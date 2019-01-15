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Александр Лукашенко: Беларусь всегда была для Турции надежным другом и партнером
Беларусь всегда была для Турции надежным другом и партнером. Приверженность этому курсу в экономике, торговле и военно-техническом сотрудничестве сегодня высказал Александр Лукашенко.
Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента с министром национальной обороны Турецкой Республики. Глава государства отметил, что в Беларуси очень внимательно наблюдают за действиями Вооруженных сил Турции. А также высоко оценил эффективность и плановость действий турецкой армии. К слову, военно-техническое сотрудничество между странами постоянно развивается. Сейчас прорабатывается ряд перспективных проектов. Один из них касается белорусских спутниковых технологий. Столичный завод "Пеленг" уже направил в Турцию предложения по созданию целевой аппаратуры для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Еще одно перспективное направление - поставка средств противовоздушной обороны.
Беларусь и Турция поддерживают тесный контакт на самых разных уровнях, в том числе высшем. Александр Лукашенко был в Турции четырежды в рамках работы на крупных саммитах. А в ноябре 2016 состоялся официальный визит президента Турции в Беларусь. Взаимный товарооборот в последние годы стабильно у отметки в миллиард долларов США. В нашей стране работает более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Эта страна наряду с Азербайджаном - один из ключевых партнеров Беларуси в Азиатском регионе.
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