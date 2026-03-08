"Я даже боюсь пробовать, а вдруг понравится" - Лукашенко посетил "Мак.бай"

8 Марта Президент не отдыхал, а направился с необычным визитом в "Мак.бай". Александр Лукашенко приехал в один из таких ресторанов, который находится в ТЦ "Першы нацыянальны гандлёвы дом".

Точку открыли в конце прошлого года, она расположена на первом этаже торгового центра. Пространство рассчитано почти на полторы сотни посадочных мест. Как и в других ресторанах сети "Мак.бай", здесь внедрены все ключевые инновации.

2 чизбургера, картофель фри, сырный соус и колу со льдом, пожалуйста. Знакомый многим комбо - ритуал. Только в Беларуси это уже никакой не McDonald’s. Третий год свой бренд - "Мак.бай".

8 Марта пусть и рабочее, но вместе с главой государства. Такое не забудется. Да еще где - в "Мак.бай". Локация - ТЦ "Першы нацыянальны гандлёвы дом", где все товары сплошь белорусские. Наш Президент человек слова, обещал, что приедет, когда "Мак.бай" станет белорусским в плане ассортимента и будет, наконец, своя пекарня.

В августе 2025-го Александр Лукашенко потребовал: "Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете".

На тот момент 84 % были белорусские продукты. Ему пообещали построить свою пекарню, белорусский лидер пообещал заехать посмотреть. "Хотел прийти посмотреть. Я же вообще это не ем. 8 марта (приеду - прм. ред.)", - пообещал он.

Президент поручил своему пресс-секретарю и первому вице-премьеру Снопкову заняться вопросом. Произошел тотальный ребрендинг. Задача была поставлена конкретно: чтобы в отечественном "Мак.бай" все было свое, из натуральных белорусских продуктов. Теперь меню с акцентом в том числе на национальную кухню: драники, морсы. Новинки - деревенский чизбургер, родной бургер, папараць-біф, Кидс Милы с игрушками - как отдельный вид искусства.

"Тут некоторые говорили, что мы не справимся. Ах, американцы уехали, погибнем. Не погибли. По моим данным, вы уже процентов 96 с копейкой полностью белорусские", - отметил белорусский лидер и попросил показать булочку, которую сделала директор сети ресторанов "Мак.бай".

Что касается кондитерки, у "Мак.бай" собственное производство. Теперь своя пекарня. Ингредиенты белорусские, рыба, например, от "Санта Бремор", картошка по-деревенски и фри - это все с Толочинского консервного завода. А для жарки отечественное рапсовое масло.

Виктория Данько, директор сети ресторанов "Мак.бай":

"300 т используется картофеля по-деревенски".

Также Президенту показали котлету из натуральной говядины со специями глубокой заморозки.

Новое меню для "Мак.бай" разрабатывал звездный ТВ-шеф Антон Каленик. Впервые показывает кухню.

Антон Каленик, шеф-повар:

"Наша кухня держит во фритюрах только рапсовое масло. Только наше рапсовое масло. В этом тоже есть огромный плюс, потому что рапсовое масло имеет температуру горения выше, чем подсолнечное. Канцерогены образуются гораздо меньше. У нас система сама фильтрует: делается столько жарок и фильтруется новым маслом, оно очищается. Мы исключаем канцерогены вообще из нашего обихода, у нас его не может быть. Картофель, когда пожарился, он немножко стекает в такие ванны, где он подогревается, солится и подается уже гостям".

Чтобы приготовить бургер, по техрегламенту отводится строго 120 секунд. Конечно, такой оперативности на кухне было бы сложно достигнуть только усилиями команды. IT-технологии в помощь.

Иван Таболич, замдиректора по производству сети ресторанов "Мак.бай":

"Работники видят, какой бургер заказал наш гость, какой протеин, какое мясо. И это все одновременно начинает готовиться для каждого гостя. Все готовится под заказ. У нас ничего не лежит, все готовится непосредственно в моменте для каждого гостя".

За прошлый год "Мак.бай" сделал более 13 млн. чеков, на каждый - 2 гостя. Значит, по факту в ресторанах быстрого питания побывали 26 млн гостей. В планах новое меню, чтобы привлечь еще больше посетителей. После открытия пекарни обещают пять видов булочек для бургеров. Будут свои пирожки и натуральные соки.

Виктория Данько, директор сети ресторанов "Мак.бай":

"Мы развиваем белорусское, сейчас мы уже на 96,6 % белорусское. Но мы дали обещание Президенту сегодня, что до конца года мы будем 100 % свое. Мы выдержим это обещание".

