"Время Первого": закулисье президентской работы, кулуары съемочного процесса и никаких постановок

Неделя с 4 по 10 марта большинству белорусов наверняка запомнилась длинными выходными. 7 марта - сокращенный день, затем 8 Марта и после уик-энд. Женщин начали поздравлять еще в четверг, и фраза "с наступающим" ассоциируется не только с Новым годом. Белорусские женщины ежедневно достойны самых высоких слов и оваций.

Глава государства в этом плане впереди. Уже во вторник он провел встречу с активом Белорусского союза женщин, вручил госнаграды 15 женщинам из различных регионов. Словом, дал старт торжествам, на которых подчеркнул: на представительницах прекрасного пола держится наша страна.

Выходные выходными, а когда все отдыхают, как правило, у Президента работа кипит.

В "Главном эфире" новая рубрика - "Время Первого". Другой взгляд на рабочую неделю главы государства: эксклюзивные интервью гостей Дворца Независимости, кулуары совещаний и команда, которая работает рядом с Президентом. Никаких постановочных кадров - репортеры Агентства теленовостей покажут все как есть.

На этот раз заглянули в предстоящий график Александра Лукашенко, узнали, кого Первый поздравил первым с 8 Марта. Нескучно о приоритетах нашей внешней политики, экономических задачах, кадровой и сенаторской ротации рассказала Илона Красутская.

Время Первого

Рабочее утро Президента начинается гораздо раньше, чем приедут журналисты и гости, с которыми предстоит встреча. Это время Первого для работы с документами, телефонных переговоров, докладов от высших должностных лиц. И далеко не всегда там нужны камеры.





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График Президента - это далеко не только публичные мероприятия, это далеко не только то, что вся страна видит по телевизору или читает в интернете. График Президента - это еще и ежедневные доклады руководителей разных органов власти, разных структур, предприятий и т. д. И эти доклады идут постоянно, зачастую до позднего вечера. И понятие "выходной" в графике Президента не существует совсем. Я знаю точно, что разные наши должностные лица, начиная от руководителей силового блока до представителей других ветвей власти, докладывают Президенту в том числе и в субботу, и в воскресенье на постоянной основе, и это зачастую очень длительные доклады. Чем не мероприятие в графике Президента? Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Неделя началась с визита посла Казахстана. Практически за час до аудиенции гость был уже во дворце. Дипломат Ерлан Байжанов уже полгода работает в Беларуси.





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Казахстан - стратегический партнер и союзник нашей страны. Говоря о сотрудничестве, мы в первую очередь вспоминаем торговлю и добрые отношения между странами. Но время меняется, и просто торговать уже мало.

Я сейчас достаточно активно езжу по регионам Беларуси, посещаю крупные предприятия. Я лично убеждаюсь в том, что белорусские предприятия обладают высокими технологиями. Они демонстрируют большой промышленный потенциал, который может быть полезен и в нашей стране. Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси

Для Казахстана сейчас крайне важна диверсификация производства, создание новых промышленных предприятий. 8 совместных проектов по этому направлению реализовано в последнее время. Это сборка тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной техники. Вложено свыше 300 млн долларов. Белорусский опыт и технологии будут востребованы и в перспективе. Сейчас идет речь о создании целого Фонда промышленной кооперации под будущие проекты.

В черном чемоданчике перед приемной Первого хранятся личные телефоны гостей на время мероприятия. Белые карточки - номерки. Удобно найти свой, если большое количество участников. На президентском уровне это еще вопрос безопасности. Да и человеческий фактор: все мы хоть раз сталкивались с тем, когда в не самое неудобное время звонил телефон.

Все мы люди, и какого бы уровня гость не входил в кабинет Президента, все равно есть некое волнение. Ну а когда нет отвлекающих факторов, сосредоточиться проще.

В феврале в Беларуси впервые прошел единый день голосования. Состоялись выборы в нижнюю палату парламента и местные советы. Теперь предстоит сформировать новый состав Совета Республики. Об этом речь шла со спикером Натальей Кочановой.

Было и несколько кадровых решений главы государства. Теперь новый первый зам Управделами Николай Шкред (в связи с этим он освобожден от должности замначальника Службы безопасности). А еще новый зам Администрации Президента. Александр Егоров - экс-глава Банка развития. Его биографию вдоль и поперек некоторые изучили, делая акценты на личном. А главе государства всегда важны компетенции и способность в данное время решить конкретную задачу.

Это кадровое решение (и впоследствии публичное) стало абсолютной неожиданностью для пула. Непредсказуемость - это и в целом про график Президента. Нет никакой гарантии, что все пойдет по плану.

