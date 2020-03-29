"Всепогодная дружба". Президент встретился с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином

Высокий уровень партнерства Беларуси и Китая называют "всепогодной дружбой". Имеются в виду, конечно, не климатические изменения, а устойчивость наших связей. Они пронизывают все сферы: политику, дипломатию, экономику, социальное развитие и культуру. Совместные проекты гарантированно выстоят в тяжелых условиях. Мало того, есть все возможности еще и прибавить до конца года.



В частности, об этом на неделе во Дворце Независимости шла речь на встрече Президента с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином. Подробно обсуждались проекты, которые сегодня успешно переживают стресс-тест на прочность и те, что добавят в копилку сотрудничества.



Китайская сторона разделяет этот оптимизм, и на то есть веские основания. Так, в конце прошлой недели в наш совместный «Великий камень» зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. Новый инвестор будет заниматься научными разработками в автомобильной отрасли. И это именно то, ради чего создавался "Великий камень" - новые технологии приходят в нашу страну, инновационный продукт поставляется на экспорт.



Конечно, не обошли стороной и совместную борьбу с эпидемией - страны обмениваются опытом и в этой сфере и демонстрируют миру главный тезис: вирус можно победить, если работать грамотно, точечно и слаженно, без паники.



