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Юрий Тертель назначен начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

Сегодня Глава государства назначил Юрия Тертеля начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Это одна из немногих организаций, которая носит такой высокий статус. Александр Лукашенко акцентировал внимание нового руководителя на сохранении природных богатств страны, а также на наведении порядка в самой госинспекции.

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