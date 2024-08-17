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"Время Первого": интервью Лукашенко телеканалу "Россия" - что не показали в эфире, как предлагают большие должности и кто одевает Президента
Какие инсайды от Лукашенко придется простить Путину? И пойдет ли "Батька" на следующие выборы? Откровенное интервью нашего Президента телеканалу "Россия" уже всколыхнуло мировую общественность и разобрано на цитаты. Хотя показано к этому моменту далеко не все.
А также кадровые назначения главы государства. Какой "конкурс" сейчас на большие должности из кадрового реестра Президента? И что хранят в тайне от журналистов президентского пула?! "Время Первого" все покажет!
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