Выровнять товарооборот и улучшить промышленную кооперацию. Встреча Александра Лукашенко с послом Таджикистана

Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь. Ожидается, что он состоится накануне закрытия II Европейских игр.



Эмомали Рахмон прилетит в Минск на несколько дней по личному приглашению Главы белорусского государства. Повестку этого визита и в целом развитие двусторонних отношений обсудили сегодня во Дворце Независимости с послом этой среднеазиатской республики в Беларуси. В прошлом году товарооборот между странами немного сократился и составил около 37,5 миллиона долларов. Несмотря на небольшое снижение, Беларусь по-прежнему входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Увеличение цифре взаимной торговли сулят проекты, обозначенные в дорожной карте двух стран, которая рассчитана до 2020 года.







Во время встречи обсудили и еще один новый для сторон проект - белорусско-таджикские сады дружбы. Первые саженцы винограда, яблони, черешни и абрикоса в апреле начали высаживать на Брестчине. В Таджикистане также появится черешневый сад белорусско-таджикской дружбы. Проект реализуется по поручению глав двух государств. Такая идея зародилась во время официального визита Александра Лукашенко в Душанбе в мае прошлого года.



В двустороннем взаимодействии стран точкой роста стороны называют продукцию с высокой добавленной стоимостью. В приоритете также сферы машиностроения и производственной кооперации, сельского хозяйства. Так, в Таджикистане работают представительства более полутора десятков белорусских брендов: МТЗ, МАЗ, "Амкодор", БелАЗ, Гомсельмаш. Осенью этого года ожидается, что введут в эксплуатацию совместное предприятие по переработке молока. В перспективе и запуск мясоперерабатывающего завода.



