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"Вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше". Лукашенко поздравил с Днем знаний учащихся и педагогов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службуглавы государства.
"Традиционно, открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Ведь нынешние школьники, студенты и курсанты, постигая под началом как молодых, так и умудренных опытом педагогов азы наук и профессий, готовятся завтра взять на себя ответственность за наше Отечество. Это вам принимать эстафету у старших поколений: строить дома, сеять хлеб, создавать и осваивать современные технологии, защищать Родину. А еще хранить историческую память, культуру и традиции - основу основ жизни народа. Учитесь усердно. Убежден, вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше",
- говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что самые большие волнения на торжественных линейках, конечно, переживают первоклассники и их родители. "Пусть школа станет для вас проводником в необъятный мир знаний, истинным храмом науки, а также надежным и уютным домом, наполненным радостью новых свершений, позитивными эмоциями и улыбками настоящих друзей", - пожелал Президент.
Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем знаний
Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний.
Традиционно, открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Ведь нынешние школьники, студенты и курсанты, постигая под началом как молодых, так и умудренных опытом педагогов азы наук и профессий, готовятся завтра взять на себя ответственность за наше Отечество. Это вам принимать эстафету у старших поколений: строить дома, сеять хлеб, создавать и осваивать современные технологии, защищать Родину. А еще хранить историческую память, культуру и традиции - основу основ жизни народа. Учитесь усердно. Убежден, вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше.
Самые большие волнения на торжественных линейках, конечно, переживают первоклассники и их родители. Пусть школа станет для вас проводником в необъятный мир знаний, истинным храмом науки, а также надежным и уютным домом, наполненным радостью новых свершений, позитивными эмоциями и улыбками настоящих друзей.
Желаю всем, чтобы учебный год был успешным для отечественной системы образования, подарил множество поводов для гордости за достижения наших детей и молодежи.
Мирного неба, здоровья, терпения и удачи.
Александр Лукашенко.
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