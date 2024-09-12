Вручение госнаград и встреча с главами ЦИК стран СНГ - рабочая неделя Александра Лукашенко

Александр Лукашенко делает все, чтобы не допустить эскалации и не дать втянуть Беларусь в войну. А ведь такие задумки из-за рубежа уже есть, и это шаг к дестабилизации в преддверии выборов.

А выборы, как прозвучало на встрече с главами центризбиркомов стран СНГ, это уже давно поле боя.

17 сентября Беларусь отметила День народного единства.

Главным событием праздничного утра стало начало вещания "Первого информационного" телеканала.

День народного единства - значимый для белорусов праздник, поскольку он знаменует победу исторической справедливости.

Единство важно, потому что только все вместе сможем решить проблемы - защитить нашу страну, наши национальные интересы от тех угроз, которые сегодня есть. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

"Без единства не может быть никакого развития, мы не сможем развиваться как страна ни экономически, ни социально. То, что серьезные геополитические игроки периодически набирают вес и начинают менять зоны влияния, это вызов для малых стран. Являясь перекрестком, очень сложно держаться, чтобы тебя не разорвали", - заявил Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси.

Что такое вызов, главным героям церемонии вручения госнаград (педагогам, врачам, производственникам, олимпийцам) рассказывать не надо. Спортсменам, например, из-за козней Запада пришлось выступать без флага, но не без Родины.

Мы выступали без флага, но все знали, откуда мы. Каждому из нас хотелось доказывать свое мастерство во всех видах спорта, доказывать, что мы, хоть и небольшая страна, но у нас очень много сильных спортсменов. Игорь Бокий, спортсмен-инструктор сборной Беларуси по инваспорту

Мировые рекорды на чемпионате по пожарному спорту - это тоже успех.

Дмитрий Трушков, старший помощник начальника штаба по ликвидации ЧС пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Белоруснефти: "Мировой рекорд стоит десятки потраченных лет, а у некоторых людей вообще всю жизнь. Этим надо жить, болеть, грезить. Становится максимально приятно, когда тебя люди видят, начинают уважать твою страну. Конкуренция на соревнованиях чувствуется. С каждым годом она все усиливается".

Конкуренция усиливается и на мировой политической арене. А ведь каждый новый виток разборок Беларусь ощущала на себе - находясь на перекрестке цивилизаций, страна то и дело становилась полигоном для чужих войн.

Вечером 17 сентября на площадку торжеств, посвященных Дню народного единства, Президент вышел максимально сосредоточенным, потому что в важные даты не должно быть никаких дежурных фраз - только главное на злобу дня. Многотысячная "Минск-Арена" замерла - патриотический форум начался с речи Президента.

Мы построили суверенное и независимое государство. Впервые в своей истории не только построили, но и сохранили его. Белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость. Нам есть чем ответить. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Никаких атак Беларусь делать не будет - разве что только превентивный информационный сигнал из Минска. Именно так можно расценивать озвученные Президентом данные спецслужб.

"С середины сентября по начало ноября Соединенные Штаты Америки ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации, при этом речь идет не о вступлении Вооруженных Сил Беларуси в боевые действия (мы этого никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю), а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничные инфраструктуры. История повторяется, но я хочу просто в связи с этим предупредить: не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это начало третьей мировой войны", - подчеркнул глава Беларуси.

Какой непростой путь прошла страна к единству, на языке музыки сказал и Лукашенко-младший. Праздничным вечером 17 сентября маховик времени от наших дней до подписания Рижского мирного договора запустили под звуки рояля "Беларусь".

Выступать Николай Лукашенко готовился заранее. Анонсов не было, но чувствовалось, что парень настраивался.

Николай Лукашенко: "Я не волнуюсь. Приходится быть уверенным. У меня сегодня настрой сделать красивый праздник, поучаствовать в нем. А вот подготовка к нему была не один год, если взять все ее этапы. Но всегда самое сложное - начать".

"Первый информационный" и другие СМИ не обошли вниманием и премьеру, которая стала сюрпризом для Александра Лукашенко. Речь о номере "Баллада о диктаторе".

Парадокс, но Лукашенко на нападки Запада отвечает в лучших традициях "последней диктатуры Европы" - открывает границы и не требует виз.

