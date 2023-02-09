Вручение наград научной элите, душевный разговор и чаепитие с Президентом Беларуси состоялись во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости сегодня отмечен многолетний труд интеллектуальной элиты нашей страны. Глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. Заслуги этих людей трудно переоценить, результаты мы видим буквально во всех сферах жизни: сельское хозяйство, медицина, образование, оборона. Научные исследования и разработки позволяют не только закрыть вопросы продовольственной и национальной безопасности. В период санкционного давления импортозамещение - еще одна сфера, где без ученых никак.



Но, как говорится, нет предела совершенству. Наш Президент ориентирует научное сообщество просчитывать все на несколько шагов вперед. Какой результат принесет то или иное открытие?! И насколько выгодно можно будет продать фактическую разработку? Исключительно инновационные, должны находить практическое применение и приносить пользу.



Еще один важный момент - кадры и передача знаний тем, кто будет двигать науку дальше. В том числе и об институте наставничества сегодня состоялся большой и откровенный разговор. Подробности у Илоны Красутской.

Вакцина от рака, специальное питание для онкобольных, свой электрокар, разработки в сферах обороны и искусственного интеллекта. Про достижения белорусских ученых теперь знают, кажется, все. Выставка "Беларусь интеллектуальная" вызвала огромный интерес. Чем живет наука сейчас, смогут узнать не только жители Минска, выставка отправится в регионы. Когда смотришь на все эти разработки, берет гордость, что это сделали наши люди.



Представители научной сферы сегодня почетные гости во Дворце Независимости. Повод приятный вдвойне. Недавно был профессиональный праздник - День белорусской науки. Встреча Президента с учеными в начале года - уже традиция.



Во Дворце Независимости новая экспозиция авторства М. Крота

Факт Сначала экскурсия по Дворцу Независимости, где, кстати, произошла смена экспозиции. На этот раз можно увидеть полотна Михаила Крота. Автор много путешествовал по родной стране. Красота и очарование природы в любую пору года. Ностальгия по малой родине - дорогие сердцу пейзажи белорусской глубинки.



В 2022 году Высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила 356 ученых степеней

Общение с людьми мира науки - это всегда что-то космическое. Много научных терминов, порой сложно адаптировать это для понимания людей, далеких от всех тонкостей. Но так, наверно, в каждой сфере. Тем более когда она действительно призвание.



Больших результатов в схожей сфере достиг Минский онкоцентр. Здесь научились метко "стрелять" в опухоль. Попадание точно в цель в лучевой терапии, считай, залог не только эффективного лечения, но и защиты от высокой дозы облучения соседних органов. Именно оптическая система позиционирования следит за тем, чтобы мишень не сдвинулась даже на миллиметр. Время показало, что осложнений, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы при такой лучевой терапии меньше.





Дарья Мычко, заместитель главного врача по радиологической службе Минского городского клинического онкологического центра:

Мы активно работали над подготовкой и внедрением методики тотального облучения тела на линейных ускорителях. Также сейчас мы работаем над стереотоксической лучевой терапией рака предстательной железы. Эта методика тоже больше нигде не применяется в нашей стране и не приходит на ум центр, где бы на постсоветском пространстве эту методику использовали.



И вот так про каждого человека, его заслуги, открытия можно снять отдельный фильм. Наш Президент часто подчеркивает, что встреча с учеными - интеллектуальной элитой нашей страны - для него всегда приятное событие. И пусть сегодня отмечены результаты небольшой группы людей, но все прекрасно знают, что за каждой наградой/должностью/ученой степенью стоит огромный труд целых коллективов. И вот так про каждого человека, его заслуги, открытия можно снять отдельный фильм. Наш Президент часто подчеркивает, что встреча с учеными - интеллектуальной элитой нашей страны - для него всегда приятное событие. И пусть сегодня отмечены результаты небольшой группы людей, но все прекрасно знают, что за каждой наградой/должностью/ученой степенью стоит огромный труд целых коллективов.



