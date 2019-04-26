Второй день рабочего визита Александра Лукашенко в Китай

"Пояс и путь": глобальная китайская инициатива в эти дни собрала в Пекине глав государств и правительств из 40 стран. Это уже второй Форум международного сотрудничества. Всего за 5 лет более 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашения о совместной реализации инициативы. Причем наша страна одна из первых оценила и поддержала идею по созданию транснациональных торговых коридоров. И сегодня Беларусь - главный европейский логистический хаб грандиозного китайского проекта. По личному приглашению лидера КНР Си Цзиньпина в Пекин прилетел Президент Беларуси.Александр Лукашенко принял участие в работе сессии на высшем уровне и внес конкретные предложения по развитию глобальной инициативы и углублению сотрудничества на евразийском пространстве. Система международной торговли должна быть равноправной и прозрачной. И только сообща можно значительно расширить экономическое сотрудничество и снять существующие барьеры. Бороться с трудностями в одной отдельно взятой стране - все равно что решить проблему с пробками на отдельно взятом перекрестке. Эта метафора белорусского лидера как нельзя лучше характеризует проблемы, с которыми неизбежно сталкиваются настолько масштабные инициативы. "Один пояс и один путь" - ключевой проект для Беларуси. И он уже приносит реальные дивиденды. Это проекты, которые реализуются как на территории нашей страны, так и на всем новом Шелковом пути. Конечно, политики используют такие форумы, чтобы провести и двусторонние переговоры. Вчера у Александра Лукашенко состоялась встреча с высшим руководством Китая и Президентом Узбекистана. А сегодня - и с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Подробности большого дня большой политики в Пекине - в репортаже Натальи Бреус. Трафик в 20-миллионном Пекине в эти дни напряженный. Помимо местных жителей и туристов - многочисленные делегации, вип-кортежи первых лиц. Усилены меры безопасности, в центре города периодически перекрывают движение. Все-таки на Форум международного сотрудничества прибыли почти 40 мировых лидеров. II Форум "Пояс и путь" наш Президент назвал нужной площадкой для регулярных встреч единомышленников.







Беларусь одна из первых включилась в выстраивание экономических коридоров между Востоком и Западом

Если в двух словах, то взаимная поддержка - это то, что можно сегодня сказать про Минск и Пекин. Градус интереса к инициативе по развитию глобального торгового пути Китай поддерживает инвестициями и рекламой на весь мир. Приехали глава МВФ Кристин Лагард и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ну а всего - 5 000 гостей. Все понимают: этот проект КНР может изменить ландшафт Большой Евразии. Как когда-то Шелковый путь - и наглядное напоминание прямо в медиацентре. "И дай и лу" - так по-китайски звучит "Пояс и путь". На время саммита это магическая фраза - пароль, который открывает здесь в Пекине почти все двери. И журналисты ею иногда пользуются, чтобы, например, проехать по периодически перекрытым дорогам столицы. К форуму приковано большое внимание прессы. Международный медиацентр похож на интернациональный муравейник. Именно отсюда журналисты следят за заявлениями политиков. "Посеем семена сотрудничества - соберем плоды развития". Так по-философски высказался китайский лидер, выступая на открытии форума.



В основе концепции "Один пояс и один путь" идея улучшить существующие и создавать новые торгово-транспортные коридоры

Которые нитями связывают страны Азии, Европы и Африки. Ведь порты, автодороги, железнодорожные магистрали - кровеносная система мира. Конечно, Пекин преследует свои цели - способствовать своим торговым отношениям с регионами мира. Но выгоду может получить не только Китай. Более 150 стран и международных организаций подписали с КНР соглашения о сотрудничестве в этой связи. Реальность такова, что без взаимодействия с другими странами развиваться сегодня невозможно. Современные технологии делают мир компактным. Расстояние уже давно не преграда, как это было во времена создания Шелкового пути. На площадке глобального мирового форума в Пекине Александр Лукашенко с сожалением констатирует, что торговые барьеры, увы, не помогают экономике. Риторику белорусского Президента на форуме отличала предельная конкретика, никакой воды. Только о четких шагах, которые нужно сделать, чтобы экономические коридоры работали эффективнее. Александр Лукашенко смотрит на шаг вперед, говоря, например, о том, что Шелковый путь в ХХІ веке должен быть цифровым.







Торговый путь должен сопровождаться современной инфраструктурой

Это, по сути, то, чем занимаются в Беларуси. А как иначе, если хочешь выжать максимум из своего положения на перекрестке путей с востока на запад. Участие в глобальной инициативе "Один пояс и один путь" уже приносит Беларуси дивиденды. Ну, например, в несколько раз за последние несколько лет выросли контейнерные перевозки через нашу страну. Живые деньги! Обеспечиваем надежный транзит, но и пользуемся этой возможностью для развития поставок в белорусско-китайской торговле. А реальным примером сопряжения экономических интересов Европы и Азии стал "Великий камень". Наиважнейший проект для Минска и Пекина. Как раз в эти дни резидентов в индустриальном парке прибавилось - теперь их 44. Но будет больше. На приток новых рассчитывают уже этим летом - после июльского регионального форума в "Великом камне". Именно Минску Пекин передает эстафету в каком-то смысле. Ждут представителей полутысячи компаний.

"Продвигая свои интересы, товары, технологии, Китай не будет закрываться от партнеров"

Один из месседжей, которые прозвучали сегодня миру: "Продвигая свои интересы, товары, технологии, Китай не будет закрываться от партнеров". А рынок их большой и перспективный. И для нас. Китай открывается Беларуси - выросла общая торговля. В том числе из-за постепенного снятия барьеров для белорусской продукции. Доступ на китайский рынок накануне получили еще пять наших молочных предприятий. Это только одно из 2 десятков соглашений, которые заключила белорусская делегация в Пекине. Переговоры лидеров проходили в напряженный период проведения саммита, но основные моменты обсудили. Учитывая, сколько руководителей стран было сегодня в Пекине, то неудивительно, что то и дело появлялись заметки о двусторонних встречах. Некоторые из них прошли на ногах. А кто-то смог основательно поговорить.







Ускорить сотрудничество в ближайшие год-два намерены Минск и Белград

Встреча Александра Лукашенко с президентом Сербии стала возможностью обсудить совместные планы. Вучич бывал в Минске еще премьером. Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Сербию. Это может произойти уже в этом году. В прошлом году товарооборот Беларуси и Сербии чуть не дотянул до 150 миллионов долларов, да бывало и больше. Так вот совместные предприятия помогут прибавить. И сегодня в Пекине Александр Лукашенко встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. С этой страной Персидского залива постоянно поддерживают политические контакты. Постепенно в Беларусь приходят эмиратские инвесторы. Например, один из них взялся за строительство гостиничного комплекса.

В 2020-м в Дубае пройдет международная выставка "Экспо"

Это подходящее место для презентации возможностей страны. Впрочем, возможность - это определяющее слово всех прошедших в Пекине переговоров. Как говорится, воспользуйся ей, и тогда не придется жалеть о несделанном.





