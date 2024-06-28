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Выпускники вузов подарили Лукашенко символичный многогранник
Президенту Беларуси Александру Лукашенко на церемонии награждения выпускников и преподавателей вузов во Дворце Независимости вручили подарок - выполненный из нержавеющей стали и дерева многогранник, сообщает БЕЛТА.
Это подарок от выпускников учреждений высшего образования 2024 года. Каждая грань олицетворяет историю победы нашего государства в различных отраслях деятельности, которые отображены в одном многограннике, что символизирует единство белорусского народа.
Первая шестиугольная грань символизирует качество белорусского образования и тягу белорусов к науке, вторая - достижения страны в тяжелой и легкой промышленности, третья - внедрение инновационных технологий в сфере сельского хозяйства, четвертая - высокие достижения белорусских спортсменов на международных и мировых соревнованиях, пятая - знания, процесс обучения, создание нового на основе мудрости прошлых поколений, шестая - природные символы Беларуси, седьмая - трудолюбие белорусских граждан, преемственность поколений, восьмая - единство людей разных профессий.
На пяти четырехугольных гранях изображены государственный герб и логотипы знаковых событий 2024 года.
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