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"Я видел там и поляков, словаков, болгар". Лукашенко об идее панславянского государства

"Я видел там и поляков, словаков, болгар". Лукашенко об идее панславянского государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что мечтал о создании панславянского государства или объединения стран. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse), сообщает БелТА.

Журналист высказал мнение, что Президент России Владимир Путин, судя по его высказываниям, мечтает о неком славянском государстве.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - сказал Александр Лукашенко.

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