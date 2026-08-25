Встреча Лукашенко и Мантурова: союзная экономика, авиация и взаимная поддержка Беларуси и России

Краткий пересказ от ИИ

Союзная повестка в центре внимания во Дворце Независимости. Президент провел встречу с первым зампредседателя правительства России. Центральное место - экономике, в частности развитию промышленного сектора.

Лукашенко: Мы считаем за честь сотрудничать с Россией

Александр Лукашенко актуализировал тему совместного производства самолета "Освей", а также заявил о планах встретиться с президентом и премьер-министром России.

"Благодарен за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси, по автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был. Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас - приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолетов. Кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. Поэтому он призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом, отметил Александр Лукашенко, речь не только о сфере промышленности.

Денис Мантуров о достижениях в промышленной политике Союзного государства

"Александр Григорьевич, Вам огромный привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина, от Михаила Владимировича Мишустина", - обратился к главе белорусского государства первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров. - Хочу заметить, что по результатам прошлого года 65 % в двусторонних белорусско-российском поставках составила именно промышленная продукция. Это действительно является основой любой экономики. Самое важное, что нужно отметить: не только торговля является основой сегодня, но именно тесные кооперационные связи, которые мы провязали на протяжении последних лет, в том числе и нормативной базой".

Денис Мантуров награжден орденом Дружбы народов

Состоялась и важная торжественная деталь встречи. Александр Лукашенко наградил Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Он удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества и укрепление технологического суверенитета Союзного государства.

Взлет в авиастроении Союзного государства

Опытный образец самолета "Освей" появится уже в следующем году, а к концу 2029-го завершат его сертификацию.

Денис Мантуров:

"Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов, в том числе окраска в Минске, созданы хорошие возможности для этого. Мы сегодня движемся по тому графику, который откорректирован. В следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. Рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь на рынке Беларуси, России. Рассчитываем и в третьи страны поставлять".

В 2025 году товарооборот между Беларусью и Россией составил 62 млрд долларов и увеличился более чем на 6 % по сравнению с 2024-м. Наша страна входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров России, занимая первое место среди стран СНГ по уровню взаимной торговли.