"Вы - лучшее, что у нас есть" - Лукашенко вручил белорускам госнаграды

В адрес наших прекрасных женщин продолжают звучать самые добрые слова, слова восхищения и признательности. 8 Марта продолжается. Александр Лукашенко 10 марта вручил государственные награды белорускам. Большинство удостоено ордена Матери. Этими женщинами можно только восторгаться, они родили и воспитали 5 и более детей.

Огромный труд и все это на хрупких женских плечах. Впрочем, это не мешает строить карьеру, добиваться успехов в различных сферах и находить время для хобби. Среди награжденных педагоги, спортсменки, артистки, врачи, многие занимают руководящие посты. Глава государства поздравил прекрасных дам с праздником и назвал их олицетворением нашей любимой Беларуси.

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8 Марта - это в первую очередь праздник восхищения нашими женщинами. Просто за то, что они у нас такие есть. И если в других странах делают акцент на правах, намекая на историю праздника, то в Беларуси с этим точно нет никаких проблем. В стране созданы все условия для реализации - женщины у нас и в руководстве страны, и возглавляют крупнейшие предприятия. А у кого-то другая непростая работа - быть мамой.

"Быть мамой - очень тяжелый труд. Но быть мамой - это большое счастье, потому что маленькие дети - это счастье", - поделилась многодетная мама Анастасия Козловская.

Анастасия Козловская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4d80451-067f-43f5-92e5-7ea60127f375/conversions/0bf1d4bd-4942-4292-9367-f74a26b0afcb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4d80451-067f-43f5-92e5-7ea60127f375/conversions/0bf1d4bd-4942-4292-9367-f74a26b0afcb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4d80451-067f-43f5-92e5-7ea60127f375/conversions/0bf1d4bd-4942-4292-9367-f74a26b0afcb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4d80451-067f-43f5-92e5-7ea60127f375/conversions/0bf1d4bd-4942-4292-9367-f74a26b0afcb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Такого нет даже в странах, которые называют себя суперпрогрессивными. А в Беларуси - оплачиваемый декрет до 3 лет, детские выплаты, возможность построить жилье с господдержкой под минимальный процент. Для многодетных вообще есть отдельная программа "Семейный капитал".

Елена Крень news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbebf38e-89ec-470b-8615-c121c440a1f0/conversions/1912ed5f-7790-440c-b105-76b3f264dbec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbebf38e-89ec-470b-8615-c121c440a1f0/conversions/1912ed5f-7790-440c-b105-76b3f264dbec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbebf38e-89ec-470b-8615-c121c440a1f0/conversions/1912ed5f-7790-440c-b105-76b3f264dbec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbebf38e-89ec-470b-8615-c121c440a1f0/conversions/1912ed5f-7790-440c-b105-76b3f264dbec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Крень, многодетная мама:

"Спасибо большое государству. Мы приобрели с господдержкой 4-комнатную квартиру. Конечно, сами бы мы не насобирали, не купили бы. Это большая поддержка. Пособие тоже сейчас хорошее стало, хватает".

История семьи Крень, где пятеро детей

Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в гости к многодетной маме. Посмотреть на настоящие будни и узнать, каково это, воспитывать сразу пятерых. Старшей Кире - 15, а самому младшему Матвею скоро 2. В большой семье без порядка и дисциплины никуда. Все друг за друга, а супруг - надежное плечо. История про "дерево, дом и большую семью" - воплощенная мечта.

Дмитрий Крень, многодетный отец:

"Обживаемся всем составом, вместе проводим время, разные мероприятия, горочки, качели, батуты".

Каждая из этих красивых женщин успешна по-своему. Характер, выдержка, умение принимать решения, не скрывают, что настоящие трудоголики. Сегодня очень волновались. Событие важнейшее, но Президент добавил уверенности.

"Я думал, как вас назвать, начиная свое обращение к вам, и абсолютно убежден, что сделал правильный выбор. Дорогие красавицы! Сегодня во Дворце Независимости царит удивительная атмосфера весны, красоты, радости, потому что в гостях вы, - заметил Президент. - У нас было несколько вариантов награждения женщин. Но я подумал, чтобы продлить праздник, хотя бы для вас, мы сделаем это на день позже. Думаю, что не ошиблись".

