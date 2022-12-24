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Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС в подмосковном Звездном городке
Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Россию. В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги посещает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Речь идет о перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.
Александр Лукашенко в Звездном городке сначала направился в здание с центрифугой. Там как раз проходила тренировка одной из претенденток в космонавты от Беларуси. Как девушка справляется с перегрузками, глава государства наблюдал на мониторе. А позже пообщался с ней лично.
Ожидается, что Александр Лукашенко познакомится и с другими кандидатами от нашей страны, а также ему расскажут о системе отбора и подготовки космонавтов. В настоящее время на базе центра проходят отбор претенденты на полет в космос от Беларуси. Это шесть девушек.
6 девушек проходят отбор на полет в космос от Беларуси
МаксимХарламов, начальникЦентраподготовкикосмонавтов имени Ю. А. Гагарина:
Медицинская комиссия выдаст соответствующие рекомендации 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными кандидатами. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос.
Также Президенту показали гидролабораторию - большой специальный бассейн для тренировок космонавтов. И подробно рассказали о самом процессе погружения и особенностях оснащения космонавтов. Штатный скафандр весит 120 килограммов.
Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС и тепло пообщался с космонавтами.
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