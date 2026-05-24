"Время Первого": ядерная тренировка, присяга, товарооборот со Свердловской областью

Плановая, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Состоялась ядерная тренировка Беларуси и России. Впервые за ее ходом лично наблюдали Александр Лукашенко и Владимир Путин. Предсказуемо, отработка союзных маневров прошла на фоне западной истерии. Мол, "Беларусь готовится к войне".

Как говорит наш Президент: "Готовимся, чтобы ее не было". Конечно, ядерное оружие, во-первых, это как охлаждающий фактор для горячих голов, во-вторых, имея в арсенале такое оружие, нужно его обслуживать и уметь им пользоваться. Совместная отработка получила хорошие оценки на высшем уровне. Как видим, прошла без эксцессов.

Из этого напрашивается вывод - война уже идет. И она информационная. Какой месседж Лукашенко передал конкретно Зеленскому и западному руководству? Кто и зачем играет на теме новой войны? И какие планы у Беларуси по ракетостроению?

военная техника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fe6085-75bb-4a99-9f3e-cea2cb5609cc/conversions/580f4960-cc16-4674-a899-2eafdb8bce5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fe6085-75bb-4a99-9f3e-cea2cb5609cc/conversions/580f4960-cc16-4674-a899-2eafdb8bce5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fe6085-75bb-4a99-9f3e-cea2cb5609cc/conversions/580f4960-cc16-4674-a899-2eafdb8bce5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1fe6085-75bb-4a99-9f3e-cea2cb5609cc/conversions/580f4960-cc16-4674-a899-2eafdb8bce5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Историческое событие. Первая ядерная тренировка Беларуси и России с участием лидеров двух стран.

У нас она прошла в Могилевской области на базе ракетной бригады. Привет тем, кто до сих пор не верил, что в Беларуси есть ядерка и "Орешник".

Конечно, такие тренировки проходят с максимальным уровнем безопасности и секретности. У журналистов пула Первого тоже было много ограничений и минимум информации в процессе. Но наш Президент (насколько это возможно) всегда дает пояснения, чтобы люди не волновались и не нагнетали.

Перемещаться между "точками" Александр Лукашенко и министр обороны Виктор Хренин будут на одном автомобиле. По прибытии на пункт управления не спешили выходить.

Все абсолютно так, как если бы в условиях военного времени. Отработаны все маневры. Сам пуск электронный - условный. Т.е. без запуска самой ракеты. Машина для ядерных боеголовок - тот самый знаменитый "Искандер".

"Когда-то я об этой машине мечтал, а сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие", - сказал Президент.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544ed6d4-6508-4928-8491-712bb061c2c2/conversions/a42a7c29-300a-453c-87c9-333f328867be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544ed6d4-6508-4928-8491-712bb061c2c2/conversions/a42a7c29-300a-453c-87c9-333f328867be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544ed6d4-6508-4928-8491-712bb061c2c2/conversions/a42a7c29-300a-453c-87c9-333f328867be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544ed6d4-6508-4928-8491-712bb061c2c2/conversions/a42a7c29-300a-453c-87c9-333f328867be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наблюдать за ходом маневров лидеры Беларуси и России будут совместно. Владимир Путин подключится по видеосвязи.

"Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей", - добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин, Президент России:

"Использование такого оружия, ядерного оружия, - это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси".

Вокруг совместных ядерных тренировок Беларуси и России нагнетали как могли и на западе, и на юге. Хотя все эти маневры проводятся по плану ежеквартально под патронажем генштабов и министерств обороны двух стран. Зеленский тоже решил посолировать. Предупреждал, что "начнется война". И сам грозился последствиями в адрес Беларуси.

Александр Лукашенко сказал: "Я никак не реагирую на эту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под серьезным прессом. Выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку. Может, я не все знаю. Это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека".

"Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута (вы слышали из уст Президента России) - мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", - сказал Александр Лукашенко.

"Если он (Владимир Зеленский - прим. ред.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то - пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины, Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах".

Западное руководство использует любой инфоповод, чтобы обвинить Беларусь. На этот раз попрятались в бомбоубежища из-за беспилотника, о котором, кстати, мы предупреждали. Но люди, которые спонсируют войну, решили устроить на этом пиар.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Только пугают свой народ. Ведь они открыли воздушное пространство для ударов Украины по регионам Российской Федерации, сами разрешили пролет беспилотников. И теперь обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины. И, пугая свой народ, прячутся в подвалы, так называемые бомбоубежища. Посмотрите, какие довольные и счастливые лица на тех фотографиях, которые они сами и публикуют. Это, понятно, какой-то пиар и какое-то, наверное, действительно безумие".

Что касается результатов пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, полученные результаты свидетельствуют о метком попадании по целям. Глава государства также отметил, что удары наносились из ракетных комплексов "Искандер" российского производства. "Попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать", - заявил Александр Лукашенко.

