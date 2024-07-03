Выступление Александра Лукашенко на военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые соотечественники и гости Беларуси, ветераны и защитники Отечества!

Сегодня наша страна торжественно отмечает свой главный государственный праздник - День Независимости.

Ровно 80 лет назад, 3 июля 1944 года, отгремели последние бои за столицу нашей Беларуси. Но эти залпы и сейчас отдаются эхом в нашей исторической памяти. И мы знаем, что должны сделать все, чтобы пронести эту память через века.

В ней много боли и страданий, терпения и мужества, подвигов и торжества справедливости. В ней сотни тысяч имен героев. В ней сила нации наследников победителей.

Здесь, на белорусской земле, решалось будущее многих народов. В этой судьбоносной битве сошлись рекрутированные со всей Европы фашисты и воины великой многонациональной Красной армии. Лоб в лоб.

Это была битва за свободу и будущее нашего народа, за свободу и будущее народов всего континента. Это был уверенный шаг к Великой Победе.

Празднуя День Независимости именно 3 июля, мы отдаем долг памяти советским солдатам, которые стояли насмерть в Брестской крепости, под Минском и Могилевом, Полоцком и Гомелем, Оршей и Быховом. На других бесчисленных больших и малых рубежах на пути к столице нашей Родины Москве.

Мы восхищаемся силой воли советских женщин, стариков и детей, которые сражались наравне с мужчинами и трудились в тылу, обеспечивая фронт.

Мы склоняем головы перед светлой памятью мирных жертв и павших героев. Это миллионы людей. Страшная цена нашей свободы и независимости.

Мы восхищаемся великими полководцами Жуковым, Василевским, Рокоссовским, а также нашим земляком - генералом армии Антоновым - основным разработчиком плана стратегической наступательной операции "Багратион".

Весь ее ход - от замысла и подготовки в режиме беспрецедентной секретности до активной фазы - образец высокого военного искусства и одна из самых героических страниц Великой Отечественной войны.

В каждом белорусском городе и каждой деревеньке живет память о наших героях. Она передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу, связывая всех нас живой нитью любви и верности Отечеству.

Этот парад - парад в их честь.

Вместе с нами по проспекту Победителей пройдут военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.

Сегодня мы пройдем вместе, потому что вынесли из Великой Отечественной войны главный урок: нацизм - это абсолютное зло.

Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем.

Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли, кто готов втянуть в новую кровавую бойню свои народы.

В высоких кабинетах Вашингтона подсчитывают выгоды, продавая оружие и вгоняя в нищету украинский народ, двигаясь к основной цели. Она не меняется столетиями. Но инфоповоды совершенствуются.

В начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, которые почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу. А сейчас у нас якобы не та демократия.

Тогда роль "учителя" взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается "учить" весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами.

Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение.

Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны.

И у нас только один учитель - наша история. История победителей.

Поэтому сегодня по земле и по небу мы также пройдем дорогой гордости за истинных наследников героев Великой Отечественной, тех, кто надевает военный мундир в столь опасное время.

Пройдем во имя мира.

Во имя мира мы укрепляем и развиваем Вооруженные Силы, совершенствуя всю военную организацию государства.

Наш народ должен знать и видеть: делается все и даже больше, чтобы армия, а также войска территориальной обороны и народного ополчения были готовы защитить страну. И вы знаете - они готовы. Мы много говорим об оружии, вооружении и боеприпасах, но главное - это наши люди. Люди наши, как только они вчера почувствовали обострение обстановки на южных наших границах, тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения, нашим военным, генералам: возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать свою Родину. Не надо. Трудитесь спокойно, впереди у нас большие трудовые будни, а мы - люди в погонах - способны сегодня не просто защитить, предотвратить любую провокацию на Государственной границе нашей страны.

Беларусь обладает самыми современными образцами вооружения и техники. Мы активно развиваем оборонный сектор экономики. Создаем отечественные ракетные комплексы, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты, средства связи и автоматизации. То, что нужно для современной войны.

Многое сегодня покажем.

Но главная наша сила, как я уже сказал, - люди. Солдаты и офицеры - герои нашего времени, которые уже сейчас демонстрируют отвагу и силу духа.

Наш парад - это признание профессионализма и преданности долгу военных, пограничников, бойцов и офицеров специальных служб, делающих все, чтобы провокации со стороны недружественных стран не переросли в полномасштабный военный конфликт.

Уважаемые друзья, сегодня у нас принимают участие менее пяти процентов наших Вооруженных Сил. Все остальные - на боевом посту. Мы безмерно благодарны им, знаем, как это сложно и трудно, знаем, как это тяжело. Но кроме нас не выполнит никто эту задачу. Мы для этого предназначены. Для этого нас кормил и взрастил белорусский народ.

Наш парад - это знак силы союзнического стратегического партнерства Беларуси и России, взаимодействия с государствами - членами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с Китайской Народной Республикой.

Знак нашей готовности и сегодня стать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов.

Всех нас объединяет Великая Победа над общим врагом - странами гитлеровского альянса. Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания.

Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для нашей страны тренировка нестратегических ядерных сил, показала, что уровень обороноспособности нашего Союза как никогда высок.

И это гарантия того, что наш голос - голос союзников и партнеров, который звучит в защиту многополярного и справедливого мира, будет услышан. А наш парад пройдет в мирное будущее.

Это наша цель. Поэтому в одном строю с защитниками Отечества - молодежь, рядом с военной техникой - техника мирной жизни.

Победители завещали нам жить и строить будущее для новых поколений.

Мы не подведем. Не имеем права.

Дорогие ветераны!

Низкий вам поклон!

Вы научили нас любить, защищать и беречь свою землю.

Мы и сегодня строим свое будущее, опираясь на ваши могучие плечи. Понимание того, какой груз испытаний вы на них подняли и вынесли, дает нам силы и мужество противостоять новым вызовам времени.

Иного не дано, ибо это время выбрало нас, и мы сможем.

Дорогие соотечественники!

Нашему поколению выпала миссия сохранить мир на родной земле. Мир, который 80 лет назад подарили нам деды и прадеды. Будем достойны их бессмертного подвига.

В этот священный для каждого из нас день желаю всем счастья, мира и благополучия.

Слава белорусскому народу, отстоявшему свое право быть суверенным и независимым!

Вечная слава советским воинам, павшим в боях с врагом и отдавшим свои жизни за нашу с вами свободу!

Честь и слава доблестным защитникам Отечества!

Поздравляю всех с праздником - Днем Независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Родины.

Ура!