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Встречу с Александром Лукашенко студенты бурно обсуждали весь сегодняшний день
О белорусском образовании, международной политике и личном. Накануне в Гродно состоялась встреча Президента со студентами сразу трех вузов - медицинского, аграрного и купаловского университета. Как водится в таких случаях, общение с молодежью вышло далеко за рамки протокола. Главе государства задавали прямые вопросы и получали откровенные ответы. Максимум открытости - именно такой формат встречи определил Александр Лукашенко. В итоге разговор получился обстоятельным и искренним. В перерывах между занятиями встречу с Президентом студенты бурно обсуждали и весь сегодняшний день.
Впечатления участников разговора собрал Юрий Карнелович. Студентка купаловского университета Дарья Глинская по роду своей будущей профессии практически каждый день общается с новыми людьми. В студенческом медиацентре девушка ведет телевизионные программы, готовит сюжеты, снимает репортажи. Однако, чтобы задать вопрос Главе государства, собиралась с мыслями несколько недель. Дарью пригласили на встречу с Президентом. Волнение, признается, очень сильное, но и ответственность не меньшая.
Формат встречи студентов с Главой государства всегда подразумевает максимум открытости. Живое общение позволяет узнать чем сегодня живет молодежь.
На встрече с Президентом в этом зале присутствовало более 80 человек. Это студенты трех гродненских вузов - медицинского, аграрного и университета имени Янки Купалы. Не все вопросы прозвучали, но все они обязательно будут переданы Главе государства.
Молодых людей интересовали вопросы из самых разных сфер. От важности высшего образования и гарантированного первого места работы до международной политики. Были и конкретные просьбы. Так, в купаловском университете только 30% студентов обеспечены местами в общежитиях. Решить проблему может строительство нового здания. Реакция Президента мгновенная - долгожданному общежитию быть.
Новое общежитие появится здесь, на пересечении улиц Дзержинского и Дубко. Это практически самый центр Гродно. Здесь хорошее транспортное сообщение. Да и основные университетские корпуса находятся в шаговой доступности.
Университет имени Янки Купалы - ведущий вуз региона. Здесь активно развивают практико-ориентированное обучение. Десятки разработок и ноу-хау уже внедрены на производствах и в школах. После введения в регионе безвизового режима студенты активно осваивают и туристическую сферу. Создали мобильный путеводитель для иностранцев.
О перспективных методах и направлениях обучения шла речь и на встрече с Главой государства. Президент поддержал стремление вузов внедрять новые технологии и самим производить конкурентоспособный продукт. Были и личные вопросы.
Всего же общение длилось несколько часов, а послушать Главу государства могли не только присутствующие в зале. Онлайн-трансляция диалога была организована в нескольких аудиториях купаловского университета.
На память студенты подарили Главе государства альбом с гравюрами, связанными с Гродно. А всем участникам встречи о душевном разговоре будет напоминать фотография с Президентом.
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