"Вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше". Лукашенко поздравил с Днем знаний учащихся и педагогов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службуглавы государства.

"Традиционно, открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Ведь нынешние школьники, студенты и курсанты, постигая под началом как молодых, так и умудренных опытом педагогов азы наук и профессий, готовятся завтра взять на себя ответственность за наше Отечество. Это вам принимать эстафету у старших поколений: строить дома, сеять хлеб, создавать и осваивать современные технологии, защищать Родину. А еще хранить историческую память, культуру и традиции - основу основ жизни народа. Учитесь усердно. Убежден, вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше",

- говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что самые большие волнения на торжественных линейках, конечно, переживают первоклассники и их родители. "Пусть школа станет для вас проводником в необъятный мир знаний, истинным храмом науки, а также надежным и уютным домом, наполненным радостью новых свершений, позитивными эмоциями и улыбками настоящих друзей", - пожелал Президент.

Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний.

Традиционно, открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Ведь нынешние школьники, студенты и курсанты, постигая под началом как молодых, так и умудренных опытом педагогов азы наук и профессий, готовятся завтра взять на себя ответственность за наше Отечество. Это вам принимать эстафету у старших поколений: строить дома, сеять хлеб, создавать и осваивать современные технологии, защищать Родину. А еще хранить историческую память, культуру и традиции - основу основ жизни народа. Учитесь усердно. Убежден, вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше.

Самые большие волнения на торжественных линейках, конечно, переживают первоклассники и их родители. Пусть школа станет для вас проводником в необъятный мир знаний, истинным храмом науки, а также надежным и уютным домом, наполненным радостью новых свершений, позитивными эмоциями и улыбками настоящих друзей.

Желаю всем, чтобы учебный год был успешным для отечественной системы образования, подарил множество поводов для гордости за достижения наших детей и молодежи.

Мирного неба, здоровья, терпения и удачи.