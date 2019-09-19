За непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего образования к ответственности привлечен ряд должностных лиц

Глава государства подписал распоряжение, в соответствии с которым за непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего образования и неисполнение поручений Президента привлечен к ответственности ряд должностных лиц.



Строгое предупреждение получили Премьер-министр Сергей Румас, Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.



Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии. К дисциплинарной ответственности будут привлечены и руководители местных органов власти в Гомеле. Также поручено восстановить на работе Людмилу Четверткову в должности учителя начальных классов средней школы № 15 города Гомеля. Должны быть приняты исчерпывающие меры по выполнению поручений Президента в сфере общего среднего образования.