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За службу Родине, за воинскую доблесть, за отвагу! Лукашенко вручил награды защитникам Отечества
Во Дворце Независимости сегодня наградили истинных защитников Отечества. За боевые заслуги в мирное время.
За боевые заслуги в мирное время
И мирным время остается для нас, благодаря воинам, которые стоят на пути реального врага! Об этом заявил Президент, вручая госнаграды и погоны высшему офицерскому составу. Эти люди делают все, чтобы сохранить страну, сохранить чистое небо над родной Беларусью. Рискуя жизнями, они внедряются в террористические группы, перекрывают каналы поставок оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, в том числе блока НАТО.
Президент: На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси
"Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы. Сегодня лучшие из них удостоены высоких государственных наград и высших воинских званий", - обратил внимание глава государства.
Президент поблагодарил военных за службу и за то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. "Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле", - добавил он.
Обращаясь к каждому, кто выбрал благородную профессию - Родину защищать, а также ко всем, кто уже сейчас мечтает когда-нибудь надеть военный мундир и с честью служить своей стране, своему народу, Александр Лукашенко подчеркнул: "На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси". И речь, по словам Президента, не только о готовности встать на защиту страны с оружием в руках, не допустить ее втягивания в конфликт, но также и о важной задаче по воспитанию подрастающего поколения.
"Вы - живой пример этому поколению. Кто, если не вы, должен стать примером исключительной преданности Отечеству? Кто, если не вы, может быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов, - сказал белорусский лидер. - Ведь как бы ни развивались современные технологии, как бы ни совершенствовались средства ведения боя, без стойкости и крепости духа воина нет и не может быть побед. Опять, как всегда, в центре внимания - человек".
Президент еще раз поздравил всех с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, поблагодарил за ратный труд, мужество и самоотверженность.
Награды и очередные погоны из рук Президента - это знак особого доверия. Их получают те, кто заслужил признание на самом высоком уровне своей самоотверженностью и профессионализмом. Эти люди стоят на страже общественного порядка и безопасности, под их надежной защитой наши суверенитет и независимость.
Вся жизнь отдана службе Вооруженных сил. Вся жизнь моя посвящена защите Отечества и на сегодняшний день это оценка, оценка состоялась. Оценка со стороны главы государства. Конечно, есть волнение
Это значимая достойная награда для меня. Она очень серьезная, поскольку глава государства оценил не только труд меня лично, но и труд всего моего коллектива, тех сотрудников, которые бок о бок идут со мной плечо к плечу в ежедневных трудовых буднях. Она очень значима и дорога сердцуПрезидент поздравил всех, кто носит погоны. Не только мужчины сегодня стоят на защите Родины, но и прекрасная половина готова оберегать наше светлое будущее и порядок на родной земле. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто проявляет мужество и самоотверженность. День защитников Отечества и Вооруженных Сил уже стал общенародным праздником!
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