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Высокие должности в КГБ и Министерстве внутренних дел получили три человека
Специалисты от земли и на перспективу. Накануне высокие должности в Комитете госбезопасности и Министерстве внутренних дел получили три человека. Все лично пообщались во Дворце Независимости с Главой государства.
Кадровое усиление
Президент назначил Сергея Теребова первым заместителем председателя КГБ Беларуси. До этого он возглавлял управление по Гомельской области. Место вакантным не осталось: в регионе будет работать Александр Мельников. Также стало известно имя первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Теперь это Геннадий Казакевич. Отличительной чертой кадрового вторника стал его не самый стандартный формат: рядом с новыми назначенцами их непосредственные руководители - главы МВД и КГБ. У каждого из них Президент спросил о кандидатах на высокие посты.
Комплекс задач для КГБ
После разговора участники отметили, что специфика работы и МВД, и КГБ совершенствуется каждый год, равно как и появляются новые вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Вместе с тем, к примеру, в КГБ усилят меры по противодействию влиянию на страну извне. В числе новых задач для первого зама - контрразведка и борьба с терроризмом. Эти направления подробно обсудили и с Президентом.
Сергей Теребов, первый зампредседателя Комитета госбезопасности Беларуси: "
Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе".
Цели и задачи МВД
Что касается работы МВД, то здесь акцент на общеуголовных преступлениях: кражах, грабежах, разбоях, убийствах, причинении телесных повреждений. В общей структуре преступности они занимают большую долю. Главная задача, которую поставил Президент, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан. Ну, а глобальная задача для министерства - расширить работу по противодействию коррупции.
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