Каждому свое. Одни выбрали карьеру, другие полностью посвятили себя материнству. Хотя и совмещать все у наших женщин тоже неплохо получается.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc63c5fa-4df9-44fd-b3fe-2b36ae9fc48d/conversions/942bbaa9-2f31-49d4-ba9c-b1963badc815-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc63c5fa-4df9-44fd-b3fe-2b36ae9fc48d/conversions/942bbaa9-2f31-49d4-ba9c-b1963badc815-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc63c5fa-4df9-44fd-b3fe-2b36ae9fc48d/conversions/942bbaa9-2f31-49d4-ba9c-b1963badc815-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc63c5fa-4df9-44fd-b3fe-2b36ae9fc48d/conversions/942bbaa9-2f31-49d4-ba9c-b1963badc815-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко:

"Вы подарили жизнь и достойно воспитали пятерых и более детей. Преклоняюсь перед вами, потому что знаю, что такое воспитывать ребенка. Это настоящий ежедневный подвиг. Бессонные ночи, бесконечные тревоги по поводу и без. Огромная гордость, когда сыновья приносят воинскую присягу. И безмерная радость, когда вы видите своих дочерей в свадебных платьях. А потом в вашу жизнь приходят внуки, оказывается, что материнское сердце не истощилось, а просто вышло на новый, бесконечный круг любви, заботы, нежности. И вот за это мы, мужики, прежде всего благодарны вам".

Многие на виду - люди публичные, это тоже особая ответственность: не подвести, обеспечить развитие своей сферы, рассмотреть таланты и передать опыт следующему поколению.

Анна Марусова, спортсмен-инструктор сборной Беларуси по стрельбе из лука:

"Я в спорте уже больше 35 лет. И с чего мы начинали, скажем, как мы выглядели как спортсмены на международной арене, как сейчас. Проделан очень большой путь, потрачено много сил и средств нашей страной, в том числе главой нашего государства. Мы видим, как он относится к спорту".

Нашим женщинам можно все, даже если они где-то хотят конкурировать с мужчинами в профессии, почему бы и нет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Белорусские женщины - настоящие труженицы. Вам покоряются любые профессиональные вершины. Вы прекрасные учителя и врачи, чуткие, душевные, понимающие, буквально ведущие за руку наших детей и молодежь. В коллективах, где руководитель женщина, обычно и дисциплина соблюдается, и показатели растут. Поэтому никогда не останавливайтесь на достигнутом. Дерзайте, ставьте перед собой самые амбициозные цели. Красота, профессионализм и доброе сердце - наилучшее подспорье в любом избранном пути".

Какими бы ни были сильными и влиятельными, все равно женщины. Некоторым сегодня очень трудно было сдержать эмоции.

"Я хочу пожелать мира и благополучия вашим семьям, здоровья, успехов во всем, что вы делаете. Пускай с каждым годом объятия ваших родных, особенно детей, становятся крепче. Будьте счастливы!", - поблагодарила Президента женщина.

Что нужно женщине? Быть счастливой! Это собирательное понятие, каждый вкладывает свой смысл. Президент сегодня сказал о том, в чем признается не каждый мужчина.

Мы, белорусские мужчины, всегда помним: вы - лучшее, что у нас есть, самое близкое и родное. Мы восхищаемся, мы дорожим вами. Если мы это не являем миру, не показываем, не верьте, что мы не дорожим вами. Просто мы этого показывать не хотим. Все хотим быть выше, первыми и так далее, забывая о том, что мы давно потеряли это первенство. Александр Лукашенко

"Я желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. А еще будьте всегда счастливы. Мы чем сможем, поможем. Но самое главное, чтобы вы не переживали своих детишек. Вот главное, что мы обязательно сделаем, пока я женский президент, мы создадим равные условия для всех детишек, для всех, где они должны быть. Но остальное уже за вами. Если будет совсем трудно, говорите", - добавил глава государства.

Ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Янки Купалы Зинаида Зубкова, считает, что очень важно, чтобы молодежь полюбила театр, этим сейчас занято старшее поколение.

Алла Борчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d41e27c-c436-4ca9-a012-ad031d453046/conversions/c156b9ba-66cb-41bb-984f-7d7452f411f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d41e27c-c436-4ca9-a012-ad031d453046/conversions/c156b9ba-66cb-41bb-984f-7d7452f411f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d41e27c-c436-4ca9-a012-ad031d453046/conversions/c156b9ba-66cb-41bb-984f-7d7452f411f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d41e27c-c436-4ca9-a012-ad031d453046/conversions/c156b9ba-66cb-41bb-984f-7d7452f411f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Калі ты патрэбен людзям, ты патрэбен дзецям. И дзе б я ні працавала, я ўсё роўна лічыла, что я настаўнік. А настаўнік - гэта вельмі адказная праца, таму што на настаўніка ўскладзена асаблівая грамадзянская місія, функцыя: і навучанне, і выхаванне маладога пакалення", - отметила учитель белорусского языка и литературы Старосельской средней школы Алла Борчук.