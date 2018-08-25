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Встреча лидеров Беларуси и России в Сочи прошла в дружеской, искренней и доверительной обстановке
Все домыслы о недосказанности, неопределенности и формальности диалога президентов - не более чем домыслы.
Об этом сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу подробно рассказал один из двух участников диалога тет-а-тет на высшем уровне Александр Лукашенко. Как подчеркнул Президент, главным результатом переговоров в резиденции Бочаров Ручей стала договоренность в ближайшее время провести встречу в широком формате - с участием премьер-министров и членов правительств двух стран, на которой будут сняты все, увы, не новые для двусторонних отношений трения в экономике и торговле. Важно, что инициатором такого широкого и подробного формата выступил Президент России Владимир Путин.
Что еще обсуждалось в Сочи в закрытом для прессы формате? Президенты подробно обсудили международную повестку от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел. Как отметил Президент, для Беларуси крайне важна и чувствительна позиция России в мире, она напрямую влияет на нашу экономику. Вопреки расхожему мнению в прессе лидеры не касались тем нефти, газа и кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития - решения по ним уже приняты и должны исполняться. При этом Президент Беларуси озвучил такие узкие места в союзной повестке, как блокирование поставок белорусского продовольствия, дискриминация совместных предприятий в вопросе уплаты утилизационного сбора, квотирование, а, по сути, вытеснение отечественных автоперевозчиков. Плюс вопрос реальной стоимости строительства Белорусской атомной станции и председательства в ОДКБ. Нынешний глава Юрий Хачатуров - под следствием в Армении.
Ответил Александр Лукашенко и на горячую тему последних дней - назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича. Его кандидатура была согласована лидерами заранее, и наш Президент назвал дипломата весомой и масштабной фигурой, которая должна содействовать развитию двусторонних отношений.
Это только фрагмент обстоятельного интервью белорусского Президента. О реальном восприятии Беларуси в России и российских решений в нашей стране, об исполнительской дисциплине по решениям союзного уровня и союзной важности. И еще о противоречивой политической фигуре Дональда Трампа, глубоком символизме во взаимоотношениях Александра Лукашенко и Владимира Путина, включая личные подарки, и том, как на самом деле работают "приводные ремни" большой политики, экономики и дипломатии. Эксклюзив из Сочи и абсолютная откровенность белорусского Президента - в "Главном эфире". Завтра на "Беларусь 1" в 9 часов вечера.
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