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Юрий Амбразевич стал послом Беларуси при Святом Престоле

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Фото: belta.by

Александр Лукашенко назначил 27 марта Юрия Амбразевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле, проинформировала БЕЛТА.

До настоящего времени Юрий Амбразевич занимал должность заместителя министра иностранных дел. На его место глава государства согласовал назначение начальника управления внешней политики Администрации Президента Игоря Секреты. Его в свою очередь сменит начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Дмитрий Мирончик.

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