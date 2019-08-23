Встреча Александра Лукашенко с Сергеем Румасом

Экономическая ситуация в стране, зарплаты, вопросы интеграционных объединений и развитие сотрудничества с рядом стран. Эти темы Президент Беларуси сегодня обсудил на встрече с премьер-министром. Главу государства интересовала ситуация в отношениях с Россией, как выполняются договоренности, достигнутые во время июльской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Говорили и о поставках белорусских товаров в Грузию. Напомнил наш Президент о поручении вывести на достойный уровень заработок низкооплачиваемых категорий работников. Сергей Румас доложил Главе государства, что на этом вопросе правительство сейчас делает основной упор. Вместе с тем средний уровень зарплат по стране подрос.

