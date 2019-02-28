Выставочный комплекс "БелЭкспо" превращается в самую большую студию страны

Завтра - "Большой разговор с Президентом". Эту встречу ждут политологи и экономисты, работники различных сфер и мы - журналисты. Конечно, в первый день весны внимание многих будет приковано к этому откровенному диалогу. Белтелерадиокомпания организовывает трансляцию мероприятия в прямом эфире. Вообще, прямые трансляции таких глобальных знаковых событий собирают у экранов наибольшее количество жителей нашей страны. Тем более, все знают: подобные форматы - это всегда открытая, искренняя и порой острая дискуссия.

Что "Большой разговор" значит для Президента? Для чего в "БелЭкспо" промышленные альпинисты? И куда ведут почти 2 километра кабелей? Наш корреспондент Ольга Макей несколько дней следила за тем, как выставочный комплекс превращается в самую большую студию страны!

Это еще утро вторника. Водитель Александр садится за руль "Ефросиньи", такое имя у передвижной телевизионной станции. До "Большого разговора с Президентом" на тот момент еще пару дней, но такова ТВ-технология: предстоит размотать сотни метров кабелей, расставить полтора десятка камер, наладить и досконально проверить всю аппаратуру.





Погода не из приятных, но инженеров этим не смутишь. Выгружают штативы. А вот и сами камеры. Их тут же собирают.

Тем временем зал "БелЭкспо" превращают в самую большую в стране телестудию. Предстоит разместить более двухсот человек.

А с такой высоты, как Павел и Владислав, эту студию увидит разве что редкий специалист. Ребята - промышленные альпинисты, обычно готовят концертные площадки к выступлениям артистов. Так что, быть на высоте для них - привычное дело. Здесь рабочее место - в 9 метрах от земли.

Почти 400 квадратных метров мониторов в зале и телевизионная спецтехника, аналогов которой нет в Европе. Речь о вертикальном лифте, кадры с которого можно будет увидеть во время эфира. А камеры и передвижную телевизионную станцию объединяют кабели протяженностью почти в два километра.

В эфире зритель увидит картинку с разных камер. Кажется, все просто. Но даже когда Глава государства входит в зал (а пройдет Президент отсюда и направится к своему месту), этот момент одновременно будут снимать сразу несколько телекамер. Вот такую картинку в этот момент видит режиссер.





"Большой разговор с Президентом" мы увидим глазами Ильи Кревчика. Режиссер признается: на таких мероприятиях работает не впервые, но всегда волнуется. В эти дни телефон разрывается, нужно точно выставить и настроить каждую камеру. На протяжении всей трансляции режиссер будет видеть полтора десятка мониторов, и как тут глазам не разбежаться? Не упустить нюансы важно и для Президента. Ведь из мнений каждого складывается общая картина жизни в стране. Пресс-секретарь Главы государства объясняет: "Большой разговор" - это фундамент подготовки к еще одному важному событию этой весны.

А вот какие темы интереснее всего услышать белорусскому зрителю, мы спросили у тех, кто все эти дни работал в "БелЭкспо". Они ведь тоже, во всех смыслах, приложили руку к "Большому разговору". Это люди разных сфер: инженеры, строители, специалисты по телекоммуникациям. И у каждого своя тема, которая волнует. Они уж точно не ожидали, что в этом зале интервью будут брать у них.