Высокие должности в КГБ и Министерстве внутренних дел получили три человека

Кадровое усиление

Президент назначил Сергея Теребова первым заместителем председателя КГБ Беларуси. До этого он возглавлял управление по Гомельской области. Место вакантным не осталось: в регионе будет работать Александр Мельников. Также стало известно имя первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Теперь это Геннадий Казакевич. Отличительной чертой кадрового вторника стал его не самый стандартный формат: рядом с новыми назначенцами их непосредственные руководители - главы МВД и КГБ. У каждого из них Президент спросил о кандидатах на высокие посты.





Комплекс задач для КГБ

После разговора участники отметили, что специфика работы и МВД, и КГБ совершенствуется каждый год, равно как и появляются новые вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Вместе с тем, к примеру, в КГБ усилят меры по противодействию влиянию на страну извне. В числе новых задач для первого зама - контрразведка и борьба с терроризмом. Эти направления подробно обсудили и с Президентом.

Сергей Теребов, первый зампредседателя Комитета госбезопасности Беларуси: "

Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе".





Цели и задачи МВД