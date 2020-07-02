За достижения в профессии - государственные награды. Почетная и волнующая церемония во Дворце Независимости

Заслуженные и народные

В такой торжественный день Глава государства всегда лично вручает награды нашим талантливым людям. Кстати, заслуженные получили обновленные нагрудные знаки. Они стали больше, символично подчеркивают выдающиеся заслуги! Александр Лукашенко тепло поздравил всех с предстоящим праздником и высокими наградами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. Мы низко кланяемся всем ветеранам и хорошо помним, что белорусы - потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения. В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах - частицы бессмертия. Отрадно, что среди приглашенных - представители самых разных профессий, люди, которые беззаветно служат Родине. Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались наши медики. Беларусь проявила политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту. Мы очень ценим труд сельчан. Их немало в этом зале. Благодаря вашей работе агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике нашей страны. Этой весной из-за последствий вируса далеко не все страны провели полноценную посевную, и теперь очень многим грозит голод. По оценкам ООН, от 800 миллионов до миллиарда населения будут голодать. Вы же сделали все возможное, чтобы в Беларуси, как гласит народная мудрость, был и хлеб, и до хлеба. Дорогие друзья, наше главное богатство это вы - народ. Белорусская земля веками славилась талантами, и отрадно, что сегодня мы продолжаем выполнять божественный замысел: создаем свое счастье собственными руками".

550 кг героина: Изъята самая крупная партия наркотиков в истории суверенной Беларуси

Новое время - новые угрозы! Эту операцию в 2020-м назовут самым крупным изъятием наркотиков в истории суверенной Беларуси. 550 килограммов героина.

Игроки мирового наркорынка не часто рискуют крупными партиями, зная о жестком антинаркотическом законодательстве Беларуси. Но все же испытывают белорусский транзит на лояльность.

Александр Высоцкий, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

"Деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков, могут идти на поддержание террористической деятельности в определенных государствах. Тот перекрытый канал нами, та изобличенная высокоорганизованная группа также могла быть причастна к этой деятельности".

Профессия - Родину защищать

Стратегом стал полковник Александр Высоцкий. Именно под его руководством проведена международная операция по изъятию крупной партии наркотиков!Защита Отечества в плане продовольственной безопасности вот уже 40 лет дело жизни Александра Лапотентова. На протяжении всего этого времени бессменный руководитель легендарного колхоза "Родина". Коллектив СПК уже был удостоен благодарности Президента.Пару лет назад вручить высокую награду Александр Лукашенко приехал лично.

"Родина" - хозяйство образцовое. Лучшие показатели - в районе и области. Развивают и социальную сферу. Отсюда условия для жизни и работы, не уступающие городу. Приличные зарплаты. Потому и больше половины сотрудников - молодые кадры.

Александр Лапотентов, председатель СПК "Колхоз "Родина":

"Мы работаем сегодня для людей. Для государства ставим своей целью выполнять все планы, задания, государственные заказы. В остальном работаем на уровень жизни для наших людей. Я думаю, они на сегодняшний день не обижены".

Нет надобности лишний раз рассказывать, какое внимание к АПК в стране в целом, да и к каждым трудолюбивым рукам. Опыт, инновационные подходы и хозяйское отношение к делу - так ведь можно сказать о качествах и заслугах каждого, чей лацкан пиджака или платье украшает награда.

Культурный код страны

Художник Валерий Шкаруба, кстати, был первым, чья персональная выставка состоялась во Дворце Независимости. Вдохновение автору дает природа. По сюжету практически всегда поздняя осень или ранняя весна. Объездил множество уголков Беларуси, чтобы собрать воедино картину родной страны.

И как в такой день без символического бокала шампанского? Взаимные поздравления, слова благодарности... И, тем не менее, сами заслуженные в кулуарах все же больше говорили о работе. Слово - медикам, которые особенно сейчас на первом плане.

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

"У нас в университете 25 клинических кафедр, которые тоже задействованы в лечебном процессе. На сегодня многие кафедры работают непосредственно с пациентами с COVID-19. Это терапевты, пульмонологи, инфекционисты и, конечно же, анестезиологи-реаниматологи. У нас еще есть отраслевая научная лаборатория, которая сейчас переориентирована на генетические исследования методом ПЦР для исследования проб на COVID. За полтора месяца сделано более 7 тысяч исследований. Это очень значимая помощь нашей Гродненской области в этом направлении".



Люди, которые формируют мнение

Светящиеся глаза, улыбки… Такие мероприятия дарят неимоверный прилив сил, настроение и вдохновение. Гордость не скрывал и Глава государства.Полковник Дубровский и философский Иван Карамазов, хотя мечтал о короле Лире. Виктор Васильев воплотил на киноэкране 115 ролей.

Родился в России, но сумел стать ключевой фигурой белорусского кино. В индустрии (обладатель ордена Франциска Скорины) более 40 лет. Свыше 10 возглавляет Белорусский союз кинематографистов.

Виктор Васильев, заслуженный артист Беларуси, председатель Белорусского союза кинематографистов:

"Если мы сбережем культуру страны, значит, мы сбережем и экономику, и наши отношения с другими странами. Мы будем сильными только тогда, когда наша культура будет выше и выше подниматься, становиться крепче, талантливее и интереснее".

