"Время Первого" - рассказали о праздновании Дня Победы, командировке Президента в Москву и его громких политических заявлениях

Памятные торжества по случаю Дня Победы, командировка в Россию, юбилейный саммит ЕАЭС и громкие политические заявления Первого относительно совершенствования боевой готовности Вооруженных сил и обеспечения безопасности. В Минске и в Москве прошла рабочая неделя нашего Президента.

Посмотрели багаж главы государства, что Александр Лукашенко привез коллегам по ЕАЭС, с кем и о чем общался в кулуарах саммита. Каково это - работать рядом с Президентом? Про Первого сказал его пул журналистов. Но начнем мы с памяти. В нашей суверенной стране она всегда незыблемый приоритет. Ведь это Время Первого! Подробности в репортаже Илоны Красутсткой.

Брестская крепость, монумент Победы в Минске или Могила Неизвестного Солдата. К местам памяти ложатся охапки цветов и склоняются головы. Страна встретила священный праздник - День Победы. Этот подвиг мы будем помнить всегда.

Забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам - оно придет к нам. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Пока в других государствах предают эту память (сносят памятники, запрещают празднование 9 Мая и другие публичные мероприятия по случаю), Беларусь делает все, чтобы не просто сохранить, а передать эту память новым поколениям. Это наш долг перед свидетелями тех страшных событий, и теми, кто отдал собственную жизнь ради нас.

"Горевали очень долго. У меня мама погибла в партизанах, осталось трое детей и мне пришлось растить", - рассказала ветеран Великой Отечественной войны.

Уроки усвоены. Мы не хотим, чтобы подобное повторилось на нашей земле. Поэтому объективно оцениваем угрозы.

Бросать страну, миллионы людей в горнило войны - это не ко мне. Просто наша задача - если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Заявления Президента о начале второго этапа проверки Вооруженных сил с вопросами отработки применения тактического ядерного оружия прозвучали во время торжественного собрания ко Дню Победы. Что только не писали потом. От "манипуляций Путина" до "Лукашенко сделал живую мишень из Беларуси". Впрочем, создателям теорий заговора Президент только добавил "нервяка" своей командировкой в Россию.

Провожали Первого в Москву. В ожидании вылета время коротала и личная пресса. Обсуждали рабочие моменты. Пресс-секретарь Президента проводил ревизию прессы, которая оказалась на столе у Первого прямо во время полета.

"Главный критерий - свежая пресса должна оказаться рано утром в самолете на столе у Президента. Естественно, он всегда ознакамливается. Также наш обзор СМИ - обязательная опция. Здесь мы учитываем специфику предстоящего дня, собираем необходимые материалы к визиту, то, что может пригодиться. Что касается газет, это основные белорусские, например, "СБ. Беларусь сегодня", также присутствуют какие-то интересные, региональные, присутствует и российская пресса, которую выбирает сам Президент", - рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

А вот багаж Первого - это не только личные вещи, но еще и подарки, эксклюзивные напитки и конфеты. На этот раз в Москву впервые отправилась элитная линейка наших сыров. Это для всех коллег по ЕАЭС.

Объявили посадку, а значит, кортеж Первого уже совсем скоро приедет. Операторы момент должны снять, а потом быстро передать флешки коллеге, который останется в Минске и отправит видео всем каналам. Час лету и Первый в Москве. Сначала посетил юбилейный саммит ЕАЭС.

В Москве 1 градус, ветрено и снег. Встречать Первого нужно по погоде, утеплившись. Все-таки прессу собирают задолго. Ожидание на улице может растянуться. А вот в зал, где будет мероприятие, уже без верхней одежды. Поэтому все на скорость, важно не упустить кадр.

Прямо по ходу саммита, когда шли заявления других лидеров, Первый отдавал поручения делегации. Экономика, очевидно, в приоритете. Сначала Президент подозвал профильного министра и что-то долго параллельно расписывал на бумаге, потом министра ЕЭК Сергея Глазьева, его называют "легендой экономики".

Александр Лукашенко всегда добивался максимального устранения барьеров на пути экономической интеграции. Сделано много и в торговле, и в плане сближения законодательных моментов. Но главное достижение, по мнению Первого, то, что "мы научились лучше слышать друг друга. Не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет".

В последнее время следующий по упоминаю в прессе в контексте саммитов, после Лукашенко и Путина, армянский премьер Никол Пашинян. То грозился выходом из ОДКБ, то ставил условия и даже не приезжал. Но на этот раз, кажется, все мирно. Здесь и генсек СНГ Сергей Лебедев. Первый успел пообщаться с российскими министрами и другими лидерами.