В штате молодежь, кстати, 25 % - это школьники. Можно получить первый трудовой опыт, причем в классной команде и, конечно, заработать первые деньги с возможностью карьерного роста.

"Ох, McDonald’s ушел. Я говорю, радуйтесь, что он ушел. Люди у нас остаются. Булочки мы выпекать умеем. Надо приучать белорусов к своим булочкам", - считает белорусский лидер.

По словам Президента, была проблема с котлетой, но потом нашли, как делать и котлеты. "Теперь пусть американцы придут и посмотрят", - предложил Президент. - В McDonald’s и прыжок в "Мак.бай". Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт. Ешьте!"

Наш Президент - идейный вдохновитель тренда на все свое. Многие натуральные продукты выпускаются под одноименным брендом. Их Александр Лукашенко дарит коллегам, журналистам тоже достается по праздникам. Конфеты "Президент", крепкие напитки бренда, "Бацькава булка" (тот самый хлеб из детства). Белорусское знают и любят во всем мире, это наш знак качества.

"Я даже боюсь пробовать это, а вдруг понравится, - пошутил Президент. - У нас продукты питания идеальные, шикарные продукты. И мясные, и молочные".

Александр Лукашенко рассказал, что недавно в Москве после заседания Высшего госсовета собралось руководство Беларуси и России и в небольшом кругу обсуждали проблемы. Россияне отметили, что белорусские продукты очень вкусные.

"А почему у нас такие продукты, - задал он вопрос. - Меня Господь надоумил и я сохранил советские ГОСТы, а Россия перешла на технические условия".

По его словам, первыми подняла вопрос фабрика "Коммунарка", потому что российский, более дешевый шоколад по ТУ покупают, а белорусский натуральный - нет.

"Я говорю, потерпите год-два - люди разберутся. Натуральное будут брать. И мы везде сохранили ГОСТы. Еще и Чернобыль меня сподвиг. Сохраняем ГОСТы, кормим людей натурально. Потерпим, а там разберемся. Вот и пришло наше время. И так мы должны двигаться", - считает Александр Лукашенко.

"Это американское - гадость, от которой они сами не знают как уйти. Мы должны делать крен на все свое", - уверен белорусский лидер.

Президент признается, что он на правильном питании, а то некоторые уже устроили конспирологию.

"Народ расстроился, что я заболел, начал худеть. Нет. Сахар не надо есть, сладкое, мучное, как обычно, жареное там. И больше рапсового масла. Я тоже перешел на рапсовое", - рассказал Президент о своем питании.

Концепция "Мак.бай" - развивать свое. Здесь стремятся к тому, чтобы все было белорусское: от бургера до программного обеспечения для автомата, с помощью которого можно делать заказ. Президенту показали, как это работает. Александр Лукашенко выбирает - платит первый вице-премьер Снопков.

Люди выбирают "Мак.бай". Им вкусно - и это главное.

"Американо" надо переименовать в белорусский бренд", - предложил Александр Лукашенко во время заказа из электронного меню.

Президенту рассказали, что программное обеспечение сделали тоже белорусское, и это было непростой задачей.

Бургеры, картошка, хворост, пончики, мороженое, чай-кофе. Такое вкусное и сытное 8 марта.

Наш Президент не любитель фастфуда, но, конечно, уважил. Что-то попробовал, но больше угощал журналисток.

В кадре нам, девушкам-журналистам, нужно всегда выглядеть идеально. Каких-то специальных диет не придерживаемся, главное - стараться питаться правильно и находить время на спорт. Хотя не всегда получается из-за плотного графика, а на съемках порой вообще нет возможности поесть. Так что понятие "нормальный вес" - скорее, формальность.

Шеф-повар Антон Каленик рассказал, что сама булочка в бургере сделана по традиции белорусских хлебопеков, а рецепту минимум 300 лет. "На солоде, с нашими травами белорусскими. Она очень вкусная и очень нравится гостям. Я проехал всю Беларусь, с бабушками общался, рецепты собирал. Выбрали самые лучшие", - добавил он.

В "Мак.бай" полная посадка. И даже 8 Марта - в праздничный день - многие пришли семьями заказать что-то любимое из меню. Народный выбор, он такой. Люди почувствовали разницу между McDonald’s и "Мак.бай".

"Действительно, качество стало лучше, потому что свое есть свое, родное есть родное. Интереснее стало", - сказала посетительница.

"Часто бываем и покупаем только белорусское. Любим наш отечественный продукт", - сказала другая гостья.