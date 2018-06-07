Юрий Тертель назначен начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

Сегодня Глава государства назначил Юрия Тертеля начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Это одна из немногих организаций, которая носит такой высокий статус. Александр Лукашенко акцентировал внимание нового руководителя на сохранении природных богатств страны, а также на наведении порядка в самой госинспекции.