Александр Лукашенко: Беларусь всегда была для Турции надежным другом и партнером

Беларусь всегда была для Турции надежным другом и партнером. Приверженность этому курсу в экономике, торговле и военно-техническом сотрудничестве сегодня высказал Александр Лукашенко.

Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента с министром национальной обороны Турецкой Республики. Глава государства отметил, что в Беларуси очень внимательно наблюдают за действиями Вооруженных сил Турции. А также высоко оценил эффективность и плановость действий турецкой армии. К слову, военно-техническое сотрудничество между странами постоянно развивается. Сейчас прорабатывается ряд перспективных проектов. Один из них касается белорусских спутниковых технологий. Столичный завод "Пеленг" уже направил в Турцию предложения по созданию целевой аппаратуры для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Еще одно перспективное направление - поставка средств противовоздушной обороны.