А. Лукашенко: Великий труд стоит за каждым дипломом и аттестатом



"В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю (когда предлагаю зарубежным, иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям; наверное, вы слышали это и в Зимбабве): мы такие умные, потому что стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Велик ваш вклад, но не на пустом месте мы это делаем как в науке, так и в государственности, промышленности, по всем направлениям, в том числе и в социальной сфере. Надо смотреть только вперед. И во благо жизни людей, и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сферы, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность",- отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что по востребованным направлениям науки выделяются огромные деньги, особенно в зарубежных странах. Многие иностранные инвесторы готовы вкладывать значительные финансовые средства в различные перспективные разработки. "Все сегодня нужно, во все готовы инвестировать, огромные деньги готовы инвестировать. Но надо показать товар, показать его эффективность и затем разворачивать производство", - сказал белорусский лидер.

Научные эксперименты - дело дорогостоящее. Конкретные предприятия обычно делают свой запрос под ту или иную разработку. Вариант: изобрели, но не купили или не внедрили - никому не сойдет с рук.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Без науки никак и никуда. Нам надо заниматься наукой. И особенно освоением того, что вы создаете. Тут с меня взятки гладки. У нас всегда была проблема, я же не вчера пришедший к власти президентской человек. Я же уже, дай бог, скоро 30 лет работаю. И в этом мое преимущество. Все время жаловались. Ученые говорят: вот, мы изобрели, а Пархомчик не хочет, он не внедряет и прочее. И тогда я принял простое решение: окончательное решение в этом споре принимает руководитель Академии наук.



Председатель президиума НАН Владимир Гусаков пояснил, что в стране создана прозрачная и эффективная система внедрения научных разработок. "Мы сконцентрировали все исследования в стране в 12 программ. И по каждому заданию должен быть выход - практические разработки и внедрение. У нас это на жестком контроле", - сказал он.

"У тебя такая "диктатура" - больше, чем в стране, - иронично отреагировал Президент. - Чтобы мы у ученых не отбили желание работать…".

"Наоборот. Конкурс на участие в программах открытый. Все, кто желает участвовать, подает документы, проходит независимую экспертизу", - уточнил руководитель НАН

Оглядываясь назад, понимаешь, сколько сил и труда было вложено в каждую сферу. А теперь результат - это бренд и огромные деньги. Сельское хозяйство - отрасль, прибыль от которой в прошлом году превысила 8 миллиардов долларов. Когда-то о таком вообще не мечтали. А теперь только вперед. Новые технологии, культуры, сорта и техника.

По словам Ядвиги Пилюк профессора, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию, сейчас под эту культуру отведено почти 400 тысяч гектаров, при этом Беларусь занимает девятое место по экспорту рапсового масла в мире. Валовый доход нашей страны от масла и белка рапса - около миллиарда долларов в год.

"Я благодарна Вам, Александр Григорьевич, за постоянную поддержку ученых и за обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркнула профессор.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

По словам Александра Лукашенко, это пример, когда наука показала свою эффективность: "То, к чему яклоню: пишите, разрабатывайте новые технологии, то, что нужно сейчас. В мире люди голодают. Огромное количество - 300 миллионов голодные, их надо накормить".

Наука сегодня вхожа не только в наш холодильник - след ученых буквально в любой сфере. Да и коллаборации порой удивляют. IT-рота тому пример. Особое подразделение в Военной академии, где запредельный конкурс на место. Это больше напоминает офис крупной компании, чем привычный учебный армейский класс. Задача IT-бойцов - создание и разработка программного обеспечения. Направления различные: робототехника, системы компьютерного моделирования боевых действий и радиоэлектронная борьба.

А. Лукашенко: Нужно усиливать IT-роту, привлекая туда лучших

"Мы, белорусские ученые, готовы реализовывать самые сложные технологические решения, масштабировать результаты своих исследований и гарантируем успешное выполнение поставленных научных задач на республиканском и, если будет необходимо, международном уровне для сохранения мира и спокойствия нашей белорусской земли. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы заставить весь мир говорить о наших достижениях", - заверил Павел Чернявский, начальник 1-й группы научно-исследовательской лаборатории Военной академии Беларуси.

"Нам надо эту роту усиливать. Продукт должен быть современным и нужным для страны", - подчеркнул Президент.





