Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина стала девятой с начала года

V Форум регионов Беларуси и России, безусловно, центральная тема уходящей недели и событие года для Союзного государства! К этому масштабному саммиту обе страны тщательно готовились, и не только с организационной точки зрения (а все гости отмечали, как радушно принимал Могилев), но и в плане отшлифовки шероховатостей и реализации договоренностей после сентябрьских переговоров президентов в Сочи.

Кстати, теперешняя встреча для Александра Лукашенко и Владимира Путина стала девятой с начала года, кроме того, лидеры за это время еще и семь раз созванивались. По частоте контактов идут на рекорд. Впрочем, чтобы Союзное государство работало как часы, эти самые часы нужно сверять постоянно.

Мероприятия Форума регионов растянулись на несколько дней: ярмарки, секции по направлениям, совет делового сотрудничества и многое другое. Кульминацией стало пятничное пленарное заседание, главной темой которого было развитие регионального сотрудничества. Но красной нитью всех встреч стал общий дух единства белорусов и россиян. И где, как не на могилевской земле, у восточных ворот Беларуси, говорить об этом единении?

Политика, экономика... В межгосударственных отношениях это, конечно, важные сферы, но вряд ли в них можно добиться успеха без отношений партнерских и дружеских. Именно такие уже давно сложились между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Подтверждают это кадры, снятые как раз на родине нашего Президента - в Александрии. Там, в родных местах, где прошла юность, и в доме, с которым связаны самые теплые воспоминания, принимают только самых близких друзей.

Отношение белорусского лидера к родной земле всем известно. Здесь дом, в котором прошло детство, школа, где не только учился, но и позже преподавал, здесь поля хозяйства, которым руководил. Впрочем, у хорошего хозяина во всем заметен порядок. Ухоженные пашни, благоустроенные улицы, по которым Александр Лукашенко провез Владимира Путина на раритетном ГАЗ-69, восстановленная криница, которую основал дедушка Президента Трофим. Этой весной Александр Лукашенко и сам принимал участие в субботнике, после зимы наводили порядок на родной земле. Кстати, Трофимова криница - место популярное и у российских туристов из-за целебных свойств воды, которой Александр Лукашенко угостил Владимира Путина.