За службу Родине, за воинскую доблесть, за отвагу! Лукашенко вручил награды защитникам Отечества

Во Дворце Независимости сегодня наградили истинных защитников Отечества. За боевые заслуги в мирное время.

За боевые заслуги в мирное время

И мирным время остается для нас, благодаря воинам, которые стоят на пути реального врага! Об этом заявил Президент, вручая госнаграды и погоны высшему офицерскому составу. Эти люди делают все, чтобы сохранить страну, сохранить чистое небо над родной Беларусью. Рискуя жизнями, они внедряются в террористические группы, перекрывают каналы поставок оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, в том числе блока НАТО.

Президент: На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси

"Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы. Сегодня лучшие из них удостоены высоких государственных наград и высших воинских званий", - обратил внимание глава государства.

Президент поблагодарил военных за службу и за то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. "Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле", - добавил он.

Обращаясь к каждому, кто выбрал благородную профессию - Родину защищать, а также ко всем, кто уже сейчас мечтает когда-нибудь надеть военный мундир и с честью служить своей стране, своему народу, Александр Лукашенко подчеркнул: "На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси". И речь, по словам Президента, не только о готовности встать на защиту страны с оружием в руках, не допустить ее втягивания в конфликт, но также и о важной задаче по воспитанию подрастающего поколения.

"Вы - живой пример этому поколению. Кто, если не вы, должен стать примером исключительной преданности Отечеству? Кто, если не вы, может быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов, - сказал белорусский лидер. - Ведь как бы ни развивались современные технологии, как бы ни совершенствовались средства ведения боя, без стойкости и крепости духа воина нет и не может быть побед. Опять, как всегда, в центре внимания - человек".

Президент еще раз поздравил всех с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, поблагодарил за ратный труд, мужество и самоотверженность.

Награды и очередные погоны из рук Президента - это знак особого доверия. Их получают те, кто заслужил признание на самом высоком уровне своей самоотверженностью и профессионализмом. Эти люди стоят на страже общественного порядка и безопасности, под их надежной защитой наши суверенитет и независимость.

Вся жизнь отдана службе Вооруженных сил. Вся жизнь моя посвящена защите Отечества и на сегодняшний день это оценка, оценка состоялась. Оценка со стороны главы государства. Конечно, есть волнение Валерий Ревенко, генерал-майор