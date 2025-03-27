Юрий Амбразевич стал послом Беларуси при Святом Престоле

До настоящего времени Юрий Амбразевич занимал должность заместителя министра иностранных дел. На его место глава государства согласовал назначение начальника управления внешней политики Администрации Президента Игоря Секреты. Его в свою очередь сменит начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Дмитрий Мирончик.