголию интересует наша сельхозтехника. Будут поставки и в перспективе открытие совместного центра, где начнут собирать, продавать и ремонтировать тракторы, по такой же схеме и карьерные самосвалы.

Хорошо, что в нынешнем году белорусско-монгольский товарооборот начал расти. Это происходит в том числе за счет поставок в Монголию продовольственных товаров из Беларуси, отметил Александр Лукашенко.

"Сейчас мир балансирует на грани дефицита, в частности по сахару, растительному маслу. Цены на продовольствие на максимуме за последние четыре года. Но то ли еще будет. В этом плане вы можете полагаться на Беларусь", - заверил Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что в сложный для многих стран период Беларусь в нынешнем году изыскала возможность помочь Монголии с нефтепродуктами.

Наш Президент лично провел для высокого гостя экскурсию по Дворцу Независимости.

Без подарков никто не уезжал из Беларуси. Обновки достались и главе МИД Монголии.

На неделе приезжали сразу два гостя из России: губернатор Санкт-Петербурга и глава Республики Алтай.

Александр Беглов - давний друг Беларуси. Под его руководством многое сделано для развития наших партнерских связей. За эту большую работу Александр Лукашенко наградил губернатора Санкт-Петербурга орденом Почета.

"Большая честь для меня и для нашего города. Благодарю Вас", - ответил Александр Беглов, принимая орден.

Президент предложил возродить советскую практику, когда Беларусь была ответственна за обеспечение необходимыми товарами ряда крупных городов и регионов России.

"Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву (она огромная, особенно сейчас, думаю, что мы вряд ли справимся с таким гигантским объемом). Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами. Ответственность была в том, что все, чего не было в Ленинграде и области, особенно в Калининграде, мы обязаны были произвести и поставить. Наши возможности вы прекрасно знаете. Будьте уверены, что все, что пообещали, мы сделаем", - подчеркнул Президент.

Товарооборот приблизился к 3 млрд долларов. Белорусского в Питере становится все больше благодаря магазинам "Белорусская деревня". Недавно открыли уже пятый.

Городу на Неве нужна коммунальная и пассажирская техника. На социальную сферу в следующем году жалеть денег не будут - заложены 60 % расходов.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"У вас мудрый Президент. Александр Григорьевич в самом начале, когда мы начали сотрудничество, говорил, что нужна интеграция. Не нужно работать по формуле покупатель-продавец, а нужно работать как партнеры. И у нас это получилось с республикой, со многими предприятиями как с промышленными, так и с сельхозпроизводителями. И поэтому у нас хороший такой оборот. Мы взаимно заинтересованы друг в друге".

Глава Республики Алтай приехал с конкретными проектами - нужно было заручиться поддержкой на самом высоком уровне. Беларусь построит в республике свой санаторий, в планах проекты по линии АПК и будет прямой рейс.

Андрей Турчак, глава Республики Алтай (Россия):

"Встреча с руководителем государства, безусловно, это такой стартер всех проектов. Мы знаем, какое внимание Александр Григорьевич уделяет именно развитию межрегиональных связей. Я это помню еще в мою бытность губернатором приграничной с республикой Псковской области. Очень много проектов нам удалось запустить именно при его непосредственном участии. Два-три проекта, которые реально можно назвать магистральными. Речь идет о создании санаторно-курортного комплекса на территории Республики Алтай. Речь идет о создании и переработке продукции мараловодства. Это не только панты марала, это еще и глубокая переработка мяса. И, конечно, нам интересен опыт Республики Беларусь по созданию агрегаторов. И такой агрегатор с участием белорусской стороны мы планируем реализовать на базе нашего агропарка "АМЗА".

Раз приехали свои люди (а именно так наш Президент относится к россиянам) , если говорить, то только начистоту. Хватает всяких инсинуаций про некий "холодок" в отношениях Беларуси и России. И все эти намеки с подтекстом про многовекторность мы имели в виду.

"Россиянин - это свой человек, поэтому это наша политика. В этом вы можете быть уверены. Даже в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция (тут разговоры разные вокруг), я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом. Если что-то сможем сделать, мы сделаем, в том числе и для вашего, казалось бы, географически далекого края", - заявил белорусский лидер.

Новая клиническая инфекционная больница в Минске на Долгиновском тракте

Говорят, подарки заранее дарить нельзя, но не в этом случае.

К 7 Ноября страна по традиции получает знаковые объекты: новые школы, поликлиники, мосты. Прописка роли не играет. Это поручение главы государства.

В этой больнице будут оказывать помощь самым сложным пациентам с инфекционной патологией со всей республики.

Александр Дедков, завотделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы:

"Воздух, кислород, газ есть, причем все розетки задублированы. А это сделано специально. Во-первых, мы можем давать и кислород отдельно, и подключать аппарат, чтобы он мог протестироваться, если придется вводить пациента на ИВЛ. А второй момент - в случае необходимости можно поставить дополнительную кровать, расширить отделение практически в 2 раза для того, чтобы оказывать помощь".

Все продуманно. Учли опыт COVID, потоки пациентов разведены. Здесь вообще минимизирован контакт: лекарства, еда подается через такие окошки. Вся команда врачей переедет из старого здания на Крапоткина сюда уже через месяц.

Николай Юровский, главврач Городской клинической инфекционной больницы:

"В начале это воспринималось так: далеко ехать, потому что старенькая больница в центре города. Но когда они побывали здесь на субботниках, посмотрели, подумали и сказали: "Да, хорошая больница, надо переезжать". Мы же стопроцентно не будем укомплектованы физическими лицами, об этом надо думать. Но вопросы совместительства никто не запрещал. Хочешь подработать, пожалуйста".

Еще одна причина, почему эту больницу открыли чуть ранее - плотный график нашего Президента. Мероприятия расписаны на 2 недели вперед. Будет много командировок.

"Вот у меня предстоящие две недели, кроме международных мероприятий, работа на селе, где я поручал что-то сделать. Вы это увидите", - отметил Президент.

У министра иностранных дел больше спойлеров на счет президентского графика.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Будет конференция по евразийской безопасности. Мы ожидаем очень много интересных гостей и рассчитываем, что глава государства примет некоторых из них. Потом будет мероприятие по линии ОДКБ в Москве, потом мы ожидаем очень интересную поездку Президента, многоплановую и достаточно такую разностороннюю".

И мы очень этого ждали. Новый 20 сезон Республиканской хоккейной лиги. Первый матч открыли команда Президента и команда Гродненской области: 12-8. Победа за Первым и его командой. Спасибо за красивую игру!