Первый мой визит в Беларусь в качестве международного наблюдателя состоялся в 2020 году, когда Президент Александр Григорьевич Лукашенко благодаря личному мужеству сохранил страну. Иван Мушкет, заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ

Использовать электоральный момент в собственных интересах из-за океана пытались не один раз и с разным успехом. Революционные методички и мятежи идут в ход. Это почувствовали на себе все страны СНГ. Параллельно Запад учит демократии и навязывает якобы "золотые" стандарты.

Александр Лукашенко: "Важно разрабатывать собственные стандарты. Главный стандарт, которому мы с вами всегда следуем, - это не то, как нам навяжут какие-то принципы по понятиям со стороны ОБСЕ или еще каких-то организаций, а то, насколько выборы будут соответствовать тому законодательству, которое принято в наших странах. Это главное, и мы исходим именно из этих принципов. Белорусский народ должен сам определить без всякого давления, кто будет возглавлять страну".

В Содружестве создали консультативный совет руководителей центризбиркомов. Они, кстати, получат приглашение наблюдать за предстоящей президентской кампанией в Беларуси. По западным наблюдателям есть вопросы - те ведь сразу едут с заготовками.

Кто нас критикует? Те, кто сам назначил себя демократией, у кого уже давно никакой демократии нет, у кого в Европе абсолютную власть захватили нелегитимные, никем не избираемые - а-ля Урсула фон дер Ляйен. Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России

По словам Эллы Памфиловой, западные политики проводят тоталитарную большевистскую линию (в самом худшем смысле этого слова) под диктат Вашингтона. Поэтому, считает глава российской ЦИК, не надо обращать внимания на тех, кто называет нас противниками и врагами. "Если страна подчиняется, наплевав на свой суверенитет, тем правилам (не международным соглашениям, а правилам), которые диктует западное меньшинство в своих интересах, - закроют глаза и скажут, что все хорошо. Если страна пытается отстаивать свой суверенитет на основе национальных традиций, особенностей, не позволяет потрошить себя и ставить на колени, значит, эта правозащитная дубинка под названием "оценка выборов" будет бить", - выразила мнение председатель Центральной избирательной комиссии России.

За то, что белорусский Президент руководствуется национальными интересами, ему как раз-таки и клеят ярлык диктатора. А беглые строят планы, как выключить Лукашенко из политической повестки. Вильнюс, например, готовится бежать в Международный уголовный суд. Очередное литовское безумие, как было с оздоровлением детей из Донбасса.

Такие абсурдные заявления часто повторяются. Это простое информационное противостояние, другого объяснения нет, потому что это легко проверить. Пожалуйста, приезжайте, проверяйте, причем Александр Григорьевич открыт абсолютно для всех. Скажем так, у него нет закрытых вопросов. Но этот абсурд и ложь мы видим очень явно с 2014 года. Это то, чем руководствуются наши оппоненты по всем направлениям. К сожалению, не только по деткам. Денис Пушилин, глава ДНР

В общем, в бешенстве соседей явный политический заказ: хотели насолить Лукашенко, но закрытые и "ленивые" пункты пропуска - это в первую очередь головная боль для людей и перевозчиков. Таможню Президент Беларуси ориентирует работать на бюджет и безопасность, и таможенники содействуют переориентации логистики отечественных товаров на Восток.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Я считаю, что такие установки даются нашим коллегам из сопредельных стран. Ведь как можно через пункт пропуска пропускать в сутки 100 грузовиков, если пропускная способность 600?! Это умышленное действие на то, чтобы снизить грузопоток. Мы всегда готовы к диалогу на любой площадке, в любом формате. Главное - чтобы от этого была польза".

Конфронтация редко идет на пользу, но оказалось, что действия варшавской верхушки идут на руку белорусским фермерам.

Польские яблоки сдали позиции на белорусском рынке, зато растут продажи отечественных. И для главы крестьянского хозяйства в Минской области Игоря Абрамчика, у которого 70 га садов, это хорошая новость. Тем более что урожай - топ.

Вырастить, обязательно сохранить в лучшем виде, обеспечить свой рынок, продать на экспорт - пока Президент ставил задачи, готовилась дегустация. Целый сундук яблок вручили и журналистам.

На вопрос репортеров, хотят ли их таким образом задобрить, председатель Миноблисполкома Александр Турчин ответил: "Задавая такие провокационные вопросы, в следующий раз навряд ли вас чем-нибудь угостят".