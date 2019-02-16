Взаимодействие Беларуси и России на всех уровнях. Минский взгляд на сочинские диалоги

Главные политические новости в эти дни приходили из российского Сочи. Здесь под прицелом телекамер было взаимодействие Беларуси и России на всех уровнях. Александр Лукашенко и Владимир Путин за три дня диалога не только обсудили будущее союзных отношений, но и смогли побеседовать в неформальной обстановке, например, на горнолыжных трассах или на ледовой арене, причем в одной команде. Общий дружелюбный тон оставил скептиков безоружными, ну, а политологи и эксперты принялись внимательно изучать каждое слово, каждый жест политиков, чтобы разобраться, какой же результат нас ждет в будущем от этих переговоров. Минский взгляд на сочинские диалоги - в репортаже Алексея Волкова.



Жемчужина у моря, край магнолий, главный спортивный и второй с точки зрения дипломатии город в России - Сочи - снова стал площадкой даже не для диалога, а целого марафона между Минском и Москвой. Журналисты упражнялись в остроумии, мол, белорусский зубр и русский медведь соберутся на Красной Поляне, чтобы схватиться из-за нерешенных вопросов. Александр Лукашенко и Владимир Путин сразу же дали понять: встречаются сначала друзья, а уже потом политики.

Встреча в Сочи - логичное продолжение предновогодних переговоров в Москве, но официоз Кремля сменили завораживающие горные пейзажи Красной Поляны. Под стать им и хорошее настроение политиков, ведь обсудили целый спектр направлений совместной работы: гуманитарные вопросы, торговля - а за 2018 год оборот вырос на 9 %, это 35 миллиардов.

Журналистские штыки с набившим оскомину вопросом "А что с налоговым маневром?" президенты парировали маневрами лыжными.

Для спортивного променада Александр Лукашенко и Владимир Путин выбрали популярнейшую горнолыжную трассу, ее специально не закрывали, а значит, туристы, коих было немало, могли сделать селфи с президентом или просто пожать руку лидеру. Эксперты отметили, что такая спортивная дипломатия идет в разрез с образом в некоторых медиа, которые неоднократно пытались стравить Минск и Москву в статьях и сюжетах, но похоже, что этот вопрос закрыт.

"Либо человечество покончит с войной, либо война - с человечеством", - этой знаменитой цитатой легко описать позицию Беларуси на мировой арене. Минск всегда предлагал перековать мечи на орала. И похоже, что в Сирии, раздираемой огнем вот уже восемь лет, это наконец стало возможно. Россия, Иран и Турция провели в эти же дни саммит, посвященный арабской республике. В неформальной обстановке с президентамиРеджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани встретился и Александр Лукашенко.



Во время этого визита белорусский и российский лидеры взглянули иначе на отношения Союзного государства: да, торговые конфликты случаются, да, налоговый маневр повис в воздухе, но ведь это точечные вопросы, которые разрешатся в любом случае.

Необходимо смотреть вперед, поэтому одна из точек роста завтрашнего дня - образовательный центр "Сириус". И Беларусь намерена перенимать передовой опыт России как в образовании, так и спорте. Интеграция интересов, проектов и программ - здесь мы зависимы друг от друга, ведь связь Минска и Москвы - это далеко не только политика.



