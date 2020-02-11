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Встреча Президента с руководством крупнейших СМИ
Информационный суверенитет как атрибут и право государства, фактор безопасности и шанс не утонуть в бурлящем мире фейков, манипуляций и постправды. Эти и другие темы сегодня были в центре внимания Президента. В ходе разговора во Дворце Независимости с руководителями основных государственных СМИ обсуждалась политическая тактика и информационная стратегия государства, строительство медиацентра, а также создание нового новостного канала. Предполагается, что он начнет работу в конце этого года или в начале следующего. Президент предупредил о нарастании угроз в белорусском медиаполе.
Новый посол Беларуси собирается в Китай
Тему фейков и недостоверной информации затронул Глава государства и чуть позже на встрече с дипломатом ключевого для Беларуси направления. Николай Снопков готовится возглавить диппредставительство Беларуси в Китае. Эта страна сейчас переживает непростые времена в связи со вспышкой коронавируса. Она, конечно, сдетонировала и на мировом информационном поле. Достоверные новости, когда надо поддержка, чистый и открытый контакт с КНР - напутствие новому послу нашей страны.
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