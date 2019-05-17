Выборы в Палату представителей и Совет Республики пройдут в ноябре

При этом все предвыборные мероприятия, предусмотренные законом, стартуют уже в августе. О том, как грамотно организовать кампанию, говорят сегодня на совещании у Президента. Глава государства подчеркнул, что парламентская гонка - 2019 должна пройти честно и справедливо. И во многом эти выборы - серьезный экзамен для действующей власти на местном уровне: избирателям необходимо предоставить подробнейшую информацию о депутатах, сформировать избирательные комиссии и обеспечить открытое и прозрачное голосование.







Как отметил Александр Лукашенко, депутатский корпус должен быть сформирован из профессионалов и специалистов из различных сфер: промышленники, юристы, научные работники, предприниматели и общественные деятели. Одна из особенностей будущей кампании - активное участие молодого поколения. Так, Белорусский республиканский союз молодежи будет предлагать и своих кандидатов на выборах в Палату представителей. К слову, баллотироваться в парламент можно с 21 года.



Состав депутатов в нижнюю палату Национального собрания - 110 человек

Гражданин может выдвигаться кандидатом только по одному избирательному округу. При этом у всех соискателей на депутатский мандат абсолютно равные возможности при ведении агитации. Главное условие для выдвиженцев - заручиться поддержкой минимум тысячи избирателей.

