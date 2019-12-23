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Встреча Александра Лукашенко во Дворце Независимости с управляющим делами Президента
Встреча во Дворце Независимости с управляющим делами Президента. Виктор Шейман рассказал о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управделами. Тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее. Так, ждут неплохую выручку по году. Оборот внешней торговли товарами и услугами - более 300 миллионов долларов. В три раза сокращено количество убыточных предприятий. Виктор Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж. Учитывая то, что Виктор Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, во время встречи у Президента обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.
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