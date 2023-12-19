Лукашенко раскритиковал правительство за плохую мелиорацию: Все поломано, все изломано, спасать надо отрасль

Ситуация с выполнением мелиоративных мероприятий в отдельных областях далека от идеальной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития Белорусской национальной биотехнологической корпорации и проведения мелиорации, передаетБЕЛТА.

Глава государства напомнил, что год назад на республиканском семинаре-совещании по вопросам восстановления и использования мелиоративных земель были определены вполне понятные задачи.

"Договорились о необходимости с 2023 по 2025 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как мне докладывает профильный вице-премьер, утроили в этом году. Но что меня удивляет: все поломано, все изломано, спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Или вы ходите выдать желаемое за действительное? Не получится", - подчеркнул Президент.

Леонид Заяц подтвердил эту информацию.



"Утроили. Но что меня удивляет исходя из ваших писаний: все поломано, все изломано, из сотни траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что его настораживает работа правительства по некоторым направлениям, отдельные принципиальные поручения Президента так и остались невыполненными. "Это что, практикой становится правительства? Это недопустимо. Со мной это не прокатит", - предупредил он.

Возвращаясь к теме мелиорации, Александр Лукашенко напомнил, что губернаторы обязались ввести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тыс. га земель. Решения на уровне главы государства по финансированию мелиоративных работ и закупке техники приняты, причем еще в середине года. "Мы тремя пальцами собрали со всех сфер и отраслей денежные ресурсы и предоставили для мелиорации. Однако, как мне докладывают, в отдельных областях ситуация с выполнением далека от идеальной", - обратил внимание Президент.

Для ее исправления правительство с облисполкомами инициируют изменение структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культуртехнической мелиорации. На это Александр Лукашенко заметил, что культуртехника и мелиорация хоть и похожи, но разные вещи. В первом случае речь идет просто о приведении в порядок сельскохозяйственных угодий, например вырубке кустарника. Поэтому Президент недоумевает, как мелиорацию можно подменять подобным видом работ.

"Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственные угодья серьезным образом, вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, перекинуть на вырубку кустарников. Так вот мое решение: кустарники, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА) будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия - культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положено по науке", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что его поражает отношение ответственных должностных лиц к этим вопросам. "Мною именем революции принято решение по финансированию этих работ. Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что 8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земельных ресурсов? Так у нас же простаивают как минимум полмиллиона гектар (больше даже) - то, что мы наметили по мелиорации. Надо спасти то, что сегодня можно и нужно спасти", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Глава государства также недоволен проведенными мелиоративными работами в отдельных регионах. По его словам, в это были вложены большие деньги, однако нужных результатов не достигнуто: вода как стояла, так и стоит.

"На более чем 10 тысячах гектаров (перечень по областям: Гродно - 2,2 тыс. га, Витебская и Могилевская области - почти по 5 тыс. га) предлагаете провести не реконструкцию мелиоративных систем, а работы по уборке кустарников, очистке каналов, раскорчевке и другое. Так корчуйте, какие вам деньги!" - потребовал Президент.

Он подчеркнул, что содержать мелиоративные каналы в чистоте и порядке, вовремя обслуживать, чтобы каждый клочок земли был в севообороте, - это святая обязанность собственника (предприятий мелиоративных систем и сельхозорганизаций). "По какой причине это не сделано? И мне не надо констатация фактов, Василий Николаевич. Вы знаете, что надо делать", - обратился глава государства к председателю КГК Василию Герасимову.

Совет Министров ссылается на высокую степень износа траншеекопателей и отсутствие проектной документации на всю площадь реконструкции мелиоративных систем.

"Что же это за проблема взять старую документацию? Я же вас не толкаю новые мелиоративные системы осваивать. А те, которые были освоены в советские времена, нужно восстановить. Все, не надо больше лезть в леса и болота! Восстановите эти полмиллиона гектар, потом будем вести разговор. Проектной документации у них не хватает канал очистить, который зарос кустарником, черт знает чем, и уложить дрену от лужи на полях в канал. Хотя бы это для того, чтобы можно было распахивать эти площади. По-хозяйски подойти", - потребовал Александр Лукашенко.

По данным правительства, в стране есть 101 траншеекопатель, из которых 99 полностью самортизированы.

"Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или сам посчитал?" - уточнил Президент у премьер-министра.

"Каждый, конечно, не проверяли", - ответил Роман Головченко.

"Так не подписывай то, что не проверял. Позови их и скажи, как можно с сотней, которые неисправны, в три раза увеличить объемы. Это же на поверхности", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее неоднократно ставил задачи по восстановлению сельскохозяйственной техники. Как показала практика, ремонт машин обходится в два-три раза дешевле покупки новых. Когда речь идет о сотнях тысяч долларов, экономия получается существенная. Так, новый комбайн стоит примерно $520 тыс., а восстановление обходится в $200 тыс.

"Все должно быть восстановлено и работать! - потребовал Президент. - Год назад я поручал провести инвентаризацию мелиоративной техники, принять все необходимые меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности. Когда будет результат?"

"Если в апреле месяце не начнут работать эти все траншеекопатели, которые там должны быть на учете, - всех посадить. Публично вас предупреждаю, - поставил задачу руководству КГК глава государства. - Сотни тысяч рублей в землю закопаны и разобраны! Еще раз подчеркиваю: легче восстановить и отремонтировать эту технику (дешевле будет), чем произвести новую. А если надо произвести десяток-полтора траншеекопателей - произведите".

В январе Президенту докладывали, что на основании заявок мелиоративных организаций утвержден план производства специализированной техники компании "АМКОДОР" и создания сервисных центров по ее гарантийному обслуживанию. "Где это? - спросил Александр Лукашенко. - Вы же приходили и плакались за "АМКОДОР" вместе с Головченко: помочь надо, деньги выделить. Мы куда деньги выделяем? Слишком много там болтовни, а мало дела!"

Как доложил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, в этом году осталось поставить 6 траншеекопателей. До нового года они все будут переданы в хозяйства, заверил он.

Однако у Президента другая информация. "Из запланированных к поставке на 2023 год 188 единиц "амкодоровской" техники на 12 декабря поставлено 64 - третья часть. Что ты мне рассказываешь? Многоковшовых траншеекопателей из того же плана - только один из 14. Один! Я тебя предупреждаю последний раз", - сказал он.

"Насколько обоснованы вообще ваши подходы к изменению структуры мелиоративных работ в контексте госзадачи по масштабной реконструкции мелиоративных систем до 2025 года? Главный вопрос, на который мы должны ответить", - резюмировал Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался у премьер-министра, каким он видит состояние дел в сфере мелиорации. Глава государства отметил, что с воздуха часто знакомится с темпами работ на земле. По словам Александра Лукашенко, если вокруг его малой родины, в Шкловском районе, все приведено в порядок, то в других регионах есть много проблем.

"Я вас уже предупреждал. Меня убивает то, что вы показухой занимаетесь. Я же по всей стране летаю и вижу, где вы работаете, где - нет. Отсюда родилась эта мелиорация, отсюда я понимаю, что эти земли надо спасти. Нам надо это спасти и сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать, - подчеркнул белорусский лидер. - Но вы работаете как временщики".

Роман Головченко заявил, что у него складывается тяжелое впечатление от положения дел в этой отрасли. Он отметил, что последние лет десять мелиорации не уделялось должного внимания, в результате чего было расформировано подразделение в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, которое курировало эти вопросы, а областные мелиоративные организации оказались в свободном плавании. Сейчас правительство занимается реанимацией всей этой системы.

"Первое, с чем столкнулись, - это укрепление материально-технической базы организаций. Где-то было вообще все развалено, то есть техника под забором. Не было объемов работ, соответственно люди разбежались", - сказал глава правительства.

"Кто ответил?" - спросил Президент.

По словам премьер-министра, около 100 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 человек уволены по дискредитирующим обстоятельствам, возбуждено 13 уголовных дел.

"Вы наказали - уволили. А они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются. Невозможно такое?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Возможно", - согласился Роман Головченко.

"Вот в этом стиль вашей работы. Мы тут решение приняли, а там что? Это называется "временщики", - еще раз подчеркнул Президент.