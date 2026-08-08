"Время Первого": внешнеполитические планы, урожай-2026, развитие районов и села

Урожай-2026, развитие производств в районах и создание комфортных условий жизни на селе. Региональные вопросы не сходят с повестки на высшем уровне. Самые интересные моменты рабочих будней главы государства покажет "Время Первого".

Какие внешнеполитические планы у Президента на вторую половину года и почему европейцы сегодня пожинают плоды своей политики? А также негласное соревнование белорусских губернаторов и эмоции, которые невозможно было скрыть. Неожиданные кадры и эксклюзивы - в "Главном эфире". Не пропустите в это воскресенье!