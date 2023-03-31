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Выездная студия АТН работает во Дворце Республики

Во Дворце Республики продолжает работать выездная студия Агентства теленовостей. И там новые гости уже с впечатлениями после завершения Послания Президента народу и парламенту (видео).

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