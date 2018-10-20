Встречу с Александром Лукашенко студенты бурно обсуждали весь сегодняшний день

О белорусском образовании, международной политике и личном. Накануне в Гродно состоялась встреча Президента со студентами сразу трех вузов - медицинского, аграрного и купаловского университета. Как водится в таких случаях, общение с молодежью вышло далеко за рамки протокола. Главе государства задавали прямые вопросы и получали откровенные ответы. Максимум открытости - именно такой формат встречи определил Александр Лукашенко. В итоге разговор получился обстоятельным и искренним. В перерывах между занятиями встречу с Президентом студенты бурно обсуждали и весь сегодняшний день.

Впечатления участников разговора собрал Юрий Карнелович. Студентка купаловского университета Дарья Глинская по роду своей будущей профессии практически каждый день общается с новыми людьми. В студенческом медиацентре девушка ведет телевизионные программы, готовит сюжеты, снимает репортажи. Однако, чтобы задать вопрос Главе государства, собиралась с мыслями несколько недель. Дарью пригласили на встречу с Президентом. Волнение, признается, очень сильное, но и ответственность не меньшая.

Формат встречи студентов с Главой государства всегда подразумевает максимум открытости. Живое общение позволяет узнать чем сегодня живет молодежь.

На встрече с Президентом в этом зале присутствовало более 80 человек. Это студенты трех гродненских вузов - медицинского, аграрного и университета имени Янки Купалы. Не все вопросы прозвучали, но все они обязательно будут переданы Главе государства.

Молодых людей интересовали вопросы из самых разных сфер. От важности высшего образования и гарантированного первого места работы до международной политики. Были и конкретные просьбы. Так, в купаловском университете только 30% студентов обеспечены местами в общежитиях. Решить проблему может строительство нового здания. Реакция Президента мгновенная - долгожданному общежитию быть.



Новое общежитие появится здесь, на пересечении улиц Дзержинского и Дубко. Это практически самый центр Гродно. Здесь хорошее транспортное сообщение. Да и основные университетские корпуса находятся в шаговой доступности.

Университет имени Янки Купалы - ведущий вуз региона. Здесь активно развивают практико-ориентированное обучение. Десятки разработок и ноу-хау уже внедрены на производствах и в школах. После введения в регионе безвизового режима студенты активно осваивают и туристическую сферу. Создали мобильный путеводитель для иностранцев.

О перспективных методах и направлениях обучения шла речь и на встрече с Главой государства. Президент поддержал стремление вузов внедрять новые технологии и самим производить конкурентоспособный продукт. Были и личные вопросы.

Всего же общение длилось несколько часов, а послушать Главу государства могли не только присутствующие в зале. Онлайн-трансляция диалога была организована в нескольких аудиториях купаловского университета.