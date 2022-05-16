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Встреча президентов Беларуси и России состоялась в Кремле без протокольной съемки

В Кремле состоялась двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, но, согласно решению лидеров, без протокольной съемки. Актуальные вопросы политики обсуждализа закрытыми дверями.

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