2024 год проживаем. И это у нас Год качества. Мы понимаем, что в этот год Президент обязательно обратится к самым разным сферам, к самым разным отраслям именно на предмет их качественной работы. Мы знаем, что будет, например, большой разговор по промышленности. Его Президент уже анонсировал. Это тоже интересные нюансы формирования графика Президента, когда, естественно, мероприятия оперативно подготовили, естественно, и материалы, и участники, и докладчики - все было сформировано, но Президент, посмотрев на специфику предлагаемого сценария, поручил усилить подготовку, усилить план проведения самого мероприятия. Дело тут в том, что, по мнению Президента и по его убеждению, такое совещание не может проходить, к примеру, без директоров наших основных предприятий. Формат будет расширен, формат будет усилен, и это будет такое фундаментальное мероприятие, касающееся нашей важнейшей отрасли, - работы промышленности. Это простой пример, как мероприятие может трансформироваться, насколько Президент внимательно изучает, глубоко и заранее погружен во все нюансы и детали. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Также Наталья добавила: "Я абсолютно убеждена, что этот год, который у нас наиважнейший и с политической точки зрения, и работы экономики, мы тоже все прекрасно понимаем, год прошедшей электоральной кампании и предвыборный год - естественно, будут охвачены абсолютно все сферы. Я думаю и уверена, что мы будем с вами много ездить по стране, много будем ездить в регионы".

Она рассказала, что глава государства уже в Минской области, недалеко от тех мест, где он проживает, объехал поля сам, без присутствия СМИ, проинспектировал, посмотрел состояние почвы.

Региональных поездок будет много, крупных мероприятий будет много. Это то, о чем мы можем говорить абсолютно точно. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Неделя праздничная, что тоже учитывается при наполнении графика.Встреча с активом Белорусского союза женщин. И мы полностью разделяем мнение, когда непосредственные участники говорят: "Вам не передать эту атмосферу". Харизма Президента и его умение держать внимание любой аудитории (а что уж говорить про женскую!) - это безусловный факт.





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Себя Александр Лукашенко неоднократно называл женским президентом. Так сложилось в его жизни - женщины всегда были опорой в разные моменты политической карьеры.

170 тыс. активисток сегодня в Белорусском союзе женщин. Красивые, стильные, волевые. Благодаря мужеству и внутренней силе, неудивительно, что есть сферы, где мужчинам сложно их превзойти. Посмотришь, каждая заслуживает ордена или медали.

Как есть, нам, женщинам, нужен надежный во всех смыслах человек рядом. Для... и ради женщин в стране делается буквально все. И перед такой аудиторией, конечно, только начистоту.

Глава государства упомянул о предстоящих в следующем году президентских выборах: "Кто-то там задавал вопрос: "Пойдете вы на выборы?". Я там, не дослушав, говорю: "Пойду, пойду!" Это не значит, что я уже принял решение. Я просто им хотел сказать: "Да пойду, успокойтесь вы!" Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить. Но всякое может быть. Поэтому мы создали ВНС (речь о придании конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. - Прим. Ред.). Не для Лукашенко".

Все мероприятия, где есть госнаграды, примерно за полчаса до репетируют. Людям нужно справиться с волнением, понимать последовательность действий - эту роль "дублера" в том числе выполняют сотрудники пресс-службы Президента.

Женщин глава государства всегда поддерживает, как и они его. Один из знаменитых примеров - женский коллектив, который Президент часто вспоминает. Они придумали "Бацькаву булку".

Это не простой человек, это человек с большой буквы. И если человек помнит наш вкус хлеба, значит, это достойный хлеб. Светлана Урбанович, ведущий технолог цеха хлебопечения Волковысского филиала Гродненского облпотребобщества

Раскатывают ее вручную. Говорят, только так можно передать тепло рук и позитивный настрой хлебу.

У нас есть, конечно, своя рецептура, которую мы никому не скажем. Только вода, мука, остальное - это наши ингредиенты. Татьяна Будевич, мастер смены цеха хлебопечения Волковысского филиала Гродненского облпотребобщества

А это давняя традиция. Когда Первый поздравляет первым с 8 Марта. И, как правильно заметили коллеги, единственный, кто присылает открытку по случаю весеннего праздника. У каждого из нас, журналистов, огромная коллекция. Но получают их и не только медийные люди. Тираж самой знаменитой открытки страны к 8 Марта в этом году - полтысячи экземпляров. 60 из них отправлены за рубеж. Среди обладательниц - женщины самых разных профессий.





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