Более 10 тыс. новобранцев в Беларуси принесли военную присягу. Это настоящий праздник для самих ребят и их близких. А они полным составом пришли поддержать и запечатлеть этот важный момент.

молодые бойцы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cd1fe84-ef55-4021-bf7b-582726f0098f/conversions/525e4f7d-f0ab-4bdc-8cc9-3a07582ec8a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cd1fe84-ef55-4021-bf7b-582726f0098f/conversions/525e4f7d-f0ab-4bdc-8cc9-3a07582ec8a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cd1fe84-ef55-4021-bf7b-582726f0098f/conversions/525e4f7d-f0ab-4bdc-8cc9-3a07582ec8a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cd1fe84-ef55-4021-bf7b-582726f0098f/conversions/525e4f7d-f0ab-4bdc-8cc9-3a07582ec8a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства приехал на присягу 72-го объединенного учебного центра в Печах. Напутствие Главнокомандующего, который сам прошел эту школу жизни, мотивирующее и от души.

"Настоящий мужик должен попробовать солдатского хлеба. То, что вы делаете, не каждому дано. И не каждый, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг. Я очень хочу, чтобы после службы, этого короткого промежутка времени в вашей жизни, вы были настоящими мужиками", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Курс молодого бойца уже пройден. За время подготовки ребята серьезно возмужали и совсем по-другому смотрят на жизнь.

Владислав Барановский, рядовой ВС Беларуси:

"На гражданке такого я, наверное, никогда бы не увидел. Честно, общие впечатления положительные, крайне положительные. Что-то новое, что-то необычное. Также я научился и строевым ходить, и еще очень много других вещей, которые на гражданке я не умел делать, даже самых банальных".

Денис Милевский, рядовой ВС Беларуси:

"Я считаю, что армия - это то, что нужно каждому мужчине, в особенности принятие присяги. Часть в Печах - это школа мужества, отваги и чести".

Настоящие мужчины, которые выбрали Родину защищать. В таком деле без сантиментов. Но для родительского сердце такая вещь - все равно много переживаний.

Президент посоветовал родственникам новобранцев не беспокоиться, не переживать. Хотя армия, конечно, дело серьезное. "Не переживайте особо. Мужик должен в армии послужить. Ну, а наша ответственность в том, чтобы мы вам обратно вернули лучшего качества. А сейчас мы понимаем, видим, как в Украине воюют россияне. Оказывается, не строевая подготовка. Физически должен быть здоровым и владеть оружием - вот это главное для солдата", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8bc69e4-9a29-4320-a27e-e23e31d3541f/conversions/24d1c3c7-b1bd-404b-ae63-cca2578d4812-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8bc69e4-9a29-4320-a27e-e23e31d3541f/conversions/24d1c3c7-b1bd-404b-ae63-cca2578d4812-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8bc69e4-9a29-4320-a27e-e23e31d3541f/conversions/24d1c3c7-b1bd-404b-ae63-cca2578d4812-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8bc69e4-9a29-4320-a27e-e23e31d3541f/conversions/24d1c3c7-b1bd-404b-ae63-cca2578d4812-xl-___webp_1920.webp 1920w

Укрепляем свою оборону и экономическую безопасность вместе с союзником, в том числе за счет межрегионального сотрудничества. Понедельник сейчас губернаторский день в президентском графике. На этот раз приезжал глава Свердловской области.

Чай/кофе с президентскими конфетами - обязательный ритуал перед переговорами. И не надо стесняться. Впрочем, когда в компании есть "рулевой", запросы быстро меняются от "не надо, спасибо" до "мне с лимоном".

Свердловская область - лидер российского машиностроения и металлургии. Нам интересны компетенции друг друга.

Все это сказывается на высоком уровне взаимной торговли. Товарооборот приблизился к миллиарду долларов. Задача - его удвоить.

"Когда западные компании (американские и другие) ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать", - сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что в Беларуси со времен Советского Союза сохранили и развили многие направления и производства, например, оптику и микроэлектронику, которые очень актуальны для России. "Мы это все сохранили и, более того, на нужный уровень подняли", - заверил Александр Лукашенко.

губернатор Свердловской области России Денис Паслер. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da1f507-2603-44fc-a1a0-df78092c2e8f/conversions/8ae7a709-3d83-4df6-b590-26961d47a76d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da1f507-2603-44fc-a1a0-df78092c2e8f/conversions/8ae7a709-3d83-4df6-b590-26961d47a76d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da1f507-2603-44fc-a1a0-df78092c2e8f/conversions/8ae7a709-3d83-4df6-b590-26961d47a76d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da1f507-2603-44fc-a1a0-df78092c2e8f/conversions/8ae7a709-3d83-4df6-b590-26961d47a76d-xl-___webp_1920.webp 1920w