"Андрей Иванович, надо Вам вникнуть в работу этой роты и, если нужно, с точки зрения образования поддержать", - обратился Александр Лукашенко к министру образования Андрею Иванцу.

Говоря о развитии в стране IT-технологий, глава государства упомянул о создании Парка высоких технологий и отметил, что не так давно "определенные люди побежали за границу". "Я их не осуждаю. Потому что американцы и прочие били по IT-сектору, чтобы нас притормозить, ввели санкции. Ну куда им деваться (белорусским айтишникам в условиях санкций. - Прим. БелТА)? Кто-то выехал, кто-то вернулся, - отметил Президент. - Кто-то поездил по миру (и решил. - Прим. БелТА) - нет, только в Беларусь. У белорусов это особенность: мало кто может быть за границей и быть довольным".

"Вот уехали - ну не обрушился же IT-сектор в экономике, промышленности, сельском хозяйстве. Наоборот, двигается. Те, кто уехал, их место занимают другие", - продолжил белорусский лидер.

Большой разговор о проблемах и перспективах научного фонда. Понятно, когда звучат такие серьезные темы — полная концентрация на беседе. Но Президент по опыту знает, что нужно делать, чтобы люди чувствовали себя в своей тарелке.

В определенный момент главе государства на правах хозяина даже пришлось немного настоять на том, чтобы участники мероприятия пробовали чай и угощение - настолько ученые были увлечены самим ходом общения. "Слушайте, ну вам принесли чай. Это ж не мне. Так вы его пейте. Он же остынет. Это китайский. Си Цзиньпин (Председатель КНР. - Прим. БелТА) мне присылает постоянно чай. Я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь", - сказал Александр Лукашенко.

"Вам конфеты, какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но все вы худенькие, вам можно", - добавил Президент, который всегда, в том числе на личном примере, пропагандирует здоровый образ жизни.



Ну и как не рассказать про своих?! Еще вчерашние студенты института журналистики БГУ — уже хорошо известные люди. Кто-то ведущий, кто-то автор собственных проектов и рубрик. 20-й год стал настоящим испытанием в профессии для каждого. Есть что рассказать будущим выпускникам и, конечно, поделиться опытом. Обратная сторона ТВ-жизни. Как создаются программы, фильмы - о таком хоть и прочитаешь в учебниках. Но практика есть практика.

"Мы там попробовали все-таки журналистику нашу повернуть лицом к жизни. Журналистов надо держать возле жизни, чтобы они видели, что будет завтра, послезавтра и так далее. Очень важно, чтобы это был процесс с двусторонним движением", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что руководители средств массовой информации прежде всего должны быть заинтересованы в подготовке профессиональных кадров, а значит, им следует курировать этот процесс. Для этого ранее было принято решение о создании специального совета в БГУ, куда бы вошли руководители республиканских СМИ.

"Чтобы они наблюдали и уже видели журналистов ваших и преподавателей, доводили до них те потребности, в которых мы нуждаемся в области журналистики, и помогали. Поэтому этот симбиоз было поручено создать. С ними надо работать, чтобы они были прежде всего патриотами нашей страны, - отметил глава государства. - Слава богу, что Америка показала, что такое демократия и свобода. И права человека. Шаг ступил не туда - застрелили эту девчонку в прямом эфире (речь об убийстве Эшли Бэббит в январе 2021 года во время протестов в США. - Прим. БелТА). Патриотка, которая на трех или четырех войнах была. Воевала за интересы Америки. Вот вам и права человека, и демократия. Они мне сегодня уже об этом не говорят. Уже о диктатуре не говорят. Как только рот раскроют - я им конкретные примеры. Поэтому нам в этом плане надо работать".

Александр Лукашенко сказал, что специально затронул тему подготовки кадров. Поскольку в работе ученых важно видеть не только их разработки, но и самих людей. "Особенно журналистов. Почему особое внимание я на это обращаю? Потому что так случилось, что СМИ и журналисты оказались сейчас на переднем крае этой борьбы. Сейчас средства массовой информации - это поле борьбы, начиная от интернета и заканчивая традиционными средствами массовой информации. И без бойцов, надежных, способных, головастых, умных, мы в этой войне не победим", - подытожил Президент.