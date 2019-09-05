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Ю. Караев: Ожидаемая тенденция роста есть по преступлениям в сфере высоких технологий

Президент принял с докладом министра внутренних дел. О криминогенной ситуации в стране и работе МВД шла речь на встрече Президента с главой ведомства Юрием Караевым. Он был назначен на ответственный пост совсем недавно - в начале лета. Министр рассказал, что обстановка в этом году остается подконтрольной - снижается удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений. Ожидаемая тенденция роста есть по преступлениям в сфере высоких технологий. Президент особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие громкого уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске.

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