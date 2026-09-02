"Время уходит": Президент Беларуси подталкивает ШОС к принципиально новой работе

Шанхайская организация сотрудничества является одной из опор стабильности в Евразии! И сегодня необходимо формировать новую архитектуру безопасности на этом пространстве. 1 сентября в Бишкеке состоялся юбилейный саммит ШОС, посвященный 25-летию организации. В столицу Кыргызстана приехали мировые лидеры, в числе которых был Президент Беларуси.

Уже несколько лет Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Глава белорусского государства призывает своих коллег к новым горизонтам в работе и активному совместному вкладу в развитие ШОС и формирование справедливого и многополярного миропорядка.

На полях саммита у Президента Беларуси состоялись откровенные разговоры с коллегами-президентами и высокопоставленными чиновниками. Рабочий визит Александра Лукашенко в Кыргызстан на саммит ШОС.

Хлестко и мотивационно. Саммит ШОС в Бишкеке состоялся. Не обошлось без шепота в кулуарах по следам выступления белорусского Президента. В принципе, предсказуемо: у Александра Лукашенко не бывает "проходных" тезисов. Беларусь пару лет состоит в Организации, и кому-то показалось, что уже "диктует, как надо работать". Скорее всего, наш Президент побуждает своих коллег перейти к принципиально новому формату. Он стремится, чтобы выражение "шанхайский дух" не осталось в истории лишь красивой фразой.

Лукашенко о ШОС: Нам по силам продвигать забуксовавшие решения

"Мы говорим, что у нас какой-то "дух" и так далее. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то можем превратиться в Организацию Объединенных Наций в том виде, в котором она существует", - сказал Александр Лукашенко.

Многие как раз зацепились за последнюю фразу. Александр Лукашенко прав! Если случается что-то глобальное - по факту от ООН выходит только заявление (даже в этом плане есть вопросы с оперативностью) и никаких ответных мер.

Эсен Усубалиев, кандидат исторических наук, декан факультета международных отношений и востоковедения КНУ им. Ж. Баласагына:

"Шанхайская организация сотрудничества сейчас выступает в качестве одной из возможных платформ, где обсуждается не только повестка ШОС, но и вопросы глобальной безопасности, торговли, цифрового развития и прочего. Голос любой суверенной страны будет услышан, что в принципе должно было быть и в рамках ООН, но по каким-то причинам это происходит все меньше и меньше. Мы знаем, что сейчас идут попытки реформирования ООН в сторону большего представительства западных стран, нежели глобального юга. И таким образом Шанхайская организация сотрудничества становится выразителем этого суверенного голоса стран, которые хотели бы формирования более инклюзивного, справедливого мирового порядка".

Масштабы Шанхайской организации сотрудничества

На саммите лидер Китая говорил примерно о том же, что и наш президент. ШОС - это более 40 % населения планеты и четверть мирового ВВП. Эти цифры свидетельствуют о значительном влиянии и авторитете организации в мире.

"Мы должны развивать общечеловеческие ценности, отказаться от двойных стандартов, исключительности, вмешательства, травли, закона джунглей, продвигать демократизацию международных отношений. Крупные страны в особенности должны подавать пример соблюдения правил и верховенства закона в пользу совместного противодействия глобальным проблемам", - считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Синхронная политика принятия решений в ШОС

ШОС должна стать не просто декоративной организацией, а реальным инструментом для экономического роста и обеспечения безопасности. Мы должны продвигать инициативы, направленные на борьбу с односторонними санкциями, упрощение таможенных процедур, развитие цифровой экономики и взаимные инвестиции. И в этом процессе страны-участницы ШОС должны придерживаться единой политики.

"Помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы ШОС заняла свое место. И чтобы никто шевельнуться не мог в мире без одобрения или какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Президент Беларуси.

Фундамент для возобновления глобального диалога

Наш Президент подчеркнул: формируя консенсус по тем или иным темам на евразийском пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога. Официальный Минск последователен в своей политике - нужно садиться за стол переговоров.

Таалайбек Ороскулов, медиаэксперт (Кыргызстан):

"Судьба Украины - это немаловажная часть обеспечения безопасности в Евразии и на пространстве ШОС. Сегодня США, Израиль и другие западные страны уже понимают, что их гегемония уходит, но они пытаются еще зацепиться и свалить участников в некий хаос. Получится это у них - большой вопрос, но они пытаются. И всем странам так называемого глобального юга, которые не являются Западом, нужно быть едиными, взаимовыгодно сотрудничать в экономическом плане и других сферах. И тогда мы сами сможем себя обеспечить не только в экономике, но и в безопасности".

Серия двусторонних встреч и переговоров на полях ШОС

Присутствие Александра Лукашенко на саммите в Кыргызстане можно сравнить с десятком визитов. Он смог пообщаться с коллегами в кулуарах и провести плодотворные переговоры.

На переговорах с президентом Лаоса Александр Лукашенко предложил интенсифицировать сотрудничество. Помимо кооперации, поставок продукции машиностроения, продуктов питания, Лаос видит интерес в совместной работе по добыче полезных ископаемых, в том числе золота.

Лукашенко: Беларусь может быть полезна Того в обеспечении продовольственной безопасности

Состоялись переговоры и с главой кабмина Того. Беларусь точечно работает в Африке. Своя стратегия есть и на западе континента. Ждем с визитом в Минск главу МИД Того, чтобы представить инвестиционные предложения.

Лукашенко заявил об отсутствии непреодолимых проблем в отношениях Беларуси и Пакистана

На переговорах с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом обсудили двустороннее взаимодействие. Говорили и о конфликте США и Ирана, а также ситуации в регионе в целом.

"Если откровенно говорить, то с политикой у нас все нормально. У нас добрые политические отношения, хорошие личные отношения. Мы друзья, что тут говорить", - сказал Глава государства.

Вместе с тем обратил внимание он, в прошлом году объем взаимной торговли между странами немного просел. "Мы немножко с товарооборотом провалились, процентов на 20. Но в августе этого года все-таки в порученческом плане подвижки есть. Наши и ваши специалисты получили определенные задачи. Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным", - отметил Александр Лукашенко.

Сотрудничество ШОС с другими интеграционными объединениями

ШОС - это не "закрытый клуб" сильных мира сего. Альянс готов к взаимодействию в "шанхайском духе" с заинтересованными партнерами. Наш Президент говорит о сопряжении форматов. Нужно наращивать контакты Организации с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканским союзом и, конечно же, БРИКС. Кстати, саммит, где у Беларуси статус страны-партнера, состоится уже через полторы недели - в Нью-Дели.