Конечно, Президент остался и на парад. Избавление от "коричневой чумы" стоило жизни миллионам людей. И вклад в эту общую Победу внесли разные республики - боролись за свободу, в том числе, своих соседей, но этот факт для некоторых уже ничего не значит.

Мы понимаем, что желтую прессу больше интересовал пушистый зритель на трибунах или что-то про "потеряли Президента". По пути Александр Лукашенко разговорился с участниками СВО и министром обороны и не попал на кадры совместной проходки лидеров. Вот как делаются псевдосенсации. Человеческое любопытство - вещь понятная.

В Москве Лукашенко и Путин общались до 3 часов ночи. Решено, что на втором этапе ядерные учения в Беларуси и России будут синхронизированы. Подробный ответ "зачем и почему" Первый дал своему пулу по прилете в Минск.

Почему мы это публично сделали? Вы видите, какая обстановка, идет эскалация напряженности, прежде всего она исходит из Украины. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

7 мая - День работников телевидения, радио и связи. Пул Первого, да и многие, встречали праздник, как и полагается, на работе. Эта сфера деятельности, особенно все, что касается Президента, очень интересует людей. Поэтому работники СМИ решили показать и рассказать об этой работе больше, чем обычно.

Политический обозреватель телеканала СТВ Алена Сырова показала рабочий кабинет и отметила, что в шутку его называют мини-Дворцом Независимости. Ведь там есть и цитрусовое растение, и импровизированная выставка из фотографий, на которых запечатлены яркие моменты пула действующего состава и тех коллег, которые уже не работают.

Кто-то из журналистов работает с Президентом 5, 10, а кто-то уже почти 20 лет. Конечно, у каждого огромное количество историй про работу. И к необычным вопросам про работу, а значит, про Первого, уже привыкли. Не все можно рассказать, но точно есть что вспомнить.

"Были мы в Костюковичах, моя задача была забежать в магазин на колесах, а там была простая женщина. Она говорит: "Как я боюсь". Я ее успокоил и уверил, что придет человек, от которого она будет в восторге, не телеверсия Лукашенко. Пришел Александр Григорьевич, пообщался с ней, поблагодарил за работу. Она стояла потом со слезами и махала ему рукой. Вот это настоящий Лукашенко", - поделился воспоминаниями телеоператор телеканала "Мир" Вадим Трусов.

"Какой Лукашенко без камер?" - пожалуй, самый частый вопрос, который адресуют сотрудникам телевидения, как и желание узнать, каково это - работать рядом с главой государства.

"Лукашенко - самый лучший Президент и лидер, но еще он классный мужик", - сказал политический обозреватель телеканала "ОНТ" Игорь Тур.

Работа рядом с Президентом, постоянные командировки, интервью и встречи с интересными людьми. Звучит! Но работа в пуле - это еще дедлайны, ранние подъемы на съемки, например, в 5 утра - обычное дело.

Это очень сложная работа, помимо дедлайнов есть еще гиперответственность, то есть ты не имеешь права на ошибку. Нельзя ошибиться ни в своих формулировках, ни в работе с речью главы государства, потому что это чревато последствиями. Особенно сейчас, когда многое выдергивается из контекста. Алена Сырова, политический обозреватель телеканала СТВ

По долгу службы журналисты первыми узнают главное. У них есть доступ к топ-спикерам. В кулуарах торжественного собрания хоть и шумно, но это не помеха, если это тот самый момент для эксклюзива. Оппоненты уже вторую неделю пишут про некие постановки во время посещения Президентом командного пункта ВВС и войск ПВО.

Самолетами на территории сопредельных стран, которые мы также отслеживали, мы никак не могли управлять. Там находилось три летательных разведывательных аппарата, один беспилотник летал над нашей границей, появлялись метеообразования, которые изначально идентифицировались как неопознанные цели. Обстановка была действительно напряженная. Виктор Гулевич, начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси (2021-2024 гг.)

Нашей космонавтке Марине Василевской тоже достается. На вопрос о том, читает ли она комментарии о себе в сети, ведь пишут разное, мол, Василевская делает целенаправленно политическую карьеру, белорусская космонавтка ответила коротко и ясно: "Не читаю, у меня на это нет времени".

Действительно, много встреч с подрастающим поколением, молодежью. Есть что рассказать и вдохновить. В такой праздничный день, 12 мая, когда мы чествуем наши национальные символы, флаг, который побывал на орбите, здесь. И будет передан в музей Дворца Независимости. Это очень красивая церемония на площади Государственного флага. Чувствуется всеобщее единство. Конечно, оно не ограничивается только одной датой в календаре. Нам нужно знать и всегда помнить, кто подарил нам Победу и кто причастен к тем достижениям, которыми мы сегодня гордимся - от хлеба до космоса.