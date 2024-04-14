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"Время Первого" - какими Александр Лукашенко видит переговоры по Украине и что просила во Дворце Независимости Марина Василевская

Как прошла рабочая неделя Президента Беларуси? Визит в Москву, большое совещание по промышленности, кадры, чествование наших космонавтов. Какими Александр Лукашенко видит переговоры по Украине, почему в коридоры Кремля не пускают камеры и что просила во Дворце Независимости Марина Василевская? Агентство теленовостей покажет то, что не показывали в новостях. Смотрите "Время Первого" в "Главном эфире".

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