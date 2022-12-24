Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС в подмосковном Звездном городке

Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Россию. В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги посещает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Речь идет о перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.



Александр Лукашенко в Звездном городке сначала направился в здание с центрифугой. Там как раз проходила тренировка одной из претенденток в космонавты от Беларуси. Как девушка справляется с перегрузками, глава государства наблюдал на мониторе. А позже пообщался с ней лично.

Ожидается, что Александр Лукашенко познакомится и с другими кандидатами от нашей страны, а также ему расскажут о системе отбора и подготовки космонавтов. В настоящее время на базе центра проходят отбор претенденты на полет в космос от Беларуси. Это шесть девушек.





6 девушек проходят отбор на полет в космос от Беларуси





МаксимХарламов, начальникЦентраподготовкикосмонавтов имени Ю. А. Гагарина:

Медицинская комиссия выдаст соответствующие рекомендации 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными кандидатами. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос.

Также Президенту показали гидролабораторию - большой специальный бассейн для тренировок космонавтов. И подробно рассказали о самом процессе погружения и особенностях оснащения космонавтов. Штатный скафандр весит 120